FİNANS

Gelecekte en çok parayı bu meslekleri seçenler kazanacak!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 09.07.2018 16:16 | Son Güncelleme

Time Money Institute for the Future’un (IFTF) verileriyle 2040 yılında en çok para kazanılması muhtemel 6 işi sıraladı.

Aslında, araştırma gelecekte popüler olacak işlerin çoğunun henüz icat edilmediğini vurgulasa da işte şimdiden 2040’ta para basacağı garanti o işler...

Gelecekte bu meslekler kazandıracak

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1- Sanal mağaza yöneticisi
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Daha fazla tüketici online alışveriş yapıyor ancak yine de insanla görüşmeyi arzu ediyor. İşte gelecekte tüketicilere online mağazalarda hizmet verecek, sorunlarını çözecek ve yol gösterecek sanal mağaza yöneticileri olacak. Tıpkı, şu anda perakende şirketlerinde bize markayı ve alışverişi sevdirmeye çalışan mağaza müdürleri gibi...
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2- Robot danışmanı:
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Robotlar bazı endüstrileri rahatsız ediyor ancak bazı işleri insanlara göre daha iyi yaptıklarından da şüphe yok. Robot ve insan aynı anda çok daha yaygın şekilde kullanılmaya başladığında bazı istenmeyen durumlarla karşılaşılabileceği muhtemel. İşçilerin insan olmayan meslektaşlarıyla başedebilmeleri için danışmanları olacak.
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3- Robot eğitmeni
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Algoritmalar bilgisayarları, robotları istenilen düzeye getirmek için yazılıyor. Programcılar elbette şu anda da en çok aranan profesyonellerden. Ancak, gelecekte bu şu anki işleri düzenleyen algoritmalar sıradan hale gelecek robot rutinini programlamak için robotu anlamanız gerekmeyecek. Şimdi tıpkı excell uzmanları gibi bu yazılımların uzmanları olacak.
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4- Drone trafik kontrolörü
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ABD’de geçen yıl 670 bin drone kayıtlı hale geldi. Her geçen gün de bu sayı artıyor. Droneları şirketler teslimat için de kullanmaya başladı. 2040 yılında uçak pilotlarını olduğu gibi drone pilotlarını da kontrol etmek için hava trafik kontrolörü çalışacak. Uçakların izlenmesi gibi dronelar da izlenecek.
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5- Artırılmış gerçeklik tasarımcısı
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Sanal ve arıtılmış gerçeklik şimdiden hayatımızda ve tüketicilerle etkileşim yaratılması için şirketler çalışıyor. Gelecekte fiziksel ile bilgisayar görüntülerinin birleştirildiği gerçeklik ana akımları etkileyecek. Ve bu reklam panolarından evimize her şeyi yeniden tasarlatacak. İşte bu tasarımcıların da işi başından aşkın olacak.
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6- Bağımsız çalışan bulma ajanları
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Herhangi bir şirkete bağlı olmaksızın bir çok şirkete iş üreten bağımsız çalışanlar bugün de gözde. Ancak gelecekte bu mikro seviyeye inecek ve serbest çalışanların bulunması, yeni projelerin tasarlanması için yetenek avcılarına ihtiyaç duyulacak. İşlerle insanları birleştirecek serbest çalışan bulma ajanları gözde olacak.
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