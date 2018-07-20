Burada sadece 9 kişi yaşıyor!

Laponya bölgesinin başkenti olan şehir Kuzey Kutup Dairesi'nde yer alan özel bir destinasyon.

Hiç duymadınız: Bilen az giden çok

1 / 21 Ayrıca şehir, Kuzey Avrupa'nın da en çok ziyaret edilen yerlerinden biri. Masalları andıran bir şehir olan Rovaniemi aslında diğer şehirlerden ayıran en önemli özelliği bu değil.

2 / 21 Rovaniemi'nin en önemli özelliğine gelmeden önce gitmek isteyen olabilir düşüncesiyle şehirden bahsedelim... Şehirde yarı kutup iklimi hakim.

3 / 21 Bu ne demek uzun kışlar ve çok kısa yazların yaşandığı Rovaniemi'de en yüksek sıcaklık Temmuz ayında ve 19 derece.

4 / 21 Rovaniemi'de en düşük sıcaklık ise Ocak ayında -15 derece olarak belirlenmiş.

5 / 21 Santa Claus'tan turist akını alan Rovaniemi'de buzdan yapılmış oteller, kurtların çektiği araçlar, donmuş göl üzerinde yürümek ve kutup hayvanları da ilginizi çekebilir.

6 / 21 Rovaniemi şehrinde en ilginç kısım ise Kotisaari Adası... Adada sadece 9 kişi yaşıyor.

7 / 21 Kotisaari Adası kışın donuyor ve denizle bağlanıyor. Geçtiğimiz aylarda da Finlandiya doğumlu fotoğrafçı Jani Ylinampa, ülkesinde bir fotoğraf projesine imza attı.

8 / 21 Kotisaari adasının dört mevsimdeki halini fotoğraflayan Ylinampa, çalışmasını insanların beğenisine sundu. Jani Ylinampa 15 yıldır benzeri projelere imza atıyor.

9 / 21 Jani Ylinampa, Rovinaemi bölgesinde bulunan Kotisaari adasını sabırlı ve bir o kadar da uzun süren çekim serüveninin ardından dört mevsimi ve doğanın tüm renklerini kapsayacak bir şekilde yansıtmayı başardı.

10 / 21 Ylinapa, Sonbahar, Kış, İlkbahar ve Yaz mevsimlerini ayrı ayrı fotoğraflayarak seriyi bir yılda tamamladı.

11 / 21 Bölgeye öncelikle şehre ulaşım için Helsinki üzerinden ulaşılıyor. Şehir, Lumberjack'lerin geleneksel bir sığınağı olarak anılıyor.

12 / 21 Yer alan eski kayıkhane yenilenerek, bir meyhane olarak işletilmeye devam ediyor.

13 / 21 Adaya yalnızca doğal teknelerle Kemi Nehri boyunca ulaşılıyor.

14 / 21 Renkli kuzey ışıklarına da hakim bu ada, kütük endüstrisi tarafından kullanıldığından bir zamanlar odun kalesi olarak anılıyormuş.

15 / 21 İşte görkemli adadan inanılmaz görseller ve ada halkı...

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20 / 21 Kuzey Avrupa'da Finlandiya'nın kuzeyinde yer alan Rovaniemi daha önceden gördüğünüz şehirlere hiç benzemiyor.