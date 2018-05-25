Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?

Henley Pasaport Endeksi, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliğinin (IATA) özel verilerine dayanıyor.
Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu
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10- LETONYA
179 vizesiz ülke. Letonya ile birlikte Slovakya ve Litvanya da aynı puana sahip.
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9- MACARİSTAN
180 vizesiz ülke. Macaristan ile birlikte Slovenya ve Malezya da aynı puana sahip.
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38- İZLANDA
181 vizesiz ülke.
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7- ÇEKYA
182 vizesiz ülke. Çekya ile birlikte Malta ve Yeni Zelanda da aynı puana sahip.
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6- YUNANİSTAN
183 vizesiz ülke. Yunanistan ile birlikte Avustralya da aynı puana sahip.
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5- BELÇİKA
185 vizesiz ülke. Belçika ile birlikte Kanada, Danımarka, İrlanda ve İsviçre aynı puana sahip.
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4- AVUSTURYA
186 vizesiz ülke. Avusturya ile birlikte Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Birleşik Krallık ve ABD aynı puana sahip.
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3- FİNLANDİYA
187 vizesiz ülke. Finlandiya ile birlikte Fransa, İtalya, Güney Kore, İspanya ve İsveç aynı puana sahip.
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2- ALMANYA
188 vizesiz ülke. Almanya ile birlikte Singapur aynı puana sahip.
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1- JAPONYA
189 vizesiz ülke ile dünyanın en güçlü pasaportu Japonya'nın.
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49- TÜRKİYE
Türkiye 111 vizesiz ülke listede 49. sırada.
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