Boeing ses hızının 5 katına çıkabilen bir uçak geliştiriyor

Amerikalı uçak üreticisi Boeing, sesten 5 kat hızlı hipersonik yolcu jetleri projesi üzerinde çalışıyor.
7 saatlik yol 50 dakikaya iniyor
1 / 6
Şinhua'nın haberine göre, Boeing, saatte yaklaşık 6 bin 120 kilometre hıza ulaşabilen hipersonik yolcu jetleri projesini tanıttı.
2 / 6
Normal uçaklarla yaklaşık 8 saat süren New York-Londra arası, hipersonik jetlerle 2 saate inecek.
3 / 6
20-30 yıl içinde hayata geçirilmesi planlanan jet uçaklarının 32 yolcu kapasiteye sahip olduğu bildirildi.
4 / 6
Jetlerin hipersonik hıza dayanabilmesi için dış yüzeyde yüksek ısıya dayanıklı malzemeler kullanılması planlanıyor.
5 / 6
Atlanta’daki Amerikan Havacılık ve Uzay Bilimleri Enstitüsü ile birlikte yapılan çalışmalarda, jetin tasarım çalışmalarının 6 yıl sürdüğü belirtildi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum