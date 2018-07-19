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Emekliye 3’lü fırsat

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 19.07.2018 09:25 | Son Güncelleme

Geçen ay ilk bayram ikramiyelerini alan emeklilere, şimdi de zamlı maaşlar ödeniyor. Ağustos'ta ise hem biner lira bayram ikramiyeleri ödenecek hem de SSK ve Bağ-Kur emeklilerine erken maaş söz konusu olabilecek

12 milyon emekli için bu yaz kazanç mevsimi oldu. Geçtiğimiz ay ilk kez biner lira Ramazan Bayramı ikramiyesi alan emeklilere fırsatlar sürüyor. Bu ay tüm emeklilere zam yapıldı.

12 milyon emekliye müjde

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12 milyon emekli için bu yaz kazanç mevsimi oldu. Geçtiğimiz ay ilk kez biner lira Ramazan Bayramı ikramiyesi alan emeklilere fırsatlar sürüyor. Bu ay tüm emeklilere zam yapıldı.
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Temmuz zammı SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 9.17, memur emeklilerinde yüzde 8.65 oldu. Zamlı maaş ödemeleri de SSK emeklileriyle başladı.
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Bağ-Kur emeklilerine ayın 25'i ile 28'i arasında zamlı maaşlar ödenirken, bu ayın başında aylıklarını zamsız olarak alan memur emeklilerine de SGK'nın açıklayacağı tarihte artıştan kaynaklanan fark yatırılacak.
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Emekliler için fırsatlar Ağustos ayında da devam edecek.
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NE ZAMAN VERİLECEK?

NE ZAMAN VERİLECEK?
21 Ağustos'ta başlayacak Kurban Bayramı öncesinde tüm emeklilere biner lira ikramiye ödenecek.
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Bu nedenle Kurban Bayramı ikramiyesinin de bayramdan önce ödenmesi beklentisi bulunuyor.
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Ayrıca Ağustos'ta bazı emeklilerin maaş günleri bayrama denk geliyor. Bu nedenle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş ödemelerinin de erkene alınması söz konusu olabilecek.
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Bu durumda emekliler ayın 17'sine kadar Ağustos maaşlarını ceplerine koyabilecek.
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Anahtar Kelimeler:
Emekli ikramiye maas zam

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