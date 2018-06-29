Dünyanın en stressiz şehirleri belli oldu!

İşte en stressiz şehirden en stresli şehre o sıralama...
Türkiye'den o il listeye girdi
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1- Stuttgart/ Almanya 2- Lüksemburg / Luksemburg 3- Hannover /Almanya 4- Bern / İsviçre 5- Münih / Almanya
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6- Bordeaux / Fransa 7- Edinburgh / İskoçya 8- Sidney / Avustralya 9- Hamburg/ Almanya 10- Graz / Avusturya
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11- Zürih / İsviçre 12- Seattle / ABD 13- Wellington / Yeni Zelanda 14- Nice / Fransa 15- Dresden / Almanya
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16- Oslo / Norveç 17- Auckland / Yeni Zelanda 18- Helsinki / Finlandiya 19- Abu Dhabi / Birleşik Arap Emirlikleri 20- Melbourne / Avustralya
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21- Düsseldorf Almanya 22- Reykjavik İzlanda 23- Kuveyt Şehri Kuveyt 24- Montreal Kanada 25- Leipzig Almanya
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26- Kopenhag Danimarka 27- Dortmund Almanya 28- Köln Almanya 29-Vancouver Canada 30-Amsterdam Hollanda
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31- Leeds United Kingdom 32- Dubai UAE 33- Frankfurt Almanya 34- Toronto Canada 35- Boston ABD
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36- Southampton İngiltere 37- Viyana, Avusturya 38- Cenevre İsviçre 39- Monaco 40- San Francisco Amerika Birleşik Devletleri
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41- Liverpool Birleşik Krallık 42- Singapore 43- Bristol Birleşik Krallık 44- Rotterdam Hollanda 45- Glasgow Birleşik Krallık
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46- San José Kosta Rika 47- Berlin Almanya 48- Stockholm İsveç 49- Montevideo Uruguay 50- Leicester Birleşik Krallık
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51- Prag Çek Cumhuriyeti 52- Strasbourg Fransa 53- Montpellier Fransa 54- Birmingham Birleşik Krallık 55- Lyon Fransa
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56- Toulouse Fransa 57- Madrid İspanya 58- Washington, DC ABD 59- Dublin İrlanda 60- Doha Katar
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61- Taipei Çin Taipei 62- Nantes Fransa 63- Marsilya, Fransa 64- Tel Aviv İsrail 65- Manchester, Birleşik Krallık
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66- Osaka / Japonya 67- Lizbon / Portekiz 68- Bandar Seri Begawan / Brunei 69- Antwerp / Belçika 70- Londra / İngiltere
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71- Lille / Fransa 72- Tokyo / Japonya 73- Manama / Bahreyn 74- Hong Kong / Çin 75- Muscat / Umman
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76- Santiago / Şili 77- Panama City / Panama 78- Paris / Fransa 79- St Petersburg / Rusya 80- Miami / Amerika ABD
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81- Los Angeles / ABD 82- Nouméa Yeni / Kaledonya 83- Chicago / ABD 84- New York / ABD 85- Barselona / İspanya
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86- Almatı / Kazakistan 87- Tianjin / Çin 88- Kiev / Ukrayna 89- Roma / İtalya 90- Asunción / Paraguay
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91- Şangay / Çin 92- Amman / Ürdün 93- Belgrad / Sırbistan 94- Hanoi / Vietnam 95- Warsaw / Polonya
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96- Phnom Penh / Kamboçya 97- Riyad / Suudi Arabistan 98- Jeddah / Suudi Arabistan 99- Sofia / Bulgaristan 100- Beijing / Çin
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Türkiye'den İstanbul 150 ülke içerisinden 122. sırada yer alırken, 121. sırada Yunanistan'dan Atina, 123. sıraya Kolombiya'dan Medellin yerleşti. Son sırada ise Bağdat yer alıyor.
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