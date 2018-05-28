Ev sahipleri dikkat! Son 4 gün!

Yasaya göre; işsizler, emekli maaşıyla geçinenler (dul ve yetimleri dahil), ev hanımları, geliri olmayanlar, gazi ve şehitlerin dul, yetimleri vergi ödemiyor.

Paranızı iadesini isteyebilirsiniz

1 / 5 BAŞVURU ŞARTI Sıfır vergiden faydalanmak için evin brüt 200 metrekareyi aşmaması ve sadece birkonutun olması gerekiyor. Buna rağmen vergi borcu çıkarılan veya vergi ödeyen milyonlarca vatandaş var.

2 / 5 Bunun önüne geçmek mümkün. Vergi muafiyetinden faydalanmak için mutlaka belediyeye başvurup ‘vergi muafiyeti formu doldurup’ bizzat başvuru yapmak gerekiyor.

3 / 5 İADESİNİ İSTEYİN Bilmeden emlak vergisi ödeyen emekliler, ev hanımları, işsizler, engelliler, gaziler, şehit dul ve yetimleri; yersiz ödemenin iadesi için belediyelere itiraz ederek geriye dönük 5 yıllık emlak vergisini isteyebilir.

4 / 5 Bunun için belediyenin emlak birimine, ‘Vergi Usul Kanunu Madde 120/2’yi dayanak göstererek ‘düzeltme dilekçesi’ verilmeli.