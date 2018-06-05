Borcu olanlar dikkat! Son tarih 31 Temmuz

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SSK ve Bağ-Kur sigorta prim borçları, Emekli Sandığı emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, emeklilerin sosyal güvenlik destek primi, Genel Sağlık Sigortası primi, avukatlar, noterler, amatör sporcular ile diğer topluluk sigortası primi borçluları, Ödenmesi imkânı ortadan kalkmamış olan isteğe bağlı sigorta primleri, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ilgili kanunları gereğince takip edilen damga vergisi ile Özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı alacak asılları ile bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i borçları olanlar, 31/3/2018 tarihine kadar bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin olup bu 18/5/2018 tarihinden önce Kurumca re’sen tahakkuk ettirilerek işverene tebliğ edildiği hâlde 18/5/2018 tarihi itibarıyla ödenmemiş olan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi, 31/3/2018 tarihine kadar bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin olup, 31/7/2018 tarihine kadar başvurulduğu hâlde bu sürenin sonuna kadar Kurumca re’sen tahakkuk ettirilerek işverene tebliğ edilememiş olan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi, 31/3/2018 tarihinden önce yapılan tespitlere ilişkin olup 18/05/2018 tarihi itibarıyla tebliğ edilmekle birlikte, kesinleşmiş/kesinleşmemiş olanlar ile 18/5/2018 tarihinden sonra tebliğ edilen idari para cezaları, kapsama giren ve 18/5/2018 tarihinden önce asılları ödenen alacakların 18/5/2018 tarihi itibarıyla henüz ödenmemiş olan fer’ileri, SGK uygulama Kanunun ek 5 ve ek 6. maddeleri kapsamında sigortalı olanlara (taksici, dolmuşçu…) ait sigorta primi, tarım sigortalılarına ilişkin sigorta primi, 4/1-b (Bağ-Kur) kapsamındaki sigortalılık statüsünden kaynaklanan ve 18/5/2018 tarihi itibarıyla durdurulmuş sürelere ilişkin primler, SGK tarafından, 18/5/2018 tarihine kadar fazla veya yersiz olarak ödenen gelir veya aylıklara ilişkin alacaklar ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları, yeniden yapılandırılması mümkün olan SGK alacaklarını oluşturmaktadır.