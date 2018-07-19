Emekliye 3’lü fırsat

12 milyon emekli için bu yaz kazanç mevsimi oldu. Geçtiğimiz ay ilk kez biner lira Ramazan Bayramı ikramiyesi alan emeklilere fırsatlar sürüyor. Bu ay tüm emeklilere zam yapıldı.

12 milyon emekliye müjde

1 / 8 12 milyon emekli için bu yaz kazanç mevsimi oldu. Geçtiğimiz ay ilk kez biner lira Ramazan Bayramı ikramiyesi alan emeklilere fırsatlar sürüyor. Bu ay tüm emeklilere zam yapıldı.

2 / 8 Temmuz zammı SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 9.17, memur emeklilerinde yüzde 8.65 oldu. Zamlı maaş ödemeleri de SSK emeklileriyle başladı.

3 / 8 Bağ-Kur emeklilerine ayın 25'i ile 28'i arasında zamlı maaşlar ödenirken, bu ayın başında aylıklarını zamsız olarak alan memur emeklilerine de SGK'nın açıklayacağı tarihte artıştan kaynaklanan fark yatırılacak.

4 / 8 Emekliler için fırsatlar Ağustos ayında da devam edecek.

5 / 8 NE ZAMAN VERİLECEK? 21 Ağustos'ta başlayacak Kurban Bayramı öncesinde tüm emeklilere biner lira ikramiye ödenecek.

6 / 8 Bu nedenle Kurban Bayramı ikramiyesinin de bayramdan önce ödenmesi beklentisi bulunuyor.

7 / 8 Ayrıca Ağustos'ta bazı emeklilerin maaş günleri bayrama denk geliyor. Bu nedenle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş ödemelerinin de erkene alınması söz konusu olabilecek.