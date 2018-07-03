FİNANS

Bu böceğe Japonlar 150 bin dolar veriyor

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 03.07.2018 12:14 | Son Güncelleme

Türkiye'de koruma altında bulunan ve yaşam alanlarının genişletilmesi için çalışmalar yürütülen 'geyik böceği' Bilecik'te ilk defa görüldü.

Dünyada sadece Hatay'ın Amanos dağlarında yaşayan, Japonların çizgi film kahramanı, koleksiyoncuların gözdesi olan ve nesli tehlike altında bulunan geyik böceği Bilecik'te görülürken, nesli tükenmekte olan bu böcek üniversiteye verilecek.

Dünya satıyor Bilecik koruyacak

1 / 5

Kentte bulunan ve Bilecik Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğüne bir kavanoz içinde teslim edilen böceğin yaptıkları incelemelerin ardından 'Geyik Böceği' olduğunu aktaran Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı, "Geyik böceği Hatay'ın Amanos dağlarında bulunan bir böcek. Buralarda gözükmeyen, görünmeyen nadir böceklerden bir tanesi. İlimize nasıl geldiğini bilmiyoruz, bilememekteyiz. Koruma altında olan ve nesli tükenen bir böcek.
2 / 5

İnsan sağlığına herhangi bir zararı yok. Bunlar genelde meşelerde ve çürümüş ağaçlarda yaşayan böcekler. Ömürleri yaklaşık 7-8 yıl. Yumurtladıkları zaman 15-20 tane yumurta yapıyorlar. Yumurtladıktan 2 ay sonra da ölüyorlar. Bir geyik böceğinin bu boyuta gelmesi için yaklaşık 8 yıl gibi bir zaman geçmesi gerekiyor. Bunu da şimdi üniversitemize vereceğiz, teslim edeceğiz. Gerekli incelemeleri üniversitemiz yapacak" dedi.
3 / 5

Bu böceğin dünya üzerinde sadece Türkiye'de yetiştiğini ve bu yüzden Japonya'da koleksiyoncuların yüksek paralar karşılığında aldığını anlatan Avcı, "Geyik böceğini Japonya'da koleksiyon olarak kullanıyorlar.
4 / 5

Bu elimizdeki 6 anteni olanı. Bunların en çok para eden türü bu, yaklaşık Japonya'da 150 bin dolarlardan bahsediliyor. O yüzden bunu koruma altına alıp nesli tükendiği için üniversitemize teslim edeceğiz. Almanya'da şu anda parayla alıp satıyorlarmış öyle söyleniyor. Ama biz üniversitemize teslim edip korumasını sağlayacağız" ifadelerini kullandı.
5 / 5

"Doğadaki en büyük böcek"

"Doğadaki en büyük böcek"
Böceğin çok büyük olduğunu için halk dilinde 'Allah'ın öküzü' olarak ta adlandırıldığını ifade eden Avcı, "Bu doğada en büyük böceklerden bir tanesi. Böceklerin kralı. Allah'ın öküzü gibi isimler de koymuşlar. Ama asıl geyik böceğidir" dedi.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
böcek Japon

En Çok Okunan Haberler

Survivor 2018 bitti! Acun Ilıcalı'dan flaş Survivor kararı!

Survivor 2018 bitti! Acun Ilıcalı'dan flaş Survivor kararı!

Memur ve emeklinin Temmuz 2018 zam oranı belli oldu

Memur ve emeklinin Temmuz 2018 zam oranı belli oldu

Küçük Leyla nasıl öldü? Vali Elban, Leyla Aydemir'in ölüm nedenini açıkladı! Otopsi raporunda dikkat çeken detaylar

Küçük Leyla nasıl öldü? Vali Elban, Leyla Aydemir'in ölüm nedenini açıkladı! Otopsi raporunda dikkat çeken detaylar

Son dakika! Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı

Son dakika! Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı

Milyonlarca vatandaşın borcu siliniyor!

Milyonlarca vatandaşın borcu siliniyor!

İşte bu yılın en çok satan telefonları!

İşte bu yılın en çok satan telefonları!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
MTV ikinci taksit ödemeleri başladı

MTV ikinci taksit ödemeleri başladı

İşte Türkiye'nin en büyük şirketi

İşte Türkiye'nin en büyük şirketi

Klasik otomobilciler festivalde buluştu

Klasik otomobilciler festivalde buluştu

Dünyanın en stressiz şehirleri belli oldu!

Dünyanın en stressiz şehirleri belli oldu!

Oyun oynayarak binlerce lira kazanıyorlar

Oyun oynayarak binlerce lira kazanıyorlar

Boeing ses hızının 5 katına çıkabilen bir uçak geliştiriyor

Boeing ses hızının 5 katına çıkabilen bir uçak geliştiriyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.