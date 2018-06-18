Sadece araç muayene zamanlarında istasyona götürdüğü 1987 model aracı gıcır gıcır görenler şaşkınlığını gizleyemiyor.

Yıllardır garajda tutuyor

1 / 4 Yaşlandığı ve meraklısının kullanmasını istediği için aracı satışa çıkaran Omurca, AA muhabirine, 25 yıldır gözü gibi baktığı baba yadigarını bir meraklısının kullandığını görmenin de kendisine aynı mutluluğu vereceğini ifade etti.

2 / 4 Otomobili bakabilecek, ilgili bir kişiye satacağını vurgulayan Omurca, "Yaklaşık 25 senedir kapalı bir garajda kaldı ve gün yüzüne çıkarılmadı. O dönem babam arabayı aldığında çok titizlikle, nizami bir şekilde bakıyordu. Sonrasında fazla kullanamadan vefat etmesi dolayısıyla bugüne kadar sakladık. Bu süreçte muayenesi haricinde dışarı çıkarmadık." dedi.

3 / 4 Otomobilde değişen parça, çizik, darbe, aşınma, çürüme gibi bir durum bulunmadığını anlatan Omurca, en ufak bir kusur bulabilene otomobili hediye edebileceğini sözlerine ekledi.