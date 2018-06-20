FİNANS

Bitcoin neden çöküyor?

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 20.06.2018 17:11 | Son Güncelleme

2017'nin en çok konuşulan konularından birisi olan sanal para birimi Bitcoin'in değeri, geçen yıl yaklaştığı 20 bin dolar seviyelerinden iyice uzaklaşmış durumda.

Bugünlerde 6 bin 500 dolar seviyesinden işlem gören Bitcoin, 2017'deki zirvesinin neredeyse yüzde 70 altında.

Zirveden alanlar paralarının yüzde 70'ini kaybetti

1 / 12

Medyatik Bitcoin zenginleri Winklevoss kardeşler artık 'Bitcoin milyarderleri' ünvanını yitirmiş durumda. Hatta şanslarını kripto para dünyasının farklı mecralarında arıyorlar ve Zcash adlı yeni bir para birimine yatırım yapıyorlar.
2 / 12

Bu başarıyı kısmen geçtiğimiz yıl hisse senedi, tahvil ya da emtia gibi geleneksel yatırım araçlarıyla pek de ilgilenmeyen yüz binlerce kişiyi cezbetmesiyle elde etti.
3 / 12

Artık 'Bitcoin nereye kadar yükselebilir?' sorusu değil, 'Nerede dip yapacak?' sorusu soruluyor.
4 / 12

'Bitcoin 400 bin dolara kadar yükselebilir' diyenler şimdilik yanılmış gibi duruyor.
5 / 12

Çöküş nasıl başladı?

Çöküş nasıl başladı?
Yılın ilk aylarında Bitcoin'in önlenemez gibi gözüken yükselişini durduran üç gelişme oldu
6 / 12

Güney Kore, Bitcoin alım satımı yapanların kimlik bilgilerini açık etmesini zorunlu kılan bir düzenlemeye gitti.
7 / 12

Stripe ve benzeri internet üzerinden ödeme hizmeti sunan şirketler, düşük talep ve Bitcoin transferlerinin uzun sürmesini gerekçe göstererek sanal paraya olan desteklerini geri çektiler.
8 / 12

ABD'de Bitcoin vadeli işlemlerinin başlamasıyla profesyonel yatırımcılar oyuna dahil oldu ve Bitcoin çılgınlığına kapılarak sanal parayı satın alanlar, fiyatlara yön veren tek kitle olmaktan çıktı.
9 / 12

Son darbe Haziran'da geldi

Son darbe Haziran'da geldi
Ocak ve Şubat aylarında hızla değer kaybeden Bitcoin, baharı denge arayışında geçirmiş ve 7 bin - 10 bin dolar bandında dalgalanarak geçirmişti.
10 / 12

Ancak Haziran ayında yayınlanan bir akademik makale, Bitcoin'de geçen yıl yaşanan yükselişin bir piyasa manipülasyonundan ibaret olabileceğini ortaya koydu.
11 / 12

Texas Üniversitesi'nden ekonomistlerin kaleme aldığı makalede, popüler bir Bitcoin borsası olan Bitfinex'in fiyatlamaları manipüle ettiği için baş döndürücü bir yükselişin yaşandığını savunuyordu.
12 / 12

66 sayfalık makalede, Bitcoin'in değer kaybetmeye başladığı dönemlerde başka bir kripto para olan Tether'in devreye sokulduğunu, ve Tether ile Bitcoin satın alınarak fiyatın desteklendiğini ortaya koydu. BBC TÜRKÇE
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bitcoin dusus

En Çok Okunan Haberler

Çocuklar Duymasın oyuncularını üzen ölüm!

Çocuklar Duymasın oyuncularını üzen ölüm!

Meral Akşener'den canlı yayında bomba iddia: Uyarmıştım! Erdoğan 2010'dan beri biliyor

Meral Akşener'den canlı yayında bomba iddia: Uyarmıştım! Erdoğan 2010'dan beri biliyor

Emekli olacaklar dikkat!

Emekli olacaklar dikkat!

3. Havalimanı tarihi sefer öncesi havadan görüntülendi

3. Havalimanı tarihi sefer öncesi havadan görüntülendi

Soy ağacı hizmeti ardından çifte vatandaşlık başvuruları arttı

Soy ağacı hizmeti ardından çifte vatandaşlık başvuruları arttı

Yeni pasaportlara Antalya'dan 2 fotoğraf

Yeni pasaportlara Antalya'dan 2 fotoğraf

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ülkelerde ne kadar bahşiş veriliyor?

Ülkelerde ne kadar bahşiş veriliyor?

Yaprağı meyvesinden 10 kat değerli

Yaprağı meyvesinden 10 kat değerli

Emekli olacaklar dikkat!

Emekli olacaklar dikkat!

Kurban kesim işlemlerinin esasları belirlendi

Kurban kesim işlemlerinin esasları belirlendi

Kilosu 5 bin eurodan satılıyor! Dünyanın en pahalısı

Kilosu 5 bin eurodan satılıyor! Dünyanın en pahalısı

Emekliye Temmuz ayında ek zam müjdesi

Emekliye Temmuz ayında ek zam müjdesi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.