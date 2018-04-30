FİNANS

Bu klasik otomobiller birer servet değerinde

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 30.04.2018 14:53 | Son Güncelleme

Birçoğumuz henüz doğmadan önce yollara çıkan klasik otomobiller, model ve tasarımlarının yanı sıra fiyatları ile de dikkat çekiyor. 1970'lerden kalma bir otomobilin değeri 165 bin dolara kadar çıkabiliyor.

Günden güne değeri artan araçlar arasında markalarıyla öne çıkanlar sahiplerini zengin ederken alıcı adaylarının ceplerini yakıyor.

Hiçbirine paha biçilemiyor

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1967 model Volvo 122s 29 bin Euro
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1951 model Mercedes Benz 170 S 40 bin dolar
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1970 model Volkswagen Beetle Convertible 40 bin Euro
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1949 model Dodge Coronet fluid Drive Cyromatic 45 bin dolar
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1964 model Alfa Romeo 2600 Sprint 55 bin Euro
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1975 model Porsche 911 60 bin Euro
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1966 model Austin Healey 3000 MK 3 70 bin Euro
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1964 model Chevrolet İmpala 100 bin dolar
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1955 model Chevrolet Belair Coupe 110 bin dolar
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1973 model Plymouth Barracuda 440 125 bin dolar
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1974 model Jaguar E Type Cabrio V12 129 bin Euro
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1975 model Rolce Royce Corniche 139 bin Euro
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1968 model Chevrolet Camaro 327 RS Convertible 140 bin dolar
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1970 model Cadillac Coupeville 165 bin dolar
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Anahtar Kelimeler:
klasik otomobil en pahalı otomobiller

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