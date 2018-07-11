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'Devletin çocukları' için istihdam teşviki

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 11.07.2018 11:43 | Son Güncelleme

Devlet korumasında yetiştikten sonra kurum bakımından ayrılan gençleri özel sektörde istihdam eden işverenlere, 5 yıl süreyle sigorta prim teşviki verilecek

Çeşitli nedenlerle öz ailesi tarafından bakımı sağlanamadığı için devlet koruması altında yetişen ve daha sonra kurum bakımından ayrılan gençleri istihdam eden işverenlere, 5 yıl süreyle sigorta prim teşviki verilecek.

5 yıl boyunca devlet ödeyecek

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Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı ile SGK'nin koordinasyonunda yürütülmesi öngörülen teşvik uygulaması, çeşitli nedenlerle öz ailesi tarafından bakımı sağlanamayan, kurum bakımında yetişerek buradan ayrılan gençlerin istihdamında yeni bir kapı aralayacak.
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Teşvik, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu'nun istihdamla ilgili ek 1'inci maddesinden yararlanmak için sırada bekleyen, "form-a belgesi" doldurulmuş olmasına rağmen kamu kurum ve kuruluşlarında memur olarak istihdam edilemeyen veya istihdam edilmelerinin ardından çeşitli nedenlerle işten ayrılan gençleri kapsayacak.
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5 yıl süreyle destek verilecek

5 yıl süreyle destek verilecek
Yapılan çalışmaya göre, bu durumdaki gençlerin özel sektörde çalışmaları halinde, işsizlik sigortası primi, sigortalı ve işveren hissesinin tamamı, sigortalının işe giriş tarihinden itibaren 5 yıl süreyle Hazine tarafından karşılanacak.
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2828 sayılı Kanun kapsamındaki teşvik uygulamasında gencin iş yerine başvurmasının ardından işverenler, "www.sgk.gov.tr" adresi üzerinden kendisine ait e-bildirge şifresiyle sorgulama yaparak "02828 Teşviki" kapsamında hak sahibi olup olmadığını görebilecek.
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Öte yandan teşvik için İŞKUR kaydına ihtiyaç duyulmamakla birlikte gençlerin İŞKUR kayıtlarının yapılması durumunda genç, kadın ve engelli istihdamına yönelik diğer teşviklerden de yararlanabilmesi sağlanacak.
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Sistem 77 ilde faaliyete geçti

Sistem 77 ilde faaliyete geçti
Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yapılan duyuruya göre, teşvik başvurularının alınacağı sistem şu an 77 ilde aktif olarak faaliyete geçti.
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Test uygulamalarının devam ettiği Kırşehir, Çankırı, Amasya ve Bartın'ın da yakın bir zamanda uygulamaya dahil olması hedefleniyor. AA
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istihdam devletin çocukları destek sigorta

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