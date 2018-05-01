Devlet desteği ile arıcılığa başladılar, ihya oldular!

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının yürüttüğü "Genç Çiftçi Projesi"nden faydalanarak arıcılığa başlayan İzmirli çift, kısa sürede elde ettikleri başarı ve kazançlarıyla dikkati çekiyor.

Yılda 300 bin lira kazanıyorlar!

1 / 12 Selçuk ilçesinde yaşayan Abdullah ve Meral Akkın çifti, yaklaşık 3 yıl önce amatör olarak arıcılığa başladı. Abdullah Akkın, hayvanlarını satarak tamamen bu işe yöneldi ancak bu alanda çok fazla bilgi sahibi olmadığı için arıları telef oldu.

2 / 12 Arıcılıkla ilgili araştırma yapan Abdullah Akkın, 2 yıl önce Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının yürüttüğü "Genç Çiftçi Projesi"nden faydalandı. Bu kapsamda ilk önce arı yetiştiriciliği eğitimi alan Akkın'a 30 bin lira değerinde 45 kovan ve arıcılık için gerekli ekipman hibe edildi.

3 / 12 Eşine, yeni başladığı işte destek olmak isteyen Meral Akkın da uzun yıllar yaptığı kuaförlük mesleğini bıraktı. Zamanlarının büyük bir kısmını kovanlarının başında geçiren çift, daha kaliteli bal elde etmek için farklı bölgelere gidiyor. Bahar aylarının belli dönemlerinde arılarını Çanakkale, Tekirdağ, Balıkesir ve Aydın gibi kentlere götüren Akkın çifti, 2 yıl gibi bir sürede kovan sayısını 450'ye çıkardı.

4 / 12 AA muhabirine yaptığı açıklamada, arıcılık yapmaya başladıktan sonra hayatlarının değişmeye başladığını söyleyen Abdullah Akkın, devlet desteğinin bir kıvılcımı ateşlediğini dile getirdi.

5 / 12 Akkın, "Bakanlığın verdiği arı bize maya oldu. İyi ki böyle bir şey yapmışım. Geçen sene 450 kovandan 20 ton bal aldım. Bunun dışında kraliçe arı ve polen de satışıyla beraber yıllık 300 bin lira kazanıyorum. Traktörüm ve arabam eskiydi, onları değiştirdim. Arı olmasaydı bu duruma gelemezdik." diye konuştu.

6 / 12 Eşinin yardımları sayesinde başarılı olduğunu vurgulayan Akkın, önce bal üretimini öğrendiklerini, ardından ise gelirlerini arttırmak için kraliçe arı ve polene yöneldiklerini kaydetti.

7 / 12 "ARICILIĞI BIRAKMA LÜKSÜM YOK"

8 / 12 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının hayata geçirdiği projelerle çiftçilere her zaman destek olduğunun altını çizen Akkın, "Arıcılık zor ama yapılmayacak bir iş değil. Disiplin ve düzen isteyen bir meslek. Arılar geçim kaynağımız oldu, bu saatten sonra arıcılığı bırakma lüksüm yok. Önce onlar bize bakacak, sonra biz onlar bakacağız." ifadelerini kullandı.

9 / 12 Meral Akkın ise arıcılığa kısa sürede alıştıklarını söyledi. Arılarla ilgilenmediği zaman kendini huzursuz hissettiğini dile getiren Akkın, "Bu işi severek yapıyorum. Geçen gün gözümden soktular ama artık 'öpüyorlar' diyorum. Arılarımızı görmeden yapamıyorum, onları evlatlarımdan ayırmıyorum. Son nefesime kadar bu işi yapacağım." dedi.

10 / 12 Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünde görevli Ziraat Mühendisi Fisun Toker de Akkın ailesinin, elde ettikleri başarıyla birçok genç çiftçiye örnek olduğunu vurguladı.

11 / 12 Kent genelinde son 2 yılda 371 genç çiftçiye arıcılık, süs bitkileri yetiştiriciliği, küçük ve büyükbaş hayvancılık konusunda 11 milyon lira destek verildiğini anımsatan Toker, 2016 yılında başlayan programın 31 Aralık'a kadar devam edeceğini sözlerine ekledi.