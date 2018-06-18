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Çeyrek asırlık "Hacı Murat" alıcısını bekliyor

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 18.06.2018 16:46 | Son Güncelleme

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yaşayan Osman Omurca, baba yadigarı olduğu için 25 yıldır garajda tuttuğu Murat 131 aracını satmaya karar verdi.

Sadece araç muayene zamanlarında istasyona götürdüğü 1987 model aracı gıcır gıcır görenler şaşkınlığını gizleyemiyor.

Yıllardır garajda tutuyor

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Yaşlandığı ve meraklısının kullanmasını istediği için aracı satışa çıkaran Omurca, AA muhabirine, 25 yıldır gözü gibi baktığı baba yadigarını bir meraklısının kullandığını görmenin de kendisine aynı mutluluğu vereceğini ifade etti.
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Otomobili bakabilecek, ilgili bir kişiye satacağını vurgulayan Omurca, "Yaklaşık 25 senedir kapalı bir garajda kaldı ve gün yüzüne çıkarılmadı. O dönem babam arabayı aldığında çok titizlikle, nizami bir şekilde bakıyordu. Sonrasında fazla kullanamadan vefat etmesi dolayısıyla bugüne kadar sakladık. Bu süreçte muayenesi haricinde dışarı çıkarmadık." dedi.
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Otomobilde değişen parça, çizik, darbe, aşınma, çürüme gibi bir durum bulunmadığını anlatan Omurca, en ufak bir kusur bulabilene otomobili hediye edebileceğini sözlerine ekledi.
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Omurca, otomobilini 45 bin liradan satacağını ifade etti. AA
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Anahtar Kelimeler:
fayton hacı murat garaj

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