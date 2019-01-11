FİNANS

Geleceğin en iyi ve en kötü meslekleri açıklandı!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 11.01.2019 16:51 | Son Güncelleme

Dünya Ekonomik Forumu'ndaki uzmanlar, teknoloji ve otomasyon araştırmaları sonucunda 2022'de küresel olarak 133 milyon yeni iş yaratılacağını tahmin ediyor. Aynı zamanda, düşük teknolojili işler ortadan kalktıkça 75 milyon iş kaybı da yaşanacak.

Washington merkezli bir iş tahmin sitesi olan Kiplinger'deki uzmanlar 773 popüler mesleği analiz ettiler ve gelecek için en iyi ve en kötü işleri belirlediler.

75 milyon iş kaybı yaşanacak

Geleceğin en kötü meslekleri:

Geleceğin en kötü meslekleri:
10. Telefon Operatörü

9. Günlük İşçi

9. Günlük İşçi

8. Reklam pano görevlisi

8. Reklam pano görevlisi

7. Fotoğraf İşlemcisi

7. Fotoğraf İşlemcisi

6. Projeksiyonist

6. Projeksiyonist

5. Ayakkabı Makine Operatörü

5. Ayakkabı Makine Operatörü

4. Terzi

4. Terzi

3. Tekstil Makina İşletmeni

3. Tekstil Makina İşletmeni

2. Prefabrik Ev Oluşturucusu

2. Prefabrik Ev Oluşturucusu

1. Saat Tamircisi

1. Saat Tamircisi

Geleceğin en iyi meslekleri:

Geleceğin en iyi meslekleri:
10. Fiziksel Terapist

8. Doktor Yardımcısı

8. Doktor Yardımcısı

7. Bilgi Güvenliği Analisti

7. Bilgi Güvenliği Analisti

6. Bilgisayar Sistemleri Müdürü

6. Bilgisayar Sistemleri Müdürü

5. Pazarlama Araştırması Analisti

5. Pazarlama Araştırması Analisti

4. Mali Yönetici

4. Mali Yönetici

3. Sağlık Hizmetleri Müdürü

3. Sağlık Hizmetleri Müdürü

2. Hemşire Uygulayıcısı

2. Hemşire Uygulayıcısı

1.Uygulama Geliştiricisi

1.Uygulama Geliştiricisi
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Anahtar Kelimeler:
Dünya Ekonomik Forumu meslek teknoloji

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