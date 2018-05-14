FİNANS

Binlerce kişiye memurluk fırsatı

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 14.05.2018 11:13 | Son Güncelleme

Ülkemizde bulunan bir çok kamu kurumu veya kamu kuruluşları bünyelerinde devamlı oluşan çalışan eksikliğini karşılamak için memur personel alımlarına devam ediyor.

2018 yılının başlaması ile yeni ilanlar yayımlanıyor ve binlerce aday kamuda yerini almaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz sene de memur personel alımları yapıldı ve artık 2018 memur alımı ilanları yayımlanmaya başladı. Adaylar yeni yılda da iş sahibi olabilecek. Memur alımları 2018 yılında da devam edecek.

2018'de memur alımı yapacak kurumlar hangisi?

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Kamuya alımlar devam ediyor. Başbakan Binali Yıldırım, 36 bin sağlık personeli, 20 bin öğretmen, Adalet Bakanlığına 15 bin personel, 9 bin 500 diyanet ve diğer kamu personelleri dahil 110 bin personel alınacağını açıklamıştı. Kamuya alımlar her ne kadar KPSS ile olsa da bazı kurumlar adaylardan Kamu Personeli Seçme Sınavı şartı aramıyor. Peki Hangi kurum kaç memur alıyor? KPSS şartı olmadan memur alan kurum hangisi? 2018'de memur alımı yapacak kurumlar hangisi?
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MEMUR ARAYAN KURUMLAR

MEMUR ARAYAN KURUMLAR
Jandarma Genel Komutanlığı 500 muvazzaf sözleşmeli subay, Hacettepe Üniversitesi 38 akademik personel, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 150 sözleşmeli, Gazi Üniversitesi 33 akademik personel, Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 10 sözleşmeli personel alacak. Bunun yanında Sağlık Bakanlığı 2018 yılında 57 bin personel alımı gerçekleştirecek
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MEMURLUK İÇİN KPSS GEREKİYOR

MEMURLUK İÇİN KPSS GEREKİYOR
Bir çok kurum adaylardan Kamu Personeli Seçme Sınavı ( KPSS ) şartı aramakta ve kamuya dahil olmak isteyen adaylar bu yönde her sene KPSS ye girmektedir. Lise mezunu olan adaylar KPSSP94, Önlisans mezunu olan adaylar KPSS P93 ve Lisans mezunu olan adaylar ise KPSS P3 puan türünden veya eğitimine göre çeşitli puan türlerinden KPSS ye girerek puan almakta ve adayların bu Puan durumlarına göre kadro giriş ilemleri belirlenmetedir.
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MEMURLUKTA EĞİTİM ŞARTI

MEMURLUKTA EĞİTİM ŞARTI
Alım yapılacak kadro veya pozisyona göre adaylar gerekli eğitim seviyelerini tamamlamış ve istenilen fakülte veya yükseköğretim kurumlarından mezun olmuş olmaları gerekli. Yurtdışında veya Yurtiçinde farklı yükseköğretim kurumlarından mezun olan adaylar bu pozisyon için YÖK'ten denklik belgesi almak zorundadır. Bu bilgi mutlaka ilanların içerisinde verilir.
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MEMURLUKTA YAŞ ŞARTI

MEMURLUKTA YAŞ ŞARTI
Adaylar kamu kurum veya kamu kuruluşları tarafından belirlenen yaş sınırları içerisinde olmak zorundadırlar. Kamuya memur alımları'nda genellikle adaylardan 35 yaşını doldurmamış olmak şartı aranmaktadır. Bu yönde bir çok kişi 35 yaşından sonra KPSS'ye girmekte ve malesef sonrasında üzgüntüuye kapılmaktadır. Bu nedenle adaylar mutlaka ilanların metinlerindeki belirtilen yaş şartına mutlaka uygun olmaları şarttır.
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MEMURLUK İÇİN NASIL BAŞVURU YAPILIR?

MEMURLUK İÇİN NASIL BAŞVURU YAPILIR?
Başvurular, kurumların belirledikleri tarih içerisinde alınmaktadır. Başvuru tarihleri dışında yapılmış olan başvurular geçersiz sayılacak ve işleme alınmayacaktır. Bu sebeple adaylar mutlaka ilanların başvuru sürelerini incelemeli ve başvuru süreleri içerisinde başvuru yapmalıdır. Başvurular kurumun belirlediği şekilde, Şahsen, Posta ile, e-posta ile, online veya tercih işlemeleri şeklinde başvuru alınmaktadır. Ayrıca kurumların belirlediği şekilde başvuru yapmayan adayların başvuruları da geçersiz sayılacak.
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memur kamu

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
kpss ile mi alıyorlar yoksa torpille mi?önemli olan konu bu.hakkıyla işe alıyorlarsa helâl olsun.yok torpille alıyorlarsa haram zıkkım olsun aldıkları her kuruş.partiye üye değilsen belediyede taşeron temizlikçi bile olamıyorsun.
akpliler yaşadı, hadi bakalım
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