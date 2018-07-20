Burada sadece 9 kişi yaşıyor!

Laponya bölgesinin başkenti olan şehir Kuzey Kutup Dairesi'nde yer alan özel bir destinasyon.
Hiç duymadınız: Bilen az giden çok
1 / 21
Ayrıca şehir, Kuzey Avrupa'nın da en çok ziyaret edilen yerlerinden biri. Masalları andıran bir şehir olan Rovaniemi aslında diğer şehirlerden ayıran en önemli özelliği bu değil.
2 / 21
Rovaniemi'nin en önemli özelliğine gelmeden önce gitmek isteyen olabilir düşüncesiyle şehirden bahsedelim... Şehirde yarı kutup iklimi hakim.
3 / 21
Bu ne demek uzun kışlar ve çok kısa yazların yaşandığı Rovaniemi'de en yüksek sıcaklık Temmuz ayında ve 19 derece.
4 / 21
Rovaniemi'de en düşük sıcaklık ise Ocak ayında -15 derece olarak belirlenmiş.
5 / 21
Santa Claus'tan turist akını alan Rovaniemi'de buzdan yapılmış oteller, kurtların çektiği araçlar, donmuş göl üzerinde yürümek ve kutup hayvanları da ilginizi çekebilir.
6 / 21
Rovaniemi şehrinde en ilginç kısım ise Kotisaari Adası... Adada sadece 9 kişi yaşıyor.
7 / 21
Kotisaari Adası kışın donuyor ve denizle bağlanıyor. Geçtiğimiz aylarda da Finlandiya doğumlu fotoğrafçı Jani Ylinampa, ülkesinde bir fotoğraf projesine imza attı.
8 / 21
Kotisaari adasının dört mevsimdeki halini fotoğraflayan Ylinampa, çalışmasını insanların beğenisine sundu. Jani Ylinampa 15 yıldır benzeri projelere imza atıyor.
9 / 21
Jani Ylinampa, Rovinaemi bölgesinde bulunan Kotisaari adasını sabırlı ve bir o kadar da uzun süren çekim serüveninin ardından dört mevsimi ve doğanın tüm renklerini kapsayacak bir şekilde yansıtmayı başardı.
10 / 21
Ylinapa, Sonbahar, Kış, İlkbahar ve Yaz mevsimlerini ayrı ayrı fotoğraflayarak seriyi bir yılda tamamladı.
11 / 21
Bölgeye öncelikle şehre ulaşım için Helsinki üzerinden ulaşılıyor. Şehir, Lumberjack'lerin geleneksel bir sığınağı olarak anılıyor.
12 / 21
Yer alan eski kayıkhane yenilenerek, bir meyhane olarak işletilmeye devam ediyor.
13 / 21
Adaya yalnızca doğal teknelerle Kemi Nehri boyunca ulaşılıyor.
14 / 21
Renkli kuzey ışıklarına da hakim bu ada, kütük endüstrisi tarafından kullanıldığından bir zamanlar odun kalesi olarak anılıyormuş.
15 / 21
İşte görkemli adadan inanılmaz görseller ve ada halkı...
20 / 21
Kuzey Avrupa'da Finlandiya'nın kuzeyinde yer alan Rovaniemi daha önceden gördüğünüz şehirlere hiç benzemiyor.
21 / 21
Laponya bölgesinin başkenti olan şehir Kuzey Kutup Dairesi'nde yer alan özel bir destinasyon.
Okuyucu Yorumları 0 yorum