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Dünya üzerinde en fazla altına sahip olan 25 ülke

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 12.07.2018 17:20 | Son Güncelleme

World Gold Council Temmuz 2018 raporunda dünya üzerindeki devletlerin altın rezervlerini açıkladı.

En çok hangi ülkelerde altın var, ilk sırada hangi ülke var, Türkiye'de kaç ton altın var ve kaçıncı sırada... İşte tüm bu soruların yanıtı...

Altın zengini ülkeler açıklandı, Türkiye de listede

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25. Tayland

25. Tayland
Tayland'ın sahip olduğu altın miktarı 154 ton.
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24. Cezayir

24. Cezayir
Cezayir'in sahip olduğu altın miktarı 173.6 ton.
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23. Filipinler

23. Filipinler
Filipinler'in sahip olduğu altın miktarı 196.4 ton.
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22. Belçika

22. Belçika
Belçika'nın sahip olduğu altın miktarı 227.4 ton.
5 / 25

21. Türkiye

21. Türkiye
Türkiye'nin sahip olduğu altın miktarı 238.3 ton.
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20. Avusturya

20. Avusturya
Avusturya'nın sahip olduğu altın miktarı 280 ton.
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19. İspanya

19. İspanya
İspanya'nın sahip olduğu altın miktarı 281.6 ton.
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18. Lübnan

18. Lübnan
Lübnan'ın sahip olduğu altın miktarı 286.8 ton.
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17. İngiltere

17. İngiltere
İngiltere'nin sahip olduğu altın miktarı 310.3 ton.
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16. Kazakistan

16. Kazakistan
Kazakistan'ın sahip olduğu altın miktarı 318.7 ton.
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15. Suudi Arabistan

15. Suudi Arabistan
Suudi Arabistan'ın sahip olduğu altın miktarı 322.9 ton.
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14. Portekiz

14. Portekiz
Portekiz'in sahip olduğu altın miktarı 382.5 ton.
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13. Tayvan

13. Tayvan
Tayvan'ın sahip olduğu altın miktarı 423.6 ton.
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12. Avrupa Merkez Bankası

12. Avrupa Merkez Bankası
Avrupa Merkez Bankası'nın sahip olduğu altın miktarı 504.8 ton.
15 / 25

11. Hindistan

11. Hindistan
Hindistan'ın sahip olduğu altın miktarı 560.9 ton.
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10. Hollanda

10. Hollanda
Hollanda'nın sahip olduğu altın miktarı 612.5 ton.
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9. Japonya

9. Japonya
Japonya'nın sahip olduğu altın miktarı 765.2 ton.
18 / 25

Japonya'nın sahip olduğu altın miktarı 765.2 ton.

Japonya'nın sahip olduğu altın miktarı 765.2 ton.
İsviçre'nin sahip olduğu altın miktarı 1040 ton.
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7. Çin

7. Çin
Çin'in sahip olduğu altın miktarı 1842.6 ton.
20 / 25

6. Rusya

6. Rusya
Rusya'nın sahip olduğu altın miktarı 1928.2 ton.
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5. Fransa

5. Fransa
Fransa'nın sahip olduğu altın miktarı 2436 ton.
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4. İtalya

4. İtalya
İtalya'nın sahip olduğu altın miktarı 2451.8 ton.
23 / 25

3. Uluslararası Para Fonu (IMF)

3. Uluslararası Para Fonu (IMF)
Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) sahip olduğu altın miktarı 2814 ton.
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2. Almanya

2. Almanya
Almanya'nın sahip olduğu altın miktarı 3371 ton.
25 / 25

1. Amerika Birleşik Devletleri

1. Amerika Birleşik Devletleri
Amerika Birleşik Devletleri'nin sahip olduğu altın miktarı 8133.5 ton.
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Anahtar Kelimeler:
Altın Rezerv gold

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