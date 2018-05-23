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Burası dünyanın en çok çalışan ülkesi!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 23.05.2018 15:04 | Son Güncelleme

Dünyanın en çok çalışan ülkesi... Ölümlerin çoğu çalışırken gerçekleşiyor...

Dünyanın en çok çalışan ülkesi... Ölümlerin çoğu çalışırken gerçekleşiyor...

Sokaklarda inanılmaz görüntüler...

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Yemeyip içmeyip çalışan ve çoğunlukla uykularından ve özel yaşamlarından fedakarlık eden Japonlar, uzayan, uzatılan tatillerden fazlasıyla yoksun.
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Hal böyle olunca uykularını sabahın ilk saatlerinde sonlandırıp yollara düşmek onlar için sıradan bir ritüel.
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Bored Panda Japonların çalışma dışında aktivitilerini,işe gidiş şekillerini sosyal medyanın da dikkatini çeken şekilde gözler önüne serdi.
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Sıkışık metrolardaki yorgun bakışlar fotoğraflara yansıdı.
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Japonya, dünya genelinde çalışma saatlerinin en uzun olduğu ülkelerden biri. Ülkede son yıllarda çok çalışmaya bağlı ölüm olaylarında da artış var.
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2017 sonunda Japonlar, çalışma saatleriyle ilgili hükümetin düzenlemeye gitmesi çağrısı yaptı.
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Onlardan biri Michiyo Nişigaki. Nişigaki'nin oğlu Naoya, mezun olur olmaz Japonya'nın en büyük telekom şirketlerinden birinde işe girdi. Annesi de oğluyla gurur duyuyordu.
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Naoya bilgisayarları seven bir gençti ve işini, Japonya'nın rekabetçi istihdam piyasasında kaçırılmaz bir fırsat olarak görüyordu.Ama iki yıl sonra işler ters gitmeye başladı. Bu sadece örneklerden biri.
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Japonya'da çalışma saatlerinin uzun olması yeni bir durum değil. Uygulama ilk olarak 1960lı yıllarda başladı. Son dönemde ise karoşi ölümlerinde artış yaşandı.
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Japon reklam ajansı Dentsu'da çalışan 24 yaşındaki Matsuri Takahaşi, 2015 yılı Noel günü kaldığı yurttan atlayıp intihar etti.
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Takahaşi'nin ölümünden sonra genç kadının çok az uyuduğu, ayda en az 100 saat fazla mesai yaptığı ortaya çıktı.
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Makoto Iwahaşi, bunun özellikle işe yeni başlayanlar arasında çok olağandışı bir durum olmadığını söylüyor.
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Japonya dünyanın en uzun çalışma saatlerine sahip olsa da gelişmiş G7 ülkeleri arasında üretkenliği en az ülke konumunda.
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Çalışan haklarını savunanlar, önlemlerin yetersiz olduğunu ve asıl sorun olarak görülen 'gençler arasında uzun çalışma saatlerine bağlı yaşanan ölümlere' odaklanılmadığını söylüyor.
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Çalışanlara tanınan fazla mesai sürelerine yasal sınırlama getirilmesi gerektiğini savunuyorlar.
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Bu yılın başında hükümet, fazla mesai süresini ayda ortalama 60 saatle sınırlandırdı. Şirketler 'yoğunluğu' gerekçe göstererek 100 saate kadar fazla mesaiye izin veriyorlardı. Bu sınır ise 'karoşinin kırmızı çizgisi' olarak görülüyor.
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Muhalifler, hükümeti çalışanların refahı pahasına ekonomik çıkarlara öncelik vermekle eleştiriyor.
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Son 30 yıldır yaşanan karoşi olaylarını inceleyen akademisyen Koji Morioka, "Japonlar hükümete güveniyor ama ihanete uğramış gibi hissediyorlar" diyor.
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Son yıllarda gençler arasında ölümler arttı. Çalışan hakları savunucularının sayısı da giderek artıyor.
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Oğlu Naoya'yı kaybeden anne Michiyo Nişigaki'ye göre Japonya, "El üstünde tutması gereken genç çalışanları öldürdürüyor."
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"Şirketler kısa vadeli çıkarlarına odaklanıyor. Oğlum ve diğer genç işçiler çalışmaktan nefret etmiyor, yetenekliler ve iyi iş çıkarmak istiyorlar."
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"Onlara, uzun saatler veya sağlık sorunları olmadan çalışma fırsatı tanıyın, ülkemiz için onlara sahip olmak bir ayrıcalıktır."
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calisma ulkeler japonlar

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