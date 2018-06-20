Bitcoin neden çöküyor?

Bugünlerde 6 bin 500 dolar seviyesinden işlem gören Bitcoin, 2017'deki zirvesinin neredeyse yüzde 70 altında.

Zirveden alanlar paralarının yüzde 70'ini kaybetti

1 / 12 Medyatik Bitcoin zenginleri Winklevoss kardeşler artık 'Bitcoin milyarderleri' ünvanını yitirmiş durumda. Hatta şanslarını kripto para dünyasının farklı mecralarında arıyorlar ve Zcash adlı yeni bir para birimine yatırım yapıyorlar.

2 / 12 Bu başarıyı kısmen geçtiğimiz yıl hisse senedi, tahvil ya da emtia gibi geleneksel yatırım araçlarıyla pek de ilgilenmeyen yüz binlerce kişiyi cezbetmesiyle elde etti.

3 / 12 Artık 'Bitcoin nereye kadar yükselebilir?' sorusu değil, 'Nerede dip yapacak?' sorusu soruluyor.

4 / 12 'Bitcoin 400 bin dolara kadar yükselebilir' diyenler şimdilik yanılmış gibi duruyor.

5 / 12 Çöküş nasıl başladı? Yılın ilk aylarında Bitcoin'in önlenemez gibi gözüken yükselişini durduran üç gelişme oldu

6 / 12 Güney Kore, Bitcoin alım satımı yapanların kimlik bilgilerini açık etmesini zorunlu kılan bir düzenlemeye gitti.

7 / 12 Stripe ve benzeri internet üzerinden ödeme hizmeti sunan şirketler, düşük talep ve Bitcoin transferlerinin uzun sürmesini gerekçe göstererek sanal paraya olan desteklerini geri çektiler.

8 / 12 ABD'de Bitcoin vadeli işlemlerinin başlamasıyla profesyonel yatırımcılar oyuna dahil oldu ve Bitcoin çılgınlığına kapılarak sanal parayı satın alanlar, fiyatlara yön veren tek kitle olmaktan çıktı.

9 / 12 Son darbe Haziran'da geldi Ocak ve Şubat aylarında hızla değer kaybeden Bitcoin, baharı denge arayışında geçirmiş ve 7 bin - 10 bin dolar bandında dalgalanarak geçirmişti.

10 / 12 Ancak Haziran ayında yayınlanan bir akademik makale, Bitcoin'de geçen yıl yaşanan yükselişin bir piyasa manipülasyonundan ibaret olabileceğini ortaya koydu.

11 / 12 Texas Üniversitesi'nden ekonomistlerin kaleme aldığı makalede, popüler bir Bitcoin borsası olan Bitfinex'in fiyatlamaları manipüle ettiği için baş döndürücü bir yükselişin yaşandığını savunuyordu.