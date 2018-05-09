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Emeklilerin Temmuz zammı belli oluyor

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 09.05.2018 15:20 | Son Güncelleme

Emeklilere 2 bin lira ikramiye sevincinden sonra Temmuz zammının da ipuçları geliyor. Uzmanlar SSK ve Bağ-Kur’luların zammının yüzde 5.5 seviyesinde olabileceğini belirtiyor.

Kesin zam oranının belli olması için Mayıs ve Haziran enflasyonu bekleniyor.

En düşük maaş bin 655 liraya ulaşacak

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Zam oranında enflasyon belirleyici olacak. İlk 6 aylık enflasyon SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını gösterecek. Ocak-Nisan enflasyonunun yüzde 4.69 çıkması da ipuçlarını veriyor.
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Uzmanlar, bu veri ışığında ilk 6 aylık enflasyonun yani SSK ve Bağ- Kur'luların zam oranının yüzde 5-5.5 aralığında gerçekleşmesinin kuvvetle muhtemel olduğunu belirtiyor.
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NASIL DEĞİŞECEK?

NASIL DEĞİŞECEK?
Buna göre; halen bin 405 lira seviyesinde bulunan en düşük Bağ- Kur esnaf emeklisi aylığı yüzde 4.69 çıkan 4 aylık enflasyona göre bin 475 liraya ulaşıyor. Bin 405 liralık maaş; eğer zam oranı gelecek 2 aylık enflasyon verisiyle yüzde 5'e çıkarsa bin 475, yüzde 5.5'e yükselirse bin 482 lira olacak.
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Bağ-Kur tarım emeklilerinde ise en düşük maaş 988.91 lira seviyesinde bulunuyor. Bu maaş, zam yüzde 5 çıkarsa bin 38, yüzde 5.5 olarak gerçekleşirse bin 43 liraya yükselecek. 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda halen bin 569 lira olan maaş ise zam oranı yüzde 5 olursa bin 648 liraya, yüzde 5.5 çıkarsa bin 655 liraya ulaşacak.
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2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda 935,60 lira seviyesindeki en düşük maaş ise yüzde 5 zam tahminine göre 982, yüzde 5 tahminine göre 987 liraya çıkacak. Kesin zam oranının belli olması için Mayıs ve Haziran enflasyonu bekleniyor. 3 Temmuz'da açıklanacak verilerle zam oranı ortaya çıkacak.
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Anahtar Kelimeler:
Emekli temmuz zam enflasyon

