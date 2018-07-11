'Devletin çocukları' için istihdam teşviki

Çeşitli nedenlerle öz ailesi tarafından bakımı sağlanamadığı için devlet koruması altında yetişen ve daha sonra kurum bakımından ayrılan gençleri istihdam eden işverenlere, 5 yıl süreyle sigorta prim teşviki verilecek.

5 yıl boyunca devlet ödeyecek

1 / 7 Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı ile SGK'nin koordinasyonunda yürütülmesi öngörülen teşvik uygulaması, çeşitli nedenlerle öz ailesi tarafından bakımı sağlanamayan, kurum bakımında yetişerek buradan ayrılan gençlerin istihdamında yeni bir kapı aralayacak.

2 / 7 Teşvik, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu'nun istihdamla ilgili ek 1'inci maddesinden yararlanmak için sırada bekleyen, "form-a belgesi" doldurulmuş olmasına rağmen kamu kurum ve kuruluşlarında memur olarak istihdam edilemeyen veya istihdam edilmelerinin ardından çeşitli nedenlerle işten ayrılan gençleri kapsayacak.

3 / 7 5 yıl süreyle destek verilecek Yapılan çalışmaya göre, bu durumdaki gençlerin özel sektörde çalışmaları halinde, işsizlik sigortası primi, sigortalı ve işveren hissesinin tamamı, sigortalının işe giriş tarihinden itibaren 5 yıl süreyle Hazine tarafından karşılanacak.

4 / 7 2828 sayılı Kanun kapsamındaki teşvik uygulamasında gencin iş yerine başvurmasının ardından işverenler, "www.sgk.gov.tr" adresi üzerinden kendisine ait e-bildirge şifresiyle sorgulama yaparak "02828 Teşviki" kapsamında hak sahibi olup olmadığını görebilecek.

5 / 7 Öte yandan teşvik için İŞKUR kaydına ihtiyaç duyulmamakla birlikte gençlerin İŞKUR kayıtlarının yapılması durumunda genç, kadın ve engelli istihdamına yönelik diğer teşviklerden de yararlanabilmesi sağlanacak.

6 / 7 Sistem 77 ilde faaliyete geçti Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yapılan duyuruya göre, teşvik başvurularının alınacağı sistem şu an 77 ilde aktif olarak faaliyete geçti.