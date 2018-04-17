Bir dönümden 16 bin TL gelir!

Yılda 1.5 milyon fide üretmeyi hedefliyor.

1 defa ekiliyor 7 sene hasat yapılıyor

1 / 4 Balıkesir'de stevia şeker otu üretimine başlayan iki ortak, yılda 1.5 milyon fide üretmeyi hedefliyor. Tarım firması ortaklarından Haluk Aydoğan, ürettikleri stevia şeker otunun büyük rağbet gördüğünü belirterek, "Stevia şeker otu kolesterolü olmayan bir ürün. O yüzden bununla ilgili çalışmalarımızı çok hızlı gerçekleştiriyoruz. Türkiye'de üretici sayısını arttırmak için fide satışlarımız fazlasıyla revaç görmekte. Ama bunun Türkiye genelinde bilinme sayısı çok düşük" dedi.

2 / 4 Çaykur'un Rize şekeri adı altında stevia şeker otu üretimine başladığını söyleyen Aydoğan, "Şu an Türkiye'de sayılı bir yaprak olmadığı için tam üretime geçilemiyor. Yapraklar Çin'den tedarik ediliyor. Ama Türkiye'de Akdeniz, Marmara ve Ege bölgesinde çok güzel yetişen bir ürün. Senede 2 hasat veren ve yaklaşık fiyat bakımından 20 - 25 TL'ye geri alım geri alım garantisi olan bir ürün" şeklinde konuştu.

3 / 4 Geçen yıl 1 milyon adet fide üretimi yaptıklarını ve bu yıl ki hedeflerinin de 1.5 milyon fide olduğunu söyleyen Aydoğan, "Stevia şeker otunun bakımının zor bir aşaması yok. Mayıs ya da Haziran sonunda ekilen 7 senelik bir bitki. 1 defa ekiliyor ve 7 sene boyunca hasat yapılıyor. 7 sene hasat boyunca ilk yıl yaklaşık 250 ile 300 kilogram arasında kuru yaprak elde edilir. Sonraki her yıl içerisinde yaklaşık 700 - 800 kilogram kuru yaprak elde ediliyor. Biz bu kuru yaprakları 20 ile 25 TL arası geri alım yapıyoruz. Üretilen ürünlerde ve kendi ürettiğimiz ürünlerimizde kesinlikle zirai ilaç gübre kullanmıyoruz çünkü ürünler B12 barındırdığı için bünyesinde ihtiyaç duyulmuyor" şeklinde konuştu.