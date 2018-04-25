FİNANS

Fıstık üreticileri 6 bin lira maaşla çalıştıracak işçi bulamıyor

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 25.04.2018 11:29 | Son Güncelleme

Siirt fıstık üreticileri, il piyasasına yıllık 350-400 milyon lira gelir getiren fıstık bahçelerinde günlük 200 lira yevmiyeyle çalıştıracak işçi bulamıyor.

Siirt’teki fıstık bahçelerinde ve bağlarda 12 ay boyunca iş imkanı bulunuyor ancak çalıştıracak işçi bulanamadığından diğer il ve ilçelerden işçi aranıyor.

12 ay boyunca iş imkanı sunuyor

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Siirt piyasasına önemli bir gelir sağlayan fıstık bahçelerinden geçen yıl 45 bin ton yaş fıstık elde edildi. Her geçen gün artan ürün rekoltesi üreticilerin yüzünü güldürüyor. Ancak üreticiler, günlük 200 lira yevmiye gibi dolgun ücrete rağmen bağ ve bahçelerde çalıştıracak işçi bulamamaktan yakınıyor.
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Siirt Fıstık Üreticiler Birliği Başkanlığını yürüten ve aynı zamanda Tillo ilçesine bağlı İkizbağlar köyünde 300 dönüm fıstık bahçesi bulunan Şuayip Aslan, başta kendi köyü olmak üzere çevre köylerde fıstık bahçelerinde çalıştırılan işçilerin dışarıdan getirildiğini söyledi.
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"200 bin kişi ekmek yiyor"

"200 bin kişi ekmek yiyor"
Siirt’te fıstık bahçeleri ve bağlarda 12 ay boyunca iş olduğunu aktaran Aslan, "Yılın 12 ayında; fıstık işleme takviminde her zaman bir iş bulunur. Budama, aşılama, hasat, toprak işleme, çapalama döneminde iş gücü oluyor. Tabi çok yağışlı günlerde çalışamayacak durum hariç. Hemen her zaman bahçelerde iş var. İlin ekonomisinin büyük bir bölümü fıstıkçılık üzerinedir. Geçen sene 45 bin ton yaş fıstık rekoltesi elde ettik. Kilosu 45-50 lira, marketlerde ise 100 liranın üzerinde satıldı. Buraya getirisi oldukça önemlidir." dedi.
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Şuayip Aslan, "İnşallah önümüzdeki yıllarda yıllık 1 milyar dolar gelir elde edileceğine inanıyoruz. Siirt gibi bir yerde çok güzel bir paradır. 9 bin üreticimiz var, her birini 5 kişi ile çarparsanız 45 bin kişi ekmek yiyor. Ama satıcısını, alıcısını, işletmecisini hepsini hesaplarsak 200 bin kişi fıstıkçılıktan ekmek kazanıyor. Oldukça güzel bir gelirdir. Bu aynı zamanda ilimizin kalkınması ve ülke kalkınması için büyük bin nimettir" dedi.
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"İşsizlik bahane"

"İşsizlik bahane"
Siirt’te işsizliğin bahane olduğunu da dile getiren Aslan, "Ancak bir sorunumuz var. Fıstıkçılık artık istihdam getiren bir sektör oldu. Hatta öyle ki bahçelerde çalıştıracak işçi bulamıyoruz. Diğer il ve ilçelerden çalışmak için işçi getiriyoruz" şeklinde konuştu. Siirt genelinde yaklaşık 9 milyon fıstık ağacından yılda işlenmiş 30 bin fıstık rekoltesi elde ediliyor.
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işçi iş imkanı

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