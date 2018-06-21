Çalışanlar dikkat! İşçi kendi istese bile yıllık izninden vazgeçemez

İşçiler, çalışırken kullanmadıkları izin parasını alamaz. İşçi, patronuna “Ben bu sene izin yapmayayım, parasını ödeyin” diyemez. İşçiler, kendileri istese bile yıllık izin hakkından feragat edemez.

İsteseniz de parasını alamazsınız

1 / 15 Okullar tatile girerken, aileler yıllık izin için seçimleri bekledi. Seçim dolayısıyla 24 Haziran’a denk gelen tur paketlerinin 4’te 3’ü iptal edildi. Çalışanlar, seçimden sonra yıllık izinlerini kullanmaya başlayacak. İş Kanunu, işçilerin izin hakkından feragat etmesini yasaklıyor. Bu nedenle işçiler, işten ayrılmadan, kullanmadıkları yıllık izin günlerinin parasını alamıyor. İşten ayrıldıktan sonra izin parasını alabilmek için 5 yıl içinde işverenden istenmesi gerekiyor. İşveren ödemediği takdirde de 5 yıllık sürede dava açılmalı. Beş yıllık zamanaşımı süresi dolduktan sonra izin parası talep edilemiyor.

2 / 15 İLK YILINDA AVANS İZİN KULLANILABİLİR Bankalar, mağaza ve market zincirleri gibi çok şubeli şirketlerin farklı işyerlerinde geçen hizmet süreleri, yıllık iznin hesabında birleştiriliyor.

3 / 15 Çalışmakta olduğu işyerinde kıdem tazminatını alarak emekliye ayrılıp, aynı yerde çalışmaya devam edenler de bir yılı doldurmadan izin kullanamaz. Ondan sonraki izin süreleri de kıdem tazminatını aldığı tarihte yeni işe girmiş gibi hesaplanır.

4 / 15 İşveren, bir yıllık süre dolmadan işçisine, bir sonraki yılın izninden mahsup edilmek üzere “avans” izin verebiliyor. Örneğin, işe 6 ay önce başlayan işçiye bir hafta izin verip, gelecek yılın izninden mahsup edebilir. Bu durumda işçi gelecek yıl bir hafta eksik izin kullanır.

5 / 15 10 GÜNLÜK BLOK İZİN Kanuna göre, yıllık ücretli iznin işveren tarafından bölünmesi yasak. İznin işverence sürekli bir şekilde verilmesi gerekiyor. Ancak, tarafların anlaşması halinde izin süresi bölünerek kullanılabiliyor. Örneğin, 20 gün yıllık izin hakkı bulunan işçi, bunun 10 gününü blok, kalan 10 gününü ise birer gün şeklinde bölerek kullanma hakkına sahip. Her durumda işçinin yıllık izninin en az on günlük kısmını blok olarak kullanma hakkı bulunuyor. İzinlerin bölümler halinde kullanılması konusunda anlaşılmış olması halinde bile en az on günlük kısmın blok olarak kullandırılması gerekiyor.

6 / 15 İZNE ÇIKARKEN AVANS ALABİLİR İşveren, bir yıllık süre dolmadan işçisine, bir sonraki yılın izninden mahsup edilmek üzere “avans” izin verebiliyor. Örneğin, işe 6 ay önce başlayan işçiye bir hafta izin verip, gelecek yılın izninden mahsup edebilir. Bu durumda işçi gelecek yıl bir hafta eksik izin kullanır.

7 / 15 SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI DELİL OLABİLİR Kanuna göre, işçilerin yıllık izin döneminde başka bir işte çalışmaları yasak. Eğer işveren, işçisinin yıllık izinde çalıştığını tespit ederse, izin dönemi için ödediği ücreti isteme hakkına sahip bulunuyor. İşverenler işçilerinin izinde başka işte çalıştığını, genellikle sosyal medyada yaptığı paylaşımlardan öğreniyor. Bu fotoğrafları delil olarak kullanabiliyor.

8 / 15 İMZANIZ VARSA KANIT TOPLAYIN Kimi işverenler, izin kullandırmadığı halde işçiden yıllık iznini kullandığına dair yazı isteyebiliyor. İşini kaybetmemek için bu şekilde bir belgeye imza atmak zorunda bırakılan işçinin, işten ayrıldığında izin parası alabilmek için kanıt toplaması gerekir. İzinli gösterilen günlerde fiilen çalıştığını kanıtlayan işçi dava açarak hakkını arayabilir.

9 / 15 MEMURA 30 GÜNE KADAR İZİN VAR Hizmet süresi 1 yıldan 10 yıla kadar olanlar 20 gün Hizmet süresi 10 yıldan fazla olanlar 30 gün

10 / 15 İŞÇİNİN İLK 5 YIL 14 GÜN İZNİ VAR Yıllık izin hakkı, işyerindeki hizmet sürelerine göre şöyle: Bir yıldan 5 yıla (dahil) kadar olanlara 14 gün Beş yıldan fazla on beş yıldan az olanlara 20 gün On beş yıl ve daha fazla olanlara 26 gün Madenler ve yeraltı işinde çalışana, ilave 4 gün

11 / 15 İZİN PARASI NET ÜCRETTEN HESAPLANIR Kullanılmayan yıllık iznin parası, iş akdinin sona erdiği tarihte ödenmek zorunda. İzin parası, brüt ücretten yüzde 14 sosyal güvenlik primi, yüzde 1 işsizlik sigortası primi, gelir vergisi ve damga vergisi düşüldükten sonra kalan net tutar üzerinden ödeniyor.

12 / 15 ÇOCUĞU ENGELLİ OLANA 10 GÜN EK İZİN En az yüzde 70 oranında engelli çocuğu bulunan işçinin, bir yıl içinde 10 güne kadar ilave “ücretli” izin kullanma hakkı bulunuyor. Bu izin hakkını, çalışan anne babadan sadece biri kullanabilir.

13 / 15 İZNİN KULLANILMADIĞINI İŞVEREN İSPATLAMALI Yargıtay 22. Hukuk Dairesi’nin 2013/741 sayılı kararına göre, yıllık izinlerin kullanıldığını ispat yükü işverene ait. İşverenin, yıllık izinlerin kullandırıldığını, imzalı izin defteri veya eşdeğer bir belge ile kanıtlaması gerekiyor.

14 / 15 HAFTA SONU TATİLİ İZİN GÜNÜNDEN SAYILAMAZ Kanuna göre, yıllık ücretli iznin kullanımında, izin süresine rastlayan ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri izin süresinden sayılmıyor. Dolayısıyla pazartesi gününden başlayarak 5 gün izin alan işçi, hafta sonu tatilini de ekleyerek fiilen daha uzun süreyle izin yapma hakkına sahip.