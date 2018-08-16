FİNANS

Dünyanın en yaşanılabilir şehirleri belli oldu

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 16.08.2018 11:07 | Son Güncelleme

İngiliz Economist dergisinin araştırma birimi Economist Intelligence Unit'in yayımladığı dünyanın en yaşanılabilir şehirleri listesinde, Avusturya'nın başkenti Viyana birinci sırada yer aldı.

Viyana böylece son 7 yılın birincisi Avustralya'nın Melbourne kentini geride bıraktı.

Yıllar sonra zirve değişti

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Dergi tarafından düzenli olarak hazırlanan dünyanın en yaşanacak şehirleri sıralaması bütün dünyada ilgiyle izleniyor. Küresel Yaşanılabilirlik Raporu, dünyadaki 140 şehirdeki istikrar, sağlık, kültürel çevre, eğitim ve altyapı imkanları değerlendirilerek hazırlanıyor. Listeye göre, kentlerin yaklaşık yarısı bir önceki yıla göre ilerleme kaydetti. İşte dünyanın en yaşanabilir şehirleri...
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10- ADELAIDE / AVUSTRALYA

10- ADELAIDE / AVUSTRALYA
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9- KOPENHAG / DANIMARKA

9- KOPENHAG / DANIMARKA
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8- TORONTO / KANADA

8- TORONTO / KANADA
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7- TOKYO / JAPONYA

7- TOKYO / JAPONYA
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6- VANCOUVER / KANADA

6- VANCOUVER / KANADA
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5- SİDNEY / AVUSTRALYA

5- SİDNEY / AVUSTRALYA
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4- CALGARY / KANADA

4- CALGARY / KANADA
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3- OSAKA / JAPONYA

3- OSAKA / JAPONYA
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2- MELBOURNE / AVUSTRALYA

2- MELBOURNE / AVUSTRALYA
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1- VİYANA / AVUSTURYA

1- VİYANA / AVUSTURYA
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Anahtar Kelimeler:
ekonomist şehir ulke

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