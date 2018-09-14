FİNANS

Bu köyde yaşayanlara 16 bin lira maaş verilecek

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 14.09.2018 11:04 | Son Güncelleme

Temel yurttaşlık geliri uygulamasının etkisini görmek için yapılmak istenen bir sosyal deney için, İsviçre'deki Rheinau köyü halkına koşul aranmaksızın maaş bağlanacak.

İsviçre'nin Rheinau köyünde, 2016'daki referandumda halkın reddettiği 'temel gelir' uygulaması başlatılacak.

Koşul aranmaksızın maaş bağlanacak

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Bir belgesel için yapılacak olan uygulamanın yapımcısı ve mimarı Rebecca Panian, amaçlarının yapılan uygulamanın 1 yıl sürmesi bekleniyor.
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Fikrin mimarı ve belgeselin yapımcısı Rebecca Panian, bu deneyle asıl amaçlarının 'halkın reddettiği 'temel gelir'in gerçek etkisini görmek' olduğunu belirtiyor.
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Bu sosyal deneyde köy halkına koşul aranmaksızın aylık 2,500 İsviçre Frangı yani ortalama 16.370 lira maaş verilecek.
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Yaklaşık 1300 nüfuslu köyde şimdiye kadar 700'den fazla kişi gönüllü oldu. Son başvuru günü ise 15 Eylül.
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Deney üzerine köye akın olmasını önlemek amacıyla deneye 'Rheinau'ya 5 Haziran'dan önce yerleşmiş olma' şartı aranıyor.
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Anahtar Kelimeler:
İsviçre yurttaşlık maaş bağlama

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