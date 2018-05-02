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Emlak Vergisi ödemelerinde son gün 31 Mayıs

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 02.05.2018 17:24 | Son Güncelleme

Emlak Vergisi’nin ilk taksidi için son gün 31 Mayıs. Ancak ev kadınları, emekliler, engelliler, işsizler, gazi ve şehit yakınları vergi ödemiyor. Bilmeden ödeyenlerin son 5 yıllık vergiyi geri alma şansı bulunuyor.

İade için belediyenin emlak birimine, ‘Vergi Usul Kanunu Madde 120/2’yi dayanak göstererek ‘düzeltme dilekçesi’ verilmesi gerekiyor.

Ev kadınları, emekliler ve işsizler dikkat!

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Belediyeler 25 milyon ev sahibinden milyarlarca lira Emlak Vergisi topluyor. Mayıs ve Kasım aylarında iki taksit halinde ödenebilen vergiden bazı kişiler muaf. Yasaya göre; işsizler, emekli maaşıyla geçinenler (dul ve yetimleri dahil), ev hanımları, geliri olmayanlar, gazi ve şehitlerin dul, yetimleri Emlak Vergisi ödemiyor.
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BİZZAT BAŞVURU ŞARTI

BİZZAT BAŞVURU ŞARTI
Sıfır vergiden faydalanmak için evin brüt 200 metrekareyi aşmaması ve sadece bir konutun olması gerekiyor. Buna rağmen vergi borcu çıkarılan veya vergi ödeyen milyonlarca vatandaş var. Bunun önüne geçmek mümkün. Vergi muafiyetinden faydalanmak için mutlaka belediyeye başvurup ‘vergi muafiyeti formu doldurup’ bizzat başvuru yapmak gerekiyor.
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EVDE KİRACI VARSA

EVDE KİRACI VARSA
Sıfır oranlı Emlak Vergisi için evde bizzat oturmak gerekmiyor. Emekli maaşı dışında başka bir geliri olmayanlar sahip olduğu meskeni kiraya verip kendisi de kirada oturması durumunda hiç vergi ödemiyor. Ama emekli veya işsizler, kendine ait tek evini kiraya verip eşine, oğluna ya da kızına ait evde oturuyorsa sıfır oranlı Emlak Vergisi’nden yararlanamıyor.
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BAŞKA GELİRİ OLANLAR...

BAŞKA GELİRİ OLANLAR...
Emeklinin bankada, birikimi ya da ikramiyesi nedeniyle faiz geliri varsa vergi ödüyor. Emekliler ve ev hanımlarının 2017’de 30 bin lirayı aşan mevduat faizi, repo, döviz hesabı faizi, fon payı geliri gibi geliri varsa 2018’de sıfır oranlı Emlak Vergisi’nden yararlanamıyor. Diğer yandan evi dışında gayrimenkulü, örneğin arsası olan da vergi ödüyor.
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İADE İSTEYİN

İADE İSTEYİN
Bilmeden Emlak Vergisi ödeyen emekliler, ev hanımları, işsizler, engelliler, gaziler, şehit dul ve yetimleri; yersiz ödemenin iadesi için belediyelere itiraz ederek geriye dönük olarak 5 yıllık Emlak Vergisi’ni isteyebilir. Bunun için belediyenin emlak birimine, ‘Vergi Usul Kanunu Madde 120/2’yi dayanak göstererek ‘düzeltme dilekçesi’ verilmeli.
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YENİ EMEKLİ OLANLAR BU YIL İÇİN ÖDEYECEK

YENİ EMEKLİ OLANLAR BU YIL İÇİN ÖDEYECEK
2018’de emekli olanlar, bu yılın Emlak Vergisi’ni ödeyecek. Gerekli koşulları taşıyıp da belediyelere bildirimde bulunanlar emekli olduğu tarihi izleyen yıldan (bu yıl emekli olanlar 2019) itibaren sahip olduğu tek konut nedeniyle vergi ödemiyor. 2017’de emekli olanlar ise bu yıldan itibaren vergi ödemeyecek.
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ENGELLİNİN KİMLİĞİ YETER

ENGELLİNİN KİMLİĞİ YETER
Engellilerin tek meskene Emlak Vergisi ödememeleri için, engelli olduklarını belgelemesi yeterli. Bunun için engelli kimlik kartının fotokopisiyle dolduracakları formu belediyeye vermeleri şart. (Kaynak: Posta)
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emlak vergisi para iadesi

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