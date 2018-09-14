Bu köyde yaşayanlara 16 bin lira maaş verilecek

İsviçre'nin Rheinau köyünde, 2016'daki referandumda halkın reddettiği 'temel gelir' uygulaması başlatılacak.

Koşul aranmaksızın maaş bağlanacak

1 / 8 Bir belgesel için yapılacak olan uygulamanın yapımcısı ve mimarı Rebecca Panian, amaçlarının yapılan uygulamanın 1 yıl sürmesi bekleniyor.

2 / 8 Fikrin mimarı ve belgeselin yapımcısı Rebecca Panian, bu deneyle asıl amaçlarının 'halkın reddettiği 'temel gelir'in gerçek etkisini görmek' olduğunu belirtiyor.

3 / 8 Bu sosyal deneyde köy halkına koşul aranmaksızın aylık 2,500 İsviçre Frangı yani ortalama 16.370 lira maaş verilecek.

4 / 8 Yaklaşık 1300 nüfuslu köyde şimdiye kadar 700'den fazla kişi gönüllü oldu. Son başvuru günü ise 15 Eylül.

5 / 8 Deney üzerine köye akın olmasını önlemek amacıyla deneye 'Rheinau'ya 5 Haziran'dan önce yerleşmiş olma' şartı aranıyor.

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