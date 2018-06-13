Çinlilerin yeni 'canavar'ı ortaya çıktı

Byton, K-Byte adını verdiği ikinci konsepti ile yine oldukça iddialı.
Çinlilerin yeni 'canavar'ı otomotiv devlerine meydan okuyor!
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Şirket, otonom sürüş teknolojileri şirketi Aurora ile gerçekleştirdiği iş birliği sayesinde K-Byte modelinde de Seviye 4 otonom sürüş yeteneği sunacaklarını ifade ediyor.
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Araç, belirli koşullarda insan girdisi veya gözetimi olmaksızın yolda gidebilecek.
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Otonom sürüş için donanımların, konseptin görsel tasarımı ile bütünleştirildiğinin de altını çizmek gerek.
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Sürücüsüz otomobilin üstünde bulunan LiBow sistemi, aracın çevresinin panoramik görüntüsü için ön ve arka lidarları içeriyor.
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LiGuard yan lidarlar ise yan aynaların altında çalışırken park sırasında geri çekiliyor.
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Aracın ön yüzündeki akıllı yüzeylerin 3 boyutlu görseller oluşturan ışık şeritleri de harika bir görünüm sağlıyor.
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Şirket, Byte adlandırma sistemi ile Ocak ayında tanıttığı SUV modelini de M-Byte olarak anmaya başlamış durumda.
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Byton, bu adlandırma stratejisini benimseyerek yeni nesil akıllı cihaz olarak marka DNA’sını kutladıklarını belirtiyor.
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Üretici, M-Byte Concept ve K-Byte Concept modellerini birlikte akıllı araçların tasarımında bir atılımın temsilcisi olarak görüyor.
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Breitfeld, Çin'de, yetkililerin belirli yolların daha yüksek özerklik seviyelerini onayladığı pilot programlar olduğunu söyledi. SUV, Seviye 3 özerkliği için yapılandırıldı
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Byton K-Byte, SUV modelinde olduğu gibi 45 bin dolarlık başlangıç fiyatıyla 2021 yılında piyasaya sürülecek.
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