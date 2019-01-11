Geleceğin en iyi ve en kötü meslekleri açıklandı!

Washington merkezli bir iş tahmin sitesi olan Kiplinger'deki uzmanlar 773 popüler mesleği analiz ettiler ve gelecek için en iyi ve en kötü işleri belirlediler.
75 milyon iş kaybı yaşanacak
Geleceğin en kötü meslekleri:
10. Telefon Operatörü
5. Ayakkabı Makine Operatörü
3. Tekstil Makina İşletmeni
2. Prefabrik Ev Oluşturucusu
Geleceğin en iyi meslekleri:
10. Fiziksel Terapist
7. Bilgi Güvenliği Analisti
6. Bilgisayar Sistemleri Müdürü
5. Pazarlama Araştırması Analisti
3. Sağlık Hizmetleri Müdürü
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