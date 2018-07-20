FİNANS

Burada sadece 9 kişi yaşıyor!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 20.07.2018 14:13 | Son Güncelleme

Kuzey Avrupa'da Finlandiya'nın kuzeyinde yer alan Rovaniemi daha önceden gördüğünüz şehirlere hiç benzemiyor.

Laponya bölgesinin başkenti olan şehir Kuzey Kutup Dairesi'nde yer alan özel bir destinasyon.

Hiç duymadınız: Bilen az giden çok

1 / 21

Ayrıca şehir, Kuzey Avrupa'nın da en çok ziyaret edilen yerlerinden biri. Masalları andıran bir şehir olan Rovaniemi aslında diğer şehirlerden ayıran en önemli özelliği bu değil.
2 / 21

Rovaniemi'nin en önemli özelliğine gelmeden önce gitmek isteyen olabilir düşüncesiyle şehirden bahsedelim... Şehirde yarı kutup iklimi hakim.
3 / 21

Bu ne demek uzun kışlar ve çok kısa yazların yaşandığı Rovaniemi'de en yüksek sıcaklık Temmuz ayında ve 19 derece.
4 / 21

Rovaniemi'de en düşük sıcaklık ise Ocak ayında -15 derece olarak belirlenmiş.
5 / 21

Santa Claus'tan turist akını alan Rovaniemi'de buzdan yapılmış oteller, kurtların çektiği araçlar, donmuş göl üzerinde yürümek ve kutup hayvanları da ilginizi çekebilir.
6 / 21

Rovaniemi şehrinde en ilginç kısım ise Kotisaari Adası... Adada sadece 9 kişi yaşıyor.
7 / 21

Kotisaari Adası kışın donuyor ve denizle bağlanıyor. Geçtiğimiz aylarda da Finlandiya doğumlu fotoğrafçı Jani Ylinampa, ülkesinde bir fotoğraf projesine imza attı.
8 / 21

Kotisaari adasının dört mevsimdeki halini fotoğraflayan Ylinampa, çalışmasını insanların beğenisine sundu. Jani Ylinampa 15 yıldır benzeri projelere imza atıyor.
9 / 21

Jani Ylinampa, Rovinaemi bölgesinde bulunan Kotisaari adasını sabırlı ve bir o kadar da uzun süren çekim serüveninin ardından dört mevsimi ve doğanın tüm renklerini kapsayacak bir şekilde yansıtmayı başardı.
10 / 21

Ylinapa, Sonbahar, Kış, İlkbahar ve Yaz mevsimlerini ayrı ayrı fotoğraflayarak seriyi bir yılda tamamladı.
11 / 21

Bölgeye öncelikle şehre ulaşım için Helsinki üzerinden ulaşılıyor. Şehir, Lumberjack'lerin geleneksel bir sığınağı olarak anılıyor.
12 / 21

Yer alan eski kayıkhane yenilenerek, bir meyhane olarak işletilmeye devam ediyor.
13 / 21

Adaya yalnızca doğal teknelerle Kemi Nehri boyunca ulaşılıyor.
14 / 21

Renkli kuzey ışıklarına da hakim bu ada, kütük endüstrisi tarafından kullanıldığından bir zamanlar odun kalesi olarak anılıyormuş.
15 / 21

İşte görkemli adadan inanılmaz görseller ve ada halkı...
16 / 21

17 / 21

18 / 21

19 / 21

20 / 21

Kuzey Avrupa'da Finlandiya'nın kuzeyinde yer alan Rovaniemi daha önceden gördüğünüz şehirlere hiç benzemiyor.
21 / 21

Laponya bölgesinin başkenti olan şehir Kuzey Kutup Dairesi'nde yer alan özel bir destinasyon.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ulke finalandiya nüfus

En Çok Okunan Haberler

ABD'den Türk ekonomisini sarsacak tasarı! Eğer onaylanırsa...

ABD'den Türk ekonomisini sarsacak tasarı! Eğer onaylanırsa...

Yılın aşk bombası! Emina Jahovic ünlü iş adamıyla birlikte

Yılın aşk bombası! Emina Jahovic ünlü iş adamıyla birlikte

Emeklilere müjde! SGK'dan toplu para

Emeklilere müjde! SGK'dan toplu para

Altında ikinci yarı tahmini

Altında ikinci yarı tahmini

Bedelli askerlik için 'uygun kredi' geliyor

Bedelli askerlik için 'uygun kredi' geliyor

Borcu olanlar dikkat!

Borcu olanlar dikkat!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Borcu olanlar dikkat!

Borcu olanlar dikkat!

İşte İstanbul'un yeni taksileri

İşte İstanbul'un yeni taksileri

Dedesinden öğrendi fabrika kurdu

Dedesinden öğrendi fabrika kurdu

Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler (2018 güncel liste)

Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler (2018 güncel liste)

İşçiye 5.434 lira tazminat

İşçiye 5.434 lira tazminat

Emekliye 3’lü fırsat

Emekliye 3’lü fırsat

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.