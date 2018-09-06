FİNANS

Dikkat! İşsizlik maaşına yeni düzenleme geliyor

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 06.09.2018 09:57 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 100 günlük eylem planı kapsamında, son 120 gün “sürekli” çalışma koşulu esnetilecek. Böylece, 12 bin 500 kişiye aylık bağlanabilecek.

İşsizlik maaşı alabilmek için son üç yılda en az 600 gün sigortalı olmak ve son 120 gün sürekli çalışmak gerekiyor. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre işsizlik maaşı, çalışırken alınan son 4 aylık ortalama ücretin yüzde 40'ı üzerinden ödeniyor. Asgari ücretli işçiler 2018 yılında 805.60 lira işsizlik maaşı alabiliyor. Bu rakam, en düşük işsizlik maaşını oluşturuyor. En yüksek işsizlik maaşı ise bin 611.30 lirayı aşamıyor.

Binlerce kişiyi sevindiren haber

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Son dört aylık brüt maaşı 3 bin lira olan kişiye, damga vergisi düşüldükten sonra bin 191 lira işsizlik maaşı ödeniyor. Son dört aylık brüt maaşı 4 bin lira olanlar net bin 587.86 lira alıyor. Brüt maaşı 5 bin lira olanlar ise bin 611.30 lira alabiliyor.
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İşsizlik maaşı ödenebilmesi için işten ayrılmadan önceki son 120 gün “sürekli” çalışmak gerekiyor. Bu durum uygulamada mağduriyetlere yol açabiliyor. Örneğin, bir işten ayrılıp yeni işe başlarken arada 1-2 günlük boşluk bulunanlar haktan yararlanamıyor. Halen 12 bin 500 kişi bu nedenle işsizlik maaşı alamıyor.
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30 GÜN İÇİNDE BAŞVURU GEREKİYOR

30 GÜN İÇİNDE BAŞVURU GEREKİYOR
İşsizlik maaşı almak için iş akdinin feshinden itibaren 30 gün içinde başvuruda bulunmak gerekiyor. Otuz günden sonra da başvurulabiliyor ancak bu durumda gecikilen süre kadar eksik maaş ödeniyor.
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İSTİFA EDEN ALAMAZ

İSTİFA EDEN ALAMAZ
İşsizlik maaşı alabilmek için iş akdinin işveren tarafından sona erdirilmesi ya da işçinin haklı nedenle iş akdini feshetmesi gerekiyor. Anlaşmalı olarak işten ayrılanların işsizlik maaşı alabilmesi için sözleşmenin işveren tarafından sona erdirilmesi zorunlu.
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YABANCI İŞÇİLER DE İŞSİZLİK MAAŞI ALABİLİR

YABANCI İŞÇİLER DE İŞSİZLİK MAAŞI ALABİLİR
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İşsizlik maaşı 4/a (işçi) statüsünde çalışan sigortalıların yanı sıra şu kişilere de veriliyor:

İşsizlik maaşı 4/a (işçi) statüsünde çalışan sigortalıların yanı sıra şu kişilere de veriliyor:
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İşsizlik maaşı 4/a (işçi) statüsünde çalışan sigortalıların yanı sıra şu kişilere de veriliyor:
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Hizmet akdine dayalı olarak bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılan sanatçılar,
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ticari taksi, dolmuş, otobüs gibi şehiriçi toplu taşıma araçlarında çalışanlar,
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- Mütekabiliyet esasına dayalı olarak uluslararası sosyal güvenlik sözleşmesi yapılmış ülke uyruğunda olanlar hariç olmak üzere yabancı uyruklu kişilerden hizmet akdi ile çalışanlar,
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- Genelevde çalışan 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanununda belirtilen umumî kadınlar,
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- Milli Eğitim Bakanlığı’nın kurslarında usta öğretici olarak çalıştırılanlar, kamu idarelerinde ders ücreti karşılığı görev verilenler.
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PRİM ÖDEME SÜRESİNE GÖRE İŞSİZLİK MAAŞI

PRİM ÖDEME SÜRESİNE GÖRE İŞSİZLİK MAAŞI
İşsizlik maaşı süresi, prim ödenen gün sayısına göre değişiyor. Son üç yılda 600 gün çalışanlara 6 ay; 900 gün çalışanlara 8 ay, 1080 gün çalışanlara on ay işsizlik maaşı ödeniyor.
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EMEKLİLERE İŞSİZLİK MAAŞI ÖDENMİYOR

EMEKLİLERE İŞSİZLİK MAAŞI ÖDENMİYOR
İŞKUR, işsizlik maaşı alanlara öncelikle iş buluyor. İŞKUR’un önerdiği işi haklı bir nedene dayanmaksızın reddedenlerin işsizlik maaşı kesiliyor. Kurum ayrıca, gelir getirici bir işte çalıştığı tespit edilenlerin maaşını keserken, yaşlılık aylığı alanlara işsizlik maaşı ödemiyor
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İKİNCİ KEZ İŞSİZ KALANLARA YENİDEN MAAŞ BAĞLANIR

İKİNCİ KEZ İŞSİZ KALANLARA YENİDEN MAAŞ BAĞLANIR
On aylık işsizlik maaşına hak kazanmış bir kişi 4 ay maaş aldıktan sonra bir işe girdiğinde işsizlik maaşı kesilir. Ancak, bu kişi bir süre sonra yeniden işsiz kaldığında, kalan 6 ay işsizlik maaşını almaya devam eder. On ay işsizlik maaşı alan kişinin yeniden hak kazanabilmesi için yeniden en az 600 gün prim ödemesi gerekir.
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işssizlik maaşı cumhurbaşkanı asgari ücret

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
kamuda çalışan kadrolu işcilerede gelsin artık birinin maaşı 2250 tl diğeri 8500 tl bumu adalet aynı işi yap aynı mesaii saati çalış aynı kurumda çalış aradaki fark sadece maaşda olsa sistem olarak ikramiyede çok emekli ikramiyesinde çok emekli maaşında çok alacak çok alan buna kimsenin gücü yetmiyormu BU ADALETSİZLİĞE KİMSE DUR DEMEYECEKMİ YETER ARTIK
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