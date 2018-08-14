Defense News Top 100 Listesi Açıklandı

Türkiye'den 4 kuruluş listeye girdi...
Dünyanın savunma sanayi devleri belli oldu!
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Kuruluş Adı: Lockheed Martin
Sıralamadaki Yeri: 1 Ülke: ABD Savunma Geliri (Dolar): 47,985.00 Kuruluş Adı: Raytheon Company Sıralamadaki Yeri: 2 Ülke: ABD Savunma Geliri (Dolar): 23,573.64
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Kuruluş Adı: BAE Systems
Sıralamadaki Yeri: 3 Ülke: İngiltere Savunma Geliri (Dolar): 22,380.04 Kuruluş Adı: Northrop Grumman Sıralamadaki Yeri: 4 Ülke: İngiltere Savunma Geliri (Dolar): 21,700.00
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Kuruluş Adı: Boeing
Sıralamadaki Yeri: 5 Ülke: ABD Savunma Geliri (Dolar): 20,561.00 Kuruluş Adı: General Dynamics Sıralamadaki Yeri: 6 Ülke: ABD Savunma Geliri (Dolar): 19,587.00
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Kuruluş Adı: Airbus
Sıralamadaki Yeri: 7 Ülke: Hollanda/Fransa Savunma Geliri (Dolar): 11,185.91 Kuruluş Adı: Almaz-Antey Sıralamadaki Yeri: 8 Ülke: Rusya Savunma Geliri (Dolar): 9,125.02
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Kuruluş Adı: Thales
Sıralamadaki Yeri: 9 Ülke: Fransa Savunma Geliri (Dolar): 8,926.13 Kuruluş Adı: Leonardo Sıralamadaki Yeri: 10 Ülke: İtalya Savunma Geliri (Dolar): 8,856.48
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Kuruluş Adı: United Technologies
Sıralamadaki Yeri: 11 Ülke: ABD Savunma Geliri (Dolar): 7,826.00 Kuruluş Adı: L3 Technologies Sıralamadaki Yeri: 12 Ülke:ABD Savunma Geliri (Dolar): 7,749.00
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Kuruluş Adı: Huntington Ingalls Industries
Sıralamadaki Yeri: 13 Ülke: ABD Savunma Geliri (Dolar): 7,030.00 Kuruluş Adı: United Aircraft Corp. Sıralamadaki Yeri: 14 Ülke: Rusya Savunma Geliri (Dolar): 6,197.25
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Kuruluş Adı: Leidos
Sıralamadaki Yeri: 15 Ülke: ABD Savunma Geliri (Dolar): 5,218.00 Kuruluş Adı: Rolls-Royce Sıralamadaki Yeri: 16 Ülke: İngiltere Savunma Geliri (Dolar): 4,625.73
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Kuruluş Adı: Booz Allen Hamilton
Sıralamadaki Yeri: 17 Ülke: ABD Savunma Geliri (Dolar): 4,320.00 Kuruluş Adı: Naval Group Sıralamadaki Yeri: 18 Ülke: Fransa Savunma Geliri (Dolar): 4,178.33
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Kuruluş Adı: Harris Corporation
Sıralamadaki Yeri: 19 Ülke: ABD Savunma Geliri (Dolar): 4,158.00 Kuruluş Adı: Textron Inc. Sıralamadaki Yeri: 20 Ülke: ABD Savunma Geliri (Dolar): 4,117.42
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Kuruluş Adı: Honeywell
Sıralamadaki Yeri: 21 Ülke:ABD Savunma Geliri (Dolar): 4,100.00 Kuruluş Adı: GE Aviation Sıralamadaki Yeri: 22 Ülke: ABD Savunma Geliri (Dolar):3,991.00
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Kuruluş Adı: Hanwha
Sıralamadaki Yeri: 23 Ülke: Güney Kore Savunma Geliri (Dolar): 3,895.27 Kuruluş Adı: Bechtel Sıralamadaki Yeri: 24 Ülke: ABD Savunma Geliri (Dolar): 3,576.00
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Kuruluş Adı: Tactical Missiles Corporation, JSC
Sıralamadaki Yeri: 25 Ülke: Rusya Savunma Geliri (Dolar):3,573.95 Kuruluş Adı: GKN Aerospace Sıralamadaki Yeri: 26 Ülke: İngiltere Savunma Geliri (Dolar):3,484.12
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Kuruluş Adı: Rheinmetall
