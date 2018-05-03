FİNANS

Civciv üretmek için başladı, ihracatçı oldu

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 03.05.2018 11:49 | Son Güncelleme

Ordu’nun Fatsa ilçesinde civciv üretmek için kuluçka makinesi satın alan Ahmet Ali Ataka, hobi olarak başladığı işi ticari faaliyete çevirerek kuluçka makinelerini kendisi üretmeye ve yurt dışına ihraç etmeye başladı.

Fatsa ilçesinde civciv üretmek için kuluçka makinesi satın alan 21 yaşındaki Ahmet Ali Ataka, daha sonra makineleri seri bir şekilde üretmek için KOSGEB desteğine başvurarak, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde kendi iş yerini açtı.

Talep olduğunu görünce üretime başladı

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Yeni bir iş araştırması yapmak amacıyla internette gezinirken civciv üretimi yapma karar verdiğini söyleyen Ahmet Ali Ataka, “İlk olarak civciv üretimi yaparak makine satın almıştık. Daha sonra hobi olarak yapılan bu işe büyük talebin olduğunu gördük ve makine üretimi yapmaya karar verdik." dedi.
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İşi büyütme kararı alarak Fatsa Genç İş Adamları Derneği ile KOSGEB’in ortak açtığı girişimcilik kursu için başvuruda bulunduklarını kaydeden Ataka, "Kurslara katıldık, sertifika aldıktan sonra işimize yöneldik ve bu alanda büyümeye başladık. KOSGEB’in önemli desteği işimizde bizlere çok büyük yardımcı oldu. Piyasada bir eksiklik hissettik ve sonuçta bizler bu işi yapma kararı aldık. İş yerimizi büyüttükten sonra kuluçka makinesi üretimine başladık. Ebat olarak ilk küçük çapta makineler yaptık ve başarılı olunca da büyük makineler yaptık." diye konuştu.
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Ürettikleri makinelere birçok ilden talep geldiğinin vurgulayan Ahmet Ali Ataka, "Bu işe merak duyanların tamamı bu makineye merak duyuyor. İnsanlar civciv yetiştiriciliğini genelde hobi olarak yapıyor. Maliyette fazla yüksek olmadığı için talepte duruma göre yüksek oluyor. Bizler üretim yaptığımız iş yerimizde civciv üretimi de gerçekleştiriyoruz. Belirli bir ücret karşılığında kendi makinelerimizde müşterilerimizin civcivini de çıkartıyoruz. Türkiye çapında internet üzerinden satış yapıyoruz. Ayrıca birçok farklı ülkeye ihracat yapıyoruz. Özellikle Araplar çok beğendi makinemizi ve en çok onlar satın alıyorlar. Kendi markamız ile yurt içi ve yurt dışına yaptığı kuluçka makinelerini satıyoruz. Hedefimiz kuluçka makinesi alanında daha büyük makineler üretmek ve işimizi büyüterek istihdama katkı sağlamak" dedi.
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İstenilen ebat ve ölçüde kuluçka makinesi yaptıklarını belirten makine teknisyeni Levent Kısacık, “Bütün kalıpların burada üretimini yapıyoruz. Teknik olarak her şeyini ayarlıyoruz. Her şeyi hazır olarak müşteriye teslim ediyoruz” şeklinde konuştu.
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Fatsa Genç İş Adamları Derneği (FAGİAD) Başkanı Mehmet Serkan Erdik ise, “Girişimcilere KOSGEB ve diğer kurumların sağlamış olduğu imkanları haberdar etmek ve öncülük etmek için elimizden geleni dernek olarak yapıyoruz. Farklı dallardaki iş kolları hakkında girişimcilerimize bilgiler veriyoruz. Girişimci arkadaşımız gerçekten güzel bir meslek dalında ilerlemeye çalışıyor. Bizler de desteklerimizi kendisine devamlı sağlıyoruz. Birçok ülkeye ihracat yapan firmaya ticari hayatında başarılar diliyorum” diye konuştu.
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girişimci ihracat

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