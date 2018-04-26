Daha 7 yaşında ama milyonlar kazanıyor

Listede birinciliği, YouTube'daki kanalında üç yıldır oyuncakları deneyerek yorum yapan 7 yaşındaki Ryan aldı.

İşte dünyanın en çok kazanan çocukları!

1 / 7 Sabah'taki habere göre, Ryan Toys Review isimli kanal sayesinde zirveye oturan Ryan, her yıl 11 milyon dolar kazanıyor.

2 / 7 Listenin ikinci sırasında Sia'nın video kliplerinde dans ederek dünya çapında ünlenen ve 7 yıldır ABD'deki TV şovlarında dans eden 15 yaşındaki Maddie Ziegler bulunuyor. Maddie yılda 5 milyon dolar kazanıyor.

3 / 7 Üçüncü sıradaysa yine yılda 5 milyon dolar kazanan 14 yaşındaki Stranger Things dizisi oyuncusu Millie Bobby Brown var.

4 / 7 Modern Family dizisindeki rolüyle yılda 4 milyon dolar kazanan 10 yaşındaki Aubrey Anderson- Emmons dördüncü sırada yer alıyor.

5 / 7 Beşinci sırada Stranger Things'deki rolüyle ünlenen ve yılda 3 milyon dolar kazanan 15 yaşındaki Finn Wolfhard var.

6 / 7 Kısa müzik veya teatral performans videolarının yüklendiği "musical.ly" isimli uygulamayla ünlenen 15 yaşındaki Jacob Sartorius yılda 3 milyon dolarlık geliriyle listenin altıncı sırasında yer buluyor.