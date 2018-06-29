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Boeing ses hızının 5 katına çıkabilen bir uçak geliştiriyor

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 29.06.2018 13:44 | Son Güncelleme

Sesten 5 kat hızlı jetlerin saatteki hızının 6 bin 120 kilometreye kadar ulaşması planlanıyor

Amerikalı uçak üreticisi Boeing, sesten 5 kat hızlı hipersonik yolcu jetleri projesi üzerinde çalışıyor.

7 saatlik yol 50 dakikaya iniyor

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Şinhua'nın haberine göre, Boeing, saatte yaklaşık 6 bin 120 kilometre hıza ulaşabilen hipersonik yolcu jetleri projesini tanıttı.
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Normal uçaklarla yaklaşık 8 saat süren New York-Londra arası, hipersonik jetlerle 2 saate inecek.
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20-30 yıl içinde hayata geçirilmesi planlanan jet uçaklarının 32 yolcu kapasiteye sahip olduğu bildirildi.
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Jetlerin hipersonik hıza dayanabilmesi için dış yüzeyde yüksek ısıya dayanıklı malzemeler kullanılması planlanıyor.
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Atlanta’daki Amerikan Havacılık ve Uzay Bilimleri Enstitüsü ile birlikte yapılan çalışmalarda, jetin tasarım çalışmalarının 6 yıl sürdüğü belirtildi.
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Anahtar Kelimeler:
Boeing jet ses hız

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