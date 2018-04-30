Bu klasik otomobiller birer servet değerinde

Günden güne değeri artan araçlar arasında markalarıyla öne çıkanlar sahiplerini zengin ederken alıcı adaylarının ceplerini yakıyor.
Hiçbirine paha biçilemiyor
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1967 model Volvo 122s 29 bin Euro
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1951 model Mercedes Benz 170 S 40 bin dolar
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1970 model Volkswagen Beetle Convertible 40 bin Euro
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1949 model Dodge Coronet fluid Drive Cyromatic 45 bin dolar
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1964 model Alfa Romeo 2600 Sprint 55 bin Euro
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1975 model Porsche 911 60 bin Euro
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1966 model Austin Healey 3000 MK 3 70 bin Euro
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1964 model Chevrolet İmpala 100 bin dolar
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1955 model Chevrolet Belair Coupe 110 bin dolar
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1973 model Plymouth Barracuda 440 125 bin dolar
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1974 model Jaguar E Type Cabrio V12 129 bin Euro
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1975 model Rolce Royce Corniche 139 bin Euro
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1968 model Chevrolet Camaro 327 RS Convertible 140 bin dolar
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1970 model Cadillac Coupeville 165 bin dolar
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