Ekonomiye 3 yeni teşvik

Maliye Bakanı Naci Ağbal, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla getirilen teşviklere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Ağbal açıkladı!

1 / 11 Bakan Ağbal, kamuoyunda "hurda araç teşviki" diye bilinen düzenlemenin detaylarını açıkladı.

2 / 11 Söz konusu Bakanlar Kurulu kararıyla, bu durumda sağlanacak ÖTV teşviki tutarları ile hurdaya çıkartılacak veya ihraç edilecek araçların teslim edilmesi gereken yerler veya kişiler ve bunlarda aranacak nitelikler belirlendi. Buna göre, yeni alınacak otomobil ve arazi taşıtlarının vergisiz fiyatı 46 bin lirayı aşmayanlar için 10 bin lira, vergisiz fiyatı 46 bin ila 80 bin lira arasında olanlar için 8 bin lira, vergisiz fiyatı 80 bin lirayı aşanlar için 3 bin lira ÖTV indirimi sağlayacağız. Bu tutarları yerli üretimin rekabetçiliğini destekleyecek şekilde belirledik. Otomobil ve arazi taşıtları dışında kalan ve yeni alınacak kamyon, kamyonet, otobüs, minibüs ve panelvan cinsi araçlarda ise fiyat ayrımı yapılmaksızın 10 bin lira ÖTV indirimi yapılacak."

3 / 11 Sistem nasıl işleyecek? Elinde 16 yaş üzerinde aracı olanların bu düzenlemeden nasıl yararlanacağını da anlatan Ağbal, şöyle devam etti: "Vatandaşımız, elinde 16 yaşından büyük otomobil, arazi taşıtı, panelvan, kamyon, kamyonet, otobüs ve minibüsü varsa, teşvikten yararlanmak için bu araçlarını öncelikle Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda Müdürlüklerine, büyükşehir belediyelerine, il özel idarelerine veya özel sektör tarafından işletilen Ömrünü Tamamlamış Araç Toplama Merkezlerine teslim edecek. Ayrıca, vatandaşlarımız araçlarını hurdaya ayırmak yerine doğrudan veya aracı ihracatçılar vasıtasıyla ihraç ederlerse de bu indirimden yararlanabilecek. Daha sonra bu yerlerden aldıkları belgeleri, trafik tescil kuruluşlarına verecekler ve araçlarının kayıt ve tescilinin silinmesini talep edecekler. Aracının kayıt ve tescilinin silindiğine dair belgeyi alan vatandaşlarımız, yeni araç alımı için otomotiv bayisine gittiğinde, bu belgeleri bayiye teslim edecek ve kendisinden, teşvik tutarı kadar kısmın tahsil edilmemesini talep edecek. Bayi de vatandaştan devlete yatırmak üzere tahsil edeceği vergilerden, teşvik tutarı kadar kısmını almayacak. Dolayısıyla vatandaşımızı uğraştırmayacağız. Bu işlemleri otomotiv bayileri yapacak. Vatandaşlarımız, hurdaya ayırma yerine ihraç etme seçeneğini tercih etmesi halinde de belgesini gümrük idaresinden alacak ve sonrasındaki işlemler aynı şekilde ilerleyecek."

4 / 11 Ağbal, teşvikten yararlanılabilmesi için, yeni alınacak aracın hurdaya çıkarılan veya ihraç edilen araçla aynı cinsten olması gerektiğine işaret ederek, "Örneğin, kamyonetini hurdaya ayıran bir kişi, yeni kamyonet alımında teşvikten yararlanacak. Diğer araçlar için de aynı kural geçerli." diye konuştu.

5 / 11 Otomotiv piyasası canlanacak Ağbal, bu düzenleme ile otomotiv piyasasının canlanacağını, özellikle getirdikleri fiyat aralıkları sayesinde yerli üretimin destekleneceğini bildirdi. Bu düzenleme ile aynı zamanda can ve yol emniyetinin artacağının da altını çizen Ağbal, "Eski, fazla yakıt tüketen, çevreyi daha çok kirleten araçlar piyasadan kalkacağı için her açıdan hem vatandaşımızın hem de ülkemizin yararına olacak bir düzenlemeyi hayata geçirmiş bulunuyoruz." dedi.

6 / 11 Ağbal, düzenlemeden yararlanmak isteyen vatandaşların bu işlemleri 2019 yılı sonuna kadar bitirmesi gerektiğini belirterek, "Ülkemizde 16 ve daha büyük yaşta 4,3 milyonu otomobil ve arazi taşıtı olmak üzere, yaklaşık 5,7 milyon bu madde kapsamına giren araç var. Tabi burada kaç vatandaşımızın bu düzenlemeden yararlanacağını kestirmek zor. Aracını piyasadan çekmek ve bu teşvikten yararlanmak, tamamen vatandaşımızın takdirinde." ifadesini kullandı.

7 / 11 İş yeri satışlarında KDV yüzde 18'den 8'e düştü Maliye Bakanı Naci Ağbal, kararla getirilen bir diğer önemli teşvikin de iş yeri satışlarında KDV'nin yüzde 18'den yüzde 8'e düşürülmesi olduğunu bildirdi.

8 / 11 Benzer düzenlemeyi, geçtiğimiz günlerde konut sektörü için yaptıklarını hatırlatan Ağbal, "Bu düzenlemeyi de aynı şekilde iş yeri stokunun eritilmesi ve bu yolla gayrimenkul sektörünün canlandırılması amacıyla hayata geçirdik. Bu yolla örneğin, KDV dahil 300 bin lira olan bir işyerinin fiyatı KDV dahil 278 bin liraya düşmüş olacak. Bu örnekte, 22 bin lira vatandaşımızın cebinde kalacak." diğerlendirmesinde bulundu.

9 / 11 Ağbal, bu indirimin 31 Ekim 2018 tarihine kadar geçerli olduğunu ifade etti.

10 / 11 Yenilenebilir enerjiden elde edilen gelire sıfır vergi Çatısına koyduğu güneş paneli gibi, yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üreten ve ihtiyaç fazlası enerjiyi satanlara yönelik getirilen vergi teşvikinin detaylarını da paylaşan Ağbal, sözlerini şöyle tamamladı: