Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?

Henley Pasaport Endeksi, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliğinin (IATA) özel verilerine dayanıyor.

Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu

1 / 11 10- LETONYA 179 vizesiz ülke. Letonya ile birlikte Slovakya ve Litvanya da aynı puana sahip.

2 / 11 9- MACARİSTAN 180 vizesiz ülke. Macaristan ile birlikte Slovenya ve Malezya da aynı puana sahip.

3 / 11 38- İZLANDA 181 vizesiz ülke.

4 / 11 7- ÇEKYA 182 vizesiz ülke. Çekya ile birlikte Malta ve Yeni Zelanda da aynı puana sahip.

5 / 11 6- YUNANİSTAN 183 vizesiz ülke. Yunanistan ile birlikte Avustralya da aynı puana sahip.

6 / 11 5- BELÇİKA 185 vizesiz ülke. Belçika ile birlikte Kanada, Danımarka, İrlanda ve İsviçre aynı puana sahip.

7 / 11 4- AVUSTURYA 186 vizesiz ülke. Avusturya ile birlikte Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Birleşik Krallık ve ABD aynı puana sahip.

8 / 11 3- FİNLANDİYA 187 vizesiz ülke. Finlandiya ile birlikte Fransa, İtalya, Güney Kore, İspanya ve İsveç aynı puana sahip.

9 / 11 2- ALMANYA 188 vizesiz ülke. Almanya ile birlikte Singapur aynı puana sahip.

10 / 11 1- JAPONYA 189 vizesiz ülke ile dünyanın en güçlü pasaportu Japonya'nın.