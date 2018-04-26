FİNANS

Daha 7 yaşında ama milyonlar kazanıyor

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 26.04.2018 14:18 | Son Güncelleme

İnternette "Rich Kids of Today" (Günümüzün Zengin Çocukları) isimli site, dünyanın en çok kazanan çocuklarının listesini yaptı. Listenin başındaki isim en yakın rakibinden daha fazla kazanmasıyla dikkat çekti.

Listede birinciliği, YouTube'daki kanalında üç yıldır oyuncakları deneyerek yorum yapan 7 yaşındaki Ryan aldı.

İşte dünyanın en çok kazanan çocukları!

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Sabah'taki habere göre, Ryan Toys Review isimli kanal sayesinde zirveye oturan Ryan, her yıl 11 milyon dolar kazanıyor.
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Listenin ikinci sırasında Sia'nın video kliplerinde dans ederek dünya çapında ünlenen ve 7 yıldır ABD'deki TV şovlarında dans eden 15 yaşındaki Maddie Ziegler bulunuyor. Maddie yılda 5 milyon dolar kazanıyor.
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Üçüncü sıradaysa yine yılda 5 milyon dolar kazanan 14 yaşındaki Stranger Things dizisi oyuncusu Millie Bobby Brown var.
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Modern Family dizisindeki rolüyle yılda 4 milyon dolar kazanan 10 yaşındaki Aubrey Anderson- Emmons dördüncü sırada yer alıyor.
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Beşinci sırada Stranger Things'deki rolüyle ünlenen ve yılda 3 milyon dolar kazanan 15 yaşındaki Finn Wolfhard var.
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Kısa müzik veya teatral performans videolarının yüklendiği "musical.ly" isimli uygulamayla ünlenen 15 yaşındaki Jacob Sartorius yılda 3 milyon dolarlık geliriyle listenin altıncı sırasında yer buluyor.
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Cindy Crawford'ın kendisi gibi manken olan 16 yaşındaki kızı Kaia Gerber de yıllık 500 bin dolarlık geliriyle listeye girdi.
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