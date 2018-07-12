Dünya üzerinde en fazla altına sahip olan 25 ülke

En çok hangi ülkelerde altın var, ilk sırada hangi ülke var, Türkiye'de kaç ton altın var ve kaçıncı sırada... İşte tüm bu soruların yanıtı...
Altın zengini ülkeler açıklandı, Türkiye de listede
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25. Tayland
Tayland'ın sahip olduğu altın miktarı 154 ton.
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24. Cezayir
Cezayir'in sahip olduğu altın miktarı 173.6 ton.
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23. Filipinler
Filipinler'in sahip olduğu altın miktarı 196.4 ton.
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22. Belçika
Belçika'nın sahip olduğu altın miktarı 227.4 ton.
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21. Türkiye
Türkiye'nin sahip olduğu altın miktarı 238.3 ton.
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20. Avusturya
Avusturya'nın sahip olduğu altın miktarı 280 ton.
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19. İspanya
İspanya'nın sahip olduğu altın miktarı 281.6 ton.
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18. Lübnan
Lübnan'ın sahip olduğu altın miktarı 286.8 ton.
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17. İngiltere
İngiltere'nin sahip olduğu altın miktarı 310.3 ton.
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16. Kazakistan
Kazakistan'ın sahip olduğu altın miktarı 318.7 ton.
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15. Suudi Arabistan
Suudi Arabistan'ın sahip olduğu altın miktarı 322.9 ton.
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14. Portekiz
Portekiz'in sahip olduğu altın miktarı 382.5 ton.
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13. Tayvan
Tayvan'ın sahip olduğu altın miktarı 423.6 ton.
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12. Avrupa Merkez Bankası
Avrupa Merkez Bankası'nın sahip olduğu altın miktarı 504.8 ton.
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11. Hindistan
Hindistan'ın sahip olduğu altın miktarı 560.9 ton.
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10. Hollanda
Hollanda'nın sahip olduğu altın miktarı 612.5 ton.
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9. Japonya
Japonya'nın sahip olduğu altın miktarı 765.2 ton.
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Japonya'nın sahip olduğu altın miktarı 765.2 ton.
İsviçre'nin sahip olduğu altın miktarı 1040 ton.
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7. Çin
Çin'in sahip olduğu altın miktarı 1842.6 ton.
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6. Rusya
Rusya'nın sahip olduğu altın miktarı 1928.2 ton.
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5. Fransa
Fransa'nın sahip olduğu altın miktarı 2436 ton.
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4. İtalya
İtalya'nın sahip olduğu altın miktarı 2451.8 ton.
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3. Uluslararası Para Fonu (IMF)
Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) sahip olduğu altın miktarı 2814 ton.
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2. Almanya
Almanya'nın sahip olduğu altın miktarı 3371 ton.
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1. Amerika Birleşik Devletleri
Amerika Birleşik Devletleri'nin sahip olduğu altın miktarı 8133.5 ton.
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