Çinlilerin yeni 'canavar'ı ortaya çıktı

Byton, K-Byte adını verdiği ikinci konsepti ile yine oldukça iddialı.

Çinlilerin yeni 'canavar'ı otomotiv devlerine meydan okuyor!

1 / 13 Şirket, otonom sürüş teknolojileri şirketi Aurora ile gerçekleştirdiği iş birliği sayesinde K-Byte modelinde de Seviye 4 otonom sürüş yeteneği sunacaklarını ifade ediyor.

2 / 13 Araç, belirli koşullarda insan girdisi veya gözetimi olmaksızın yolda gidebilecek.

3 / 13 Otonom sürüş için donanımların, konseptin görsel tasarımı ile bütünleştirildiğinin de altını çizmek gerek.

4 / 13 Sürücüsüz otomobilin üstünde bulunan LiBow sistemi, aracın çevresinin panoramik görüntüsü için ön ve arka lidarları içeriyor.

5 / 13 LiGuard yan lidarlar ise yan aynaların altında çalışırken park sırasında geri çekiliyor.

6 / 13 Aracın ön yüzündeki akıllı yüzeylerin 3 boyutlu görseller oluşturan ışık şeritleri de harika bir görünüm sağlıyor.

7 / 13 Şirket, Byte adlandırma sistemi ile Ocak ayında tanıttığı SUV modelini de M-Byte olarak anmaya başlamış durumda.

8 / 13 Byton, bu adlandırma stratejisini benimseyerek yeni nesil akıllı cihaz olarak marka DNA’sını kutladıklarını belirtiyor.

9 / 13 Üretici, M-Byte Concept ve K-Byte Concept modellerini birlikte akıllı araçların tasarımında bir atılımın temsilcisi olarak görüyor.

10 / 13 Breitfeld, Çin'de, yetkililerin belirli yolların daha yüksek özerklik seviyelerini onayladığı pilot programlar olduğunu söyledi. SUV, Seviye 3 özerkliği için yapılandırıldı

11 / 13 Byton K-Byte, SUV modelinde olduğu gibi 45 bin dolarlık başlangıç ​​fiyatıyla 2021 yılında piyasaya sürülecek.

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