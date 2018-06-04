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"Devrim otomobili"ne ziyaretçi akını

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 04.06.2018 14:02 | Son Güncelleme

Yeni müzede, 200 Türk mühendis ve işçisinin emeğiyle üretilen Devrim'in yanı sıra imal sırasında kullanılan kaynak motoru, matkap ve torna tezgahları, yapım aşamalarının çekildiği fotoğraf makinesi, kumpas, pergel, cetvel, çizim masası, kireç taşından maketi, yedek parçalar, orijinal motor bloku ve çalışmaların görselleri de sergileniyor.

Devrim"i, sergilendiği TÜLOMSAŞ'taki yeni yerinde 3 ayda yaklaşık 50 bin kişi ziyaret etti.

Türkiye'nin ilk yerli otomobili

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Türkiye'nin ilk yerli otomobili "Devrim", imal edildiği 1961 yılından bugüne ilgi odağı olmayı sürdürüyor. Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii AŞ'de (TÜLOMSAŞ) 3 ay önce düzenlenen müzede yeniden sergilenen Devrim otomobilini bu sürede yaklaşık 50 bin kişi ziyaret etti.
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AA muhabirinin TÜLOMSAŞ yetkililerinden aldığı bilgiye göre, TÜLOMSAŞ tesislerinde 1961 yılında Türk mühendis ve işçileri tarafından zor şartlarda üretilen Devrim otomobili, 5 Eylül 2017'de başlayan kapsamlı bakımının ardından 3 ay önce yeni yerine konuldu.
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Daha önce TÜLOMSAŞ tesislerinde oluşturulan camekanlı bölümde sergilenen Devrim otomobiline ziyaretçi ilgisinin artması, müze oluşturulmasına vesile oldu. O zamanki adı Eskişehir Demiryolu Fabrikaları olan TÜLOMSAŞ'ta otomobilin üretildiği imalathane ve depolarda araştırma yapılınca Devrim'in yapımı sırasında kullanılan çeşitli parçalar ve materyaller bulundu.
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Bu materyallerle zenginleştirilen müze, ziyaretçilerin yoğun ilgisi göz önüne alınarak TÜLOMSAŞ tesislerinin farklı bir bölgesinde oluşturuldu.
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Kapsamlı bakımının tamamlanmasının ardından 3 ay önce ziyarete açılan Devrim otomobili müzesi yoğun ilgi görüyor. Bu sürede yaklaşık 50 bin kişinin ziyaret ettiği müzede otomobilin yapımında kullanılan, kaynak motoru, matkap ve torna tezgahları, yapım aşamalarının çekildiği fotoğraf makinesi, kumpas, pergel, cetvel, çizim masası, kireç taşından maketi, yedek parçalar, Sivas'ta demiryollarında dökülmüş orijinal motor bloku ve çalışmaların görselleri bulunuyor.
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Yaklaşık 200 Türk mühendis ve işçisinin emeğiyle "siyah", "beyaz", "mavi boncuk" ve "gecekondu" isimleri verilerek 4 adet üretilen ve daha sonra adı "Devrim" olarak belirlenen bu aracın tarihe "Türkiye'nin ilk yerli otomobili" olarak geçmesi de ziyaretçilerin ilgisinin artmasını sağlıyor.
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Ziyaretçilerden Kansu Arar daha önce belgesellerini izlediği Devrim otomobilini yakından görmenin heyecanını yaşadığını belirterek, Devrim'in Türkiye'nin yerli otomobil üretebileceği konusundaki çalışmalara ışık tutacağını söyledi. Nur
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Devrim otomobilinin hikayesi

Devrim otomobilinin hikayesi
Eskişehir Demiryolu Fabrikaları'nda Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'in talimatıyla üretilen 4 "Devrim" otomobili, 1961 yılında trenle Ankara'ya götürüldü. Demiryolu kanunları gereği deposuna az akaryakıt konulan Devrim, Gürsel'in test amacıyla kullandığı sırada benzini bitip durdu. Bunun ardından trenle Ankara'dan Eskişehir'e getirilen Devrim, bir süre fabrika içinde kullanıldı.
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TÜLOMSAŞ'ta sergilenen 0002 şasi ve 0002 motor numaralı Devrim, lastikleri ile ön ve arka camı dışında tamamen yerli olarak 4,5 ayda üretildi.
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Uzun ve kısa farları ayakla çalışan, kontak anahtarı ve manuel olarak da çalıştırılabilen Devrim, bu özellikleriyle de dikkati çekiyor.
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Bin 250 kilogram ağırlığında ve saatte maksimum 140 kilometre hız göstergesine sahip Devrim'e güvenlik gerekçesiyle benzin konulmuyor, otomobilin aküsü sökülüyor.
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yerli otomobil devrim otomobili tülomsaş

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ilk ve son sivasta yapılan nerde
ELİN ADAMI UÇAN ARABA YAPIYOR BİZ HALA DEVRİMLE AVUNUP DURUYORUZ
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