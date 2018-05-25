FİNANS

Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 25.05.2018 14:39 | Son Güncelleme

Henley Pasaport Endeksi'ne göre, 2018 yılında dünyanın en güçlü pasaportları listesi açıklandı.

Henley Pasaport Endeksi, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliğinin (IATA) özel verilerine dayanıyor.

Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu

1 / 11

10- LETONYA

10- LETONYA
179 vizesiz ülke. Letonya ile birlikte Slovakya ve Litvanya da aynı puana sahip.
2 / 11

9- MACARİSTAN

9- MACARİSTAN
180 vizesiz ülke. Macaristan ile birlikte Slovenya ve Malezya da aynı puana sahip.
3 / 11

38- İZLANDA

38- İZLANDA
181 vizesiz ülke.
4 / 11

7- ÇEKYA

7- ÇEKYA
182 vizesiz ülke. Çekya ile birlikte Malta ve Yeni Zelanda da aynı puana sahip.
5 / 11

6- YUNANİSTAN

6- YUNANİSTAN
183 vizesiz ülke. Yunanistan ile birlikte Avustralya da aynı puana sahip.
6 / 11

5- BELÇİKA

5- BELÇİKA
185 vizesiz ülke. Belçika ile birlikte Kanada, Danımarka, İrlanda ve İsviçre aynı puana sahip.
7 / 11

4- AVUSTURYA

4- AVUSTURYA
186 vizesiz ülke. Avusturya ile birlikte Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Birleşik Krallık ve ABD aynı puana sahip.
8 / 11

3- FİNLANDİYA

3- FİNLANDİYA
187 vizesiz ülke. Finlandiya ile birlikte Fransa, İtalya, Güney Kore, İspanya ve İsveç aynı puana sahip.
9 / 11

2- ALMANYA

2- ALMANYA
188 vizesiz ülke. Almanya ile birlikte Singapur aynı puana sahip.
10 / 11

1- JAPONYA

1- JAPONYA
189 vizesiz ülke ile dünyanın en güçlü pasaportu Japonya'nın.
11 / 11

49- TÜRKİYE

49- TÜRKİYE
Türkiye 111 vizesiz ülke listede 49. sırada.
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pasaport guclu

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