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Emekliye Temmuz ayında ek zam müjdesi

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 19.06.2018 09:37 | Son Güncelleme

Tüm emeklilerin bayram ikramiyesini almasının ardından gözler temmuz zammına çevrildi.

Temmuz zammı SSK ve Bağ-Kur’lularda yüzde 7.27, memurlarda yüzde 6.77 olarak tahmin edilirken, maaşlarla birlikte ek ödeme de artacak. Ayrıca ek ödeme oranının yükseltilmesi gündemde.

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

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Tüm emeklilerin maaşı Temmuz'da artacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ilk 6 aylık enflasyona göre zam yapılacak, memur emeklilerine ise yüzde 3.5 toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı verilecek.
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İlk 5 aylık enflasyon yüzde 6.39 çıkarken; Merkez Bankası'nın beklenti anketindeki tahminlere göre yılın ilk yarısında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 7.27 yükselecek. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı yüzde 7.27, memur emeklilerinin ise yüzde 6.77 olacak. Temmuz'da maaşlar artacağı için her ay verilen ek ödeme de zamlanacak.
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GÖZLER KARARDA

GÖZLER KARARDA
Maaşın yüzde 4-5'i oranında verilen ek ödeme, Temmuz'da yeni maaş üzerinden hesaplanacağı için yükselecek. Ayrıca ek ödemede ekstra artış da gündemde. Halen maaşı bin 18 liranın altında olan emeklilere aylığının yüzde 5'i, üstünde olanlara yüzde 4'ü oranında ek ödeme veriliyor. Türkiye Emekliler Derneği, bu oranın en az yüzde 8-9 olmasını talep ediyor.
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Vergi iadesinin yerine gelen ek ödemede oranların çok düşük kaldığını belirten emekliler, "Ek ödeme oranı yükseltilirse, maaşlarda ekstra iyileştirme sağlanır. Çalışma ve Maliye bakanlıklarımızın bu konuda çalışma yapmasını bekliyoruz" diyor.
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Ek ödeme yüzde 9'a çıkarılırsa, maaşı bin 500 lira olana 60 lira yerine 135 lira, 2 bin lira olana 80 lira yerine 180 lira, 2 bin 500 lira olana 100 lira yerine 225 lira ödenecek. 3 bin liralık maaştaki ek ödeme 120 liradan 270 liraya, 4 bin liralık maaştaki ek ödeme de 160 liradan 360 liraya yükselecek.
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'İKİ İKRAMİYE VEREN TÜRKİYE'YE ULAŞTIK'

'İKİ İKRAMİYE VEREN TÜRKİYE'YE ULAŞTIK'
Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 16 yıldır devrim niteliğinde yeniliklerin mimarı olduklarını ifade ederek, şöyle konuştu:
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"Geçmişte emekli maaşı ödemek için IMF kuyruklarında el pençe duran bir Türkiye'ydik. Öylesine güçlü bir ekonomi inşa ettik ki kasamız dolu, bütçemiz yerinde. 2000'li yıllarda emekli maaşı ödeyemeyen Türkiye'den, bayram öncesi 2 ikramiye veren Türkiye'ye ulaştık."(Takvim)
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Anahtar Kelimeler:
Emekli ek zam temmuz enflasyon

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