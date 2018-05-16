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Bu ekmeğin fiyatı 80 TL

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 16.05.2018 11:04 | Son Güncelleme

Bilecik'te tanesi 80 TL'den satışa sunulan 8 kilogramlık dev Osmanlı ekmeği görenleri şaşırtıyor.

Osmanlı zamanında savaşa giderken yapılıyormuş. Buzdolabında saklandığında 6 ay bayatlamıyor.

8 kilogramlık dev Osmanlı ekmeği görenleri şaşırtıyor

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8 kilogramlık dev Osmanlı ekmeği görenleri şaşırtıyor

8 kilogramlık dev Osmanlı ekmeği görenleri şaşırtıyor
Bilecik'te eski Şehirlerarası Otobüs Terminali yakınındaki panayır alanında Geçmişten Günümüze Ramazan Sokağı etkinliği gerçekleştirildi.
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8 kilogramlık dev Osmanlı ekmeği görenleri şaşırtıyor

8 kilogramlık dev Osmanlı ekmeği görenleri şaşırtıyor
Alanda farklı şehirlerden getirilen yüzlerce ürün vatandaşlara sunuldu. Panayır alanında peynirden bala, salçadan hediyelik eşyaya pek çok ürün yer alırken en çok ilgiyi 8 kilogramlık dev ekmek gördü.
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8 kilogramlık dev Osmanlı ekmeği görenleri şaşırtıyor

8 kilogramlık dev Osmanlı ekmeği görenleri şaşırtıyor
Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinden getirilen, Osmanlı Ekmeği adlı satıcıda bulunan tam buğday ekmeği görenleri şaşırttı. Bütün olarak 80 liraya satılan ekmeği tam almak istemeyen müşteriler birer kilo kestirerek 10 TL karşılığında alıyor.
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"Buzdolabında saklandığında 6 ay bayatlamaz"

"Buzdolabında saklandığında 6 ay bayatlamaz"
8 kilogramlık dev ekmek hakkında İHA muhabirine bilgi veren ekmek satıcısı Derya Baş, bu ekmeğin en büyük özelliğinin 6 ay dolapta bayatlamaması olduğunu söyledi. Derya Baş, "Bu ekmeğimiz 8 kilogram geliyor bir tanesi. Mısır ekmeklerimiz ise 1 kilogram geliyor.
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8 kilogramlık dev Osmanlı ekmeği görenleri şaşırtıyor

8 kilogramlık dev Osmanlı ekmeği görenleri şaşırtıyor
Buzdolabında saklandığında 6 ay bayatlamaz. Bu ekmeğin kilosu 10 lira. Bu ekmeğin öyküsü, Osmanlı zamanında savaşa giderken yaparlarmış.
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8 kilogramlık dev Osmanlı ekmeği görenleri şaşırtıyor

8 kilogramlık dev Osmanlı ekmeği görenleri şaşırtıyor
Katık ekmek tok olsun diye. Bu ekmek tam buğdaydan yapılıyor yani buğday ekmeği. Bu da mısır ekmeği Trabzon'dan geliyor" dedi. İHA
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