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Bodrum'da son 5 yılın iyi turizm sezonu yaşanıyor!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 04.07.2018 13:59 | Son Güncelleme

Ege sahillerinde turistik tesislerin doluluk oranı yüzde 90’ın üzerine çıktı. Üniversite sınavlarının bitmesi ile birlikte tatile çıkan yerli turist turizmcinin yüzünü güldürdü.

Okulların kapanması, seçim heyecanı ve üniversite sınavlarının bitmesiyle birlikte Bodrum’da yerli turist patlaması oldu. Mayıs ve Haziran ayında oteller ve turistik tesislerde ki doluluk oranı yüzde 15-80 arasında değişirken, rezervasyonlar Temmuz ayına girilmesi ile beraber tam doluluğu yakaladı. 1 Temmuzdan itibaren oteller yüzde 80 - 90 doluluk oranına ulaştı.

Oteller yüzde 90 doluluk oranını yakaladı

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Turizmin gözbebeği Ege'de son 5 yılda ağır darbe yiyen turizmciler, 2018 turizm sezonuna umutla girdi. Okulların tatil olması ve seçimin ardından üniversite sınavlarının da bitmesi ile birlikte rezervasyonlar artmaya başladı. Gözde turizm merkezi Bodrum'da otel ve tatil köylerindeki doluluk oranı yüzde 80’in üzerine çıktı. Önümüzdeki haftadan itibaren yüzde 95'e ulaşacak olan doluluk oranının Temmuz ayının ortalarında ise yüzde 100'e ulaşacağı öğrenildi.
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Taksim Gezi parkı olayları ile düşüşe geçen turizm, 2016 yılında yaşanan 15 Temmuz darbe girişimi ile tamamen dibe vurdu. Turizmci yeniden toparlanmaya başlarken geçen yıl yaşanan 6.6 büyüklüğündeki deprem ile birlikte Bodrum ve ege kıyıları sezonu kötü kapatmıştı. Son 5 yılda yüzde 30 turist kaybı yaşayan Bodrum’da bu yıl turist sayısında yüzde 60 artış gösterildiği öğrenildi. Avrupalı turistte yeniden Bodrum’u tercih etmeye başladı.
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30 yıllık turizmci İsmail Düşmez sezonun hareketli geçtiğini söyleyerek, “Turizm sezonu geçen seneye göre çok daha iyi bir durumda. 2017 sezonuna göre bu yıl yüzde 30 bir artış görülüyor.
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Şu anda bizim otelimiz yüzde 90 oranında dolu ve sezon boyunca otelimizin doluluk oranı yüzde 90’ın üzerinde görülüyor” ifadelerini kullandı.
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Bodrum hak ettiği noktaya geliyor

Bodrum hak ettiği noktaya geliyor
Rixos Premium Bodrum Oteli Genel Müdürü Mehmet Tulunay ise “Geçen seneye göre bu yıl Avrupalı misafir de olacak. Geçen sene Türk ve Ortadoğulu misafirimiz daha çoktu. Bu sene pazar değişmeye başladı.
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Bodrum genelinde ise Belçika, Hollanda, İngiltereli misafirlerde artış var. Bodrum Hak ettiği noktaya gelmeye başladı yeniden” ifadelerini kullandı.
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Ambrosia Otel Yönetim Kurulu Başkanı Zeynel Kılıç ise Bodrum’da yüzde 60 - 70 civarında bir artış olduğunu ve ciddi oranda bir artışın görüldüğünü söyledi. Öte yandan, Ege kıyılarının yanı sıra Akdeniz kıyılarında da turist sayısında artış olduğu öğrenildi. İHA
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Anahtar Kelimeler:
Bodrum turizm turist Ege

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