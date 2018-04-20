Emekliye 600 lira promosyon!

Yeni emekliler olanlar aylık bağlanır bağlanmaz ödemeyi alıyor.

Bu parayı almanın tek koşulu var

1 / 7 Mevcut emekliler de yüksek ödeme imkanını değerlendirebiliyor. Banka promosyonu hem emeklilerin hem de emekli adaylarının güldürdü. Emekliler, bankaya '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdü vererek promosyon alma imkanına kavuştu. Bankalar, promosyon hayata geçtiğinde, emeklilere maaşlarına göre 300, 375, 450 lira tutarında ödeme yaptı.

2 / 7 Ancak yaşanan rekabet, şimdilerde tutarı 600 liraya kadar yükseltti. Maaşa göre 330, 415, 500 lira ödeme yapan da, 450 liraya varan promosyona ek olarak 1 yeni fatura talimatına 50 lira, 2 yeni otomatik fatura talimatına ise 150 lira (bazı bankalarda kredili mevduat hesabı da isteniyor) veren de var.

3 / 7 Hatta emekliye 450 liraya varan, onu bankaya yönlendiren gence 150 lira ödeme yapan banka da bulunuyor.

4 / 7 TEK KOŞULU VAR Halen promosyon almamış olan emekliler, bankasını seçip, '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdünü vererek ödemesine kavuşuyor. Taahhütte bulunup promosyonunu cebine koymuş emeklilerin de isterlerse ortaya çıkan daha cazip teklifleri değerlendirme imkanı bulunuyor.

5 / 7 Bunun için emeklinin yapması gereken, promosyon ödemesini aldığı bankaya kalan sürenin parasını iade etmek. Örneğin; emekli 1 yıl önce taahhüt verdiği bankadan 450 lira promosyon almışsa, 300 lirayı iade ederek yüksek ödeme yapan bankaya geçebiliyor.

6 / 7 TERCİH İMKANI Promosyondan sadece mevcut emekliler yararlanmıyor. Önümüzdeki dönemde emekli olacakların da aylıkları bağlanır bağlanmaz promosyon alma imkanı var. Emeklilik için Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurusunu yapanlar, kuruma banka seçimini de bildirebiliyor.