Sıralamadaki Yeri: 27 Ülke: Almanya Savunma Geliri (Dolar): 3,430.35 Kuruluş Adı: Elbit Systems Ltd. Sıralamadaki Yeri: 28 Ülke: İsrail Savunma Geliri (Dolar):3,377.83
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Kuruluş Adı: Babcock International
Sıralamadaki Yeri: 29 Ülke: İngiltere Savunma Geliri (Dolar): 3,341.03 Kuruluş Adı: Orbital ATK Sıralamadaki Yeri: 30 Ülke: ABD Savunma Geliri (Dolar): 3,300.00
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Kuruluş Adı: AECOM
Sıralamadaki Yeri: 31 Ülke: ABD Savunma Geliri (Dolar):3,197.78 Kuruluş Adı: Saab Sıralamadaki Yeri: 32 Ülke: İsveç Savunma Geliri (Dolar): 3,090.07
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Kuruluş Adı: KNDS
Sıralamadaki Yeri: 33 Ülke: Fransa Savunma Geliri (Dolar): 2,991.95 Kuruluş Adı: CACI International Sıralamadaki Yeri: 34 Ülke: ABD Savunma Geliri (Dolar): 2,829.31
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Kuruluş Adı: SAIC
Sıralamadaki Yeri: 35 Ülke: ABD Savunma Geliri (Dolar): 2,761.48 Kuruluş Adı: Russian Helicopters Sıralamadaki Yeri: 36 Ülke: Rusya Savunma Geliri (Dolar): 2,735.16
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Kuruluş Adı: Perspecta
Kuruluş Adı: Perspecta
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Kuruluş Adı: Israel Aerospace Industries
Sıralamadaki Yeri: 39 Ülke: İsrail Savunma Geliri (Dolar): 2,469.00 Kuruluş Adı: St Engineering Sıralamadaki Yeri: 40 Ülke: Singapore Savunma Geliri (Dolar):2,300.00
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Kuruluş Adı: Rockwell Collins
Sıralamadaki Yeri: 41 Ülke: ABD Savunma Geliri (Dolar):2,280.00 Kuruluş Adı: Rafael Advanced Defense Systems Sıralamadaki Yeri: 42 Ülke: İsrail Savunma Geliri (Dolar): 2,300.06
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Kuruluş Adı: Mitsubishi Heavy Industries Ltd.
Sıralamadaki Yeri: 43 Ülke: Japonya Savunma Geliri (Dolar): 2,217.38 Kuruluş Adı: Dassault Sıralamadaki Yeri: 44 Ülke: Fransa Savunma Geliri (Dolar): 2,124.19
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Kuruluş Adı: Aerojet Rocketdyne
Sıralamadaki Yeri: 45 Ülke: ABD Savunma Geliri (Dolar):1,870.80 Kuruluş Adı: Uralvagonzavod Sıralamadaki Yeri: 46 Ülke: Rusya Savunma Geliri (Dolar):1,865.00
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Kuruluş Adı: Oshkosh Defense
Sıralamadaki Yeri: 47 Ülke: ABD Savunma Geliri (Dolar): 1,820.10 Kuruluş Adı: Concern Radio-Electronic Technologies, JSC Sıralamadaki Yeri: 48 Ülke: Rusya Savunma Geliri (Dolar): 1,677.48
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Kuruluş Adı: Cobham
Sıralamadaki Yeri: 49 Ülke: İngiltere Savunma Geliri (Dolar): 1,584.86 Kuruluş Adı: Kawasaki Heavy Industries Sıralamadaki Yeri: 50 Ülke: Japonya Savunma Geliri (Dolar):1,566.15
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Kuruluş Adı: Aselsan
Sıralamadaki Yeri: 55 Ülke: Türkiye Savunma Geliri (Dolar):1,424.93
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Kuruluş Adı: Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ)
Sıralamadaki Yeri: 64 Ülke: Türkiye Savunma Geliri (Dolar): 1,089.63
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Kuruluş Adı: Roketsan
Sıralamadaki Yeri: 96 Ülke: Türkiye Savunma Geliri (Dolar): 376.08
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Kuruluş Adı: STM Savunma Teknolojileri Muhendislik ve Ticaret A.S.
Sıralamadaki Yeri: 97 Ülke: Türkiye Savunma Geliri (Dolar):369.96