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Okuyucu Yorumları 34 yorum
Yazıklar olsun emeklinin emeğini çalanlara 982 tl maaş nedir haram zıkkım olsun insan ayırmak müslüman a yakışmaz 2000 öncesi 1500 / 2000 sonrası 982 tl
canım ülkem nerdeydik nereye geldim akıllı olun secmen
BOZDUR,BOZDUR HARCA!!!
Markete gittim bundan bir ay önce 10.50 ye satılan 200 gramlık ceviziçi 13.50 den rafta satılmaya başlamış. En az ürünlere %30 zam gelmiş. Emekliye %5.5 verilmesi çok az çok. Yönetime taze kan lazım. Mevcut yönetim alt tabakaya bakamıyor.
mayıs haziran bitmeden senaryoyu yazın.
En düşük emekli maaşı 935 TL. anlatmaya gerek yok. görüyorsunuz.. Yazık bu maaşla emekli nasıl geçirebilir. En azından asgari ücret olursa belki....
İntibak neden veremiyorsunuz..hani halktan yana Adelet ve kalkınma partisi...Adalet Mahkemede dayısı olana göre...Kalkınma AKpartşde dayısı olana göre...Zalimler için yaşasın cehennem..
935.60 tl ssk emeklı maası ya kardesim istıkrar aman bozulmasın durmak yok yola devam.................
ASGERİ ÜCRETEDE BİR BAHAR MÜJDESİ BEKLİYORUZ...... ZAM OLUR....İKRAMİYE OLUR....... GEÇİNEMİYORUZZZZZZZZZZZZ
VAKIFBANK TA HUKUK SERVISLERINDE TAŞERON OLARAK ÇALIŞAN TAKIP MEMURLARI TRILYONLARCA SATIŞ YAPIYOR HIC BİR HAKLARI YOKKEN DEVLET BANKASIMI EVET TAŞERON MU EVET HAK VARMI HAYIR. TASREON DEVAM EDİYOR MU EVET
SİZDEN RİCAM HER AY SEÇİM OLABİLİR Mİ YAPABİLİR MİSİNİZ ? HER AY SEÇİM YAPARSANIZ ÇOK SEVİNİRİZ SAYGILARIMLA.
2000 sonrası emekli olanlar Ermenimi yoksa rum gavurumu yoksa .. Utanmazlar ..
İntibakı verin intibakı..Sürekli milleti kandırma yollarına bakıyorsunuz..Eğer Adalet ve kalkınma iddasında samimiyseniz...Amma şunu gördüm Ben Oyumu Bir kez Erbakan hocaya,bir kez Bahçeliye,hep AK partiye verdimRecep Tayyib Beyin hatırınna.Amam hatırına dedim.Belediye başkanın Fetocu olduğunu bile bile Ak partiye,İlçe yönetiminin Fetöcü olduğunu bile bile.Sn.Cumhuraşkanımızın Hatırına..Şimdi Bunlar mil mekili adayı oldular....Ne yapalım.Adalet tin adaleti kalmadı.Kalkınma ise kendileri kalkındılar...Cumhurbaşkanına evet..Mil vekillerine yok..Kimse kusura bakmasın artık.Mahf olduk mahf...
Enflasyon 5 mi de meklinin memurun maaşını 5 e nedeksliyor hükümet.tukettiginiz gıda.enerji.egitim.giyecek.ulasima bir yıllık nekadar artış olmuş buna bakın.millet aç.
Patron çıldırdı kapatıyoruz gel vatandaş gel. Batan geminin malları bunlar ????????????
yasasın hukumet yasasın ülkem bunuda görduk
Yazıklar olsun emeklinin emeğini çalanlara 982 tl maaş nedir haram zıkkım olsun
900 tl mass yuzde 5.5 la nasıl 1600 oluyor???????????????????? bagkurlular a eşit olmayan muamele nedendir.. anayasaya aykırı degilmi..
işsiz gezenlerde hükümeti unutmaz artık gerçekten ihtiyaci olan insanlara yazık
enflasyon yüzde 500 olursa 7500 tl emekli maaşına sevinecekmiyiz
bu necip milllete verdikçe ALLAH da devlete yağmur gibi BEREKET versin.Bu millet herzamn DEVLETİN yanındadır.Hepimiz göçüp gideceğiz fani DÜNYA
yorum yok,daha önce 16 yıl boyunca yorum yaptık.
emekle emekli emek alacak bunun hesabi elbette sorulacak
en az 1655 diyorsunuz, sonrada 2000 öncesi emeklilerin yüzde 5,5 zam alırsa böyle olacak diyorsunuz, 2000 sonrası emeklilerde boşuna okuyor bu haberi...yüzde 5 civarı zaten zorunlu zam, neyin haberiki bu yazık
millet paraya boğuldu,bu kadar para insanı kudurtur,bir kısmını geri alın
ktk borclarinin da silinmesini bekliyoruz
Yaşar Okuyan mezarında dik dursun hatta baş aşağıya dursun.
İnsanları kandırmaya devam...TAMAM ARTIK....
30 sene bu ülkede emek verip, gece gündüz yaşamı hiç edilen vatandaş, emekli olduğunda kıt kanaat yaşamak zorunda kalıyor. 16 senede bir şey değişmedi hatta daha kötü odu. Eskiden emekli birisi geçimini bırak çocuğunu bile okutabiliyordu. TL nin değeri yok.Paramız her gün eriyor.
BU ZAMLARLA DÜNYA TURUNA ÇIKARLAR ARTIK...
İntibak intibak intibak ...
Yahu kim buna sevinirki?Dolar olmuş 4,35Lira %100 zam versen ne olur?Ekonomi batmış bir ekmek 1,25Lira..Yazık yazık
MERAK ETMEYİN MAYIS-HAZİRAN ENFLASYONUNU ÇOK DÜŞÜK GÖSTERİRLER.HER ZAM ÖNCESİ AYNI SENARYO. ONUN İÇİN KİMSE FAZLA BİR ŞEY BEKLEMESİN.ÜMİTLENDİRMEYİN İNSANLARI.IŞIK GÖSTERİP KARANLIK ODAYA SOKMAYIN.
Enflasyon düşüyor ondandır. Temmuz Ayı maaş zam farkları hesaplanacak , matematikte rakam hatası caizdir.
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