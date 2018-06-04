Faturayı yüzde 50 düşüren sistem geliştirdi!

Elektrikçi Ertan Yaşar: "Dünyada herhangi bir benzeri yok, vatandaş ayda 300-500 lira yakıt parası veriyorsa 30-40 liraya kadar düşecek" dedi.

Dünyada herhangi bir benzeri yok

1 / 4 Yenilenemeyen enerji kaynakları arasında yer alan doğalgaz, insanlar tarafından çoğu alanda kullanılıyor. Bu sebepten dolayı, çok uzun bir sürede oluşan bu enerji kaynağının tasarruflu olarak kullanılması da adeta hayati önem taşıyor. Eskişehirli Ertan Yaşar (57) da doğalgaz kullanımında tasarruf sağlamaya yardımcı olacak bir sistem geliştirdi. Konuyla ilgili İHA mikrofonuna açıklama yapan Yaşar, yaklaşık 8 ay önce bozulan kombisindeki sistemin yanlış çalıştığını fark ederek böyle bir sistem geliştirdiğini ifade etti.

2 / 4 Yaşar, "Bu aslında benim dalım değil. Ben elektrikçiyim. Elektrik elektronik üzerine teknisyenlik yaptım. Bazı işlerin yanlış olduğunu gördüm. Yanlışlıkları düzelttik, arızaları düzelttik. Fakat bu sefer ben de sistem üzerinde bir şeyler yapabileceğim kanaati doğdu. Sistemin yanlış çalıştığı kanaati doğdu. Bunları tekrar düzeltmek istediğimde başarılı sonuçlar elde ettim. Yapmış olduğum prototiplerle de başarılı sonuçlar elde ettim. Şu anda yüzde 50 tasarruf sağlayabiliyorum. Hem merkezi sistemlerde ve dairelerde hem de elektrikli kombi üzerine. Elektrikli kombiler şu an piyasada 600-700 TL yakarken, benim yapmış olduğum sistem 120-150 TL yakıyor. Dolayısıyla ülkemizin de bu işten kazancı var. En az yüzde 50 gaz tasarrufu sağlanacak. Kullanıcının çok büyük bir kazancı var. Dolayısıyla benim yaptığım sistem şuanda bir sihirli dokunuş bekliyor. Bu özel sektör olabilir, devlet olabilir" dedi.

3 / 4 "Dünyada herhangi bir benzeri yok" Geliştirdiği sistemin çok basit olduğunu ve yüksek miktarlarda gelen fatura bedellerini düşürebileceğini vurgulayan Yaşar, "Benim yaptığım iş, burada kaçan ısıyı kontrol altında tutmak. Bu sistem çok basit bir sistem. Tasarım farklı, içerisinde buluş var ama şu anda geliştirmem için biraz daha imkan lazım. Dünyada herhangi bir benzeri yok. Dünyada uygulaması yok. Birkaç yer ile görüştüm. 'Siz bunu yapamazsınız' dediler. Ben ilk prototipleri denediğimde, bütün geri kalan ısı sistemleri peş peşe çözüldü. Çünkü yapmış olduğum, geliştirmiş olduğum tasarım hepsine uygulanabiliyor. Bunun küçüğünü, büyüğünü ebatları ve ölçüleri neyse değişerek uygulama bütün ısı sistemlerine olur. 15-20 tane kaskad kombi kullanan sistemler var. Bunlara 20 bin, 30 bin lira para ödeyenler var. Bu 30 bin lira ödeyeni 10 bin liraya kadar düşürebilirim" diye konuştu.