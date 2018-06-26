FİNANS

Gelecekte popüler olacak meslekler!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 26.06.2018 17:21 | Son Güncelleme

İlköğretim hayatımızdan itibaren iyi bir üniversiteye girebilmek dolayısıyla da iyi bir meslek edinebilmek için çalışıyoruz. Meslek seçimimiz hayatımızın en önemli kararını oluşturuyor.

Çoğu insan bu önemin farkına varmadan tercih ettiği meslek dallarında daha sonra mutsuz olabiliyor. Meslek seçimlerimizde bir diğer önemli nokta da söz konusu mesleğin günümüzde ve gelecekte iyi bir getirisi olup olmayacağı.

Bu meslekler paraya para demeyecek

1 / 30

Kimi meslekler her daim kendini geliştiren teknoloji nedeniyle eriyip giderken kimi meslekler de bu rüzgâra kendilerini adapte edebiliyor. İşte gelecekte adını daha sık duyacağımız meslekler...
2 / 30

Aktüerya Uzmanlığı

Aktüerya Uzmanlığı
3 / 30

Aktüerya uzmanları insanların yaşamını etkileyen ölüm, hastalık, sakatlık, emeklilik gibi durumlar için ve bununla birlikte mal varlığını etkileyen hırsızlık, yangın, kaza, sel ve deprem gibi öngörülemeyen durumlar için risk analizi yapar. Yaşanan olayların finansal etkilerini gidermek için güvenlik önlemi olan programlar hazırlar. Gelecek yıllarda da finans sektörünün önü oldukça açık gözüküyor.
4 / 30

Yapay Zeka Uzmanları

Yapay Zeka Uzmanları
5 / 30

Gelişen teknolojiyle birlikte robotların hayatımıza dahil olması artık kaçınılmaz. Önümüzdeki 30 yılda bu alanda büyük bir ilerleme kaydedileceğini düşünürsek robot yazılımları ve modelleme yapmak için yapay zeka uzmanlarına ihtiyaç doğuyor.
6 / 30

Robot Mühendisliği

Robot Mühendisliği
7 / 30

Robot mühendisleri düşük maliyetli, daha hızlı ve teknolojiyi yakalayan robotlar yaratırken onların bakım ve onarımlarını da unutmamak gerek. Bu nedenle robot bakım teknisyenlerine de ileride ihtiyaç duyulacağına kesin bir gözle bakılıyor.
8 / 30

3D Yazıcı Mühendisliği

3D Yazıcı Mühendisliği
9 / 30

3D yazıcılar bilgisayarlarda çizilmiş objeleri tabir-i caizse elle tutulur hale getiren cihazlar. Bu cihazların yaratıcısı 3D yazıcı mühendisleri önümüzdeki yıllarda en çok aranan meslek gruplarından biri olacak.
10 / 30

Bulut Hesaplama Uzmanlığı

Bulut Hesaplama Uzmanlığı
11 / 30

Bulut hesaplama, bilişim teknolojileri kaynak ve kabiliyetlerinin servis olarak sunulmasıdır. Bu işlemi yapacak olan kişiler de bulut hesaplama uzmanları olarak karşımıza çıkıyor. En çok para kazandıracak mesleklerden biri olması bulut hesaplama uzmanlığını cazip kılıyor.
12 / 30

Giyilebilir Teknoloji Tasarımcılığı

Giyilebilir Teknoloji Tasarımcılığı
13 / 30

Giyilebilir teknoloji terimi aksesuar olarak kullanabildiğimiz teknolojik aletleri ifade ediyor. Ürünlerin giyilebilir bir teknolojiye sahip olabilmesi için kablosuz bluetooth ile bağlanabilmesi gerekiyor. Günlük hayata pratiklik kazandıran bu ürünlerin tasarımcısı olmak geleceğin en ideal mesleklerinden biriyle buluşmak demek.
14 / 30

Geriatri ve Gerontoloji Uzmanlığı

Geriatri ve Gerontoloji Uzmanlığı
15 / 30

Gelişen teknoloji ve tıp sayesinde insan ömrü her geçen gün biraz daha uzuyor. Bu nedenle yaşlılık hastalıkları ve fizyolojik anlamda yaşlanma olgusu sosyo-ekonomik, biyolojik ve sosyolojik bağlamda ele alınarak inceleniyor. Her gün gelişen bu bilim dalı uzman ihtiyacını da beraberinde getiriyor.
16 / 30

Veri Analiz Uzmanı
17 / 30

Üretim yapan şirketler, fabrikalar ve tedarik zincirleri “Büyük Veri”yi analiz edebilecek ve bilgi üretebilecek veri analiz uzmanlarına ihtiyaç duyacak. 5 yıl sonra veri analiz uzmanlığı sektörünün %20’ye varan bir artış göstermesi bekleniyor.
18 / 30

Web Tasarımcılığı

Web Tasarımcılığı
19 / 30

İnternetin bu derece gelişip yaygınlaşması daha çok web tasarımcısı ihtiyacını doğurdu. İlerleyen yıllarda da bu ihtiyacın daha da artacağı öngörülüyor.
20 / 30

Veri Güvenliği Uzmanlığı

Veri Güvenliği Uzmanlığı
21 / 30

Teknolojinin gelişmesiyle sanal dünyada daha aktif olan yaşamlarımıza sanal dünyadaki siber saldırılar da dâhil oldu. Hal böyleyken veri güvenliği uzmanları hangi tip bilginin gizli olacağını belirleyip bilginin türüne göre bilgiyi gizleme ve imha etme işlevini üstlenecek.
22 / 30

Robot Koordinatörlüğü

Robot Koordinatörlüğü
23 / 30

Gelecekte hayatımızın büyük bir kısmını kaplayacak gibi gözüken robotların hayatımıza yeni meslekler de dahil edeceği öngörülüyor. Robot koordinatörlerinin de gelecekteki görevi robotların tamir ve bakımlarını yapmak, yeni robot ihtiyaçlarını belirleyerek, robotlara yeni yetenekler kazandırmak olacak.
24 / 30

Endüstriyel Veri Bilimciliği

Endüstriyel Veri Bilimciliği
25 / 30

Günümüzde veri bilimciliği e-ticaret şirketlerinde büyük önem kazanmış durumda. Endüstriyel veri bilimcileri veriyi çıkarıp hazırlamak, analizler oluşturmak ve elde edilen sonuç sayesinde ürünlerin üretim sürecini sağlamak gibi görevlerle yükümlü. Önümüzdeki yıllarda bu alanda yetkin kişilere daha fazla ihtiyaç duyulacak.
26 / 30

Finans Yöneticisi

Finans Yöneticisi
27 / 30

Bu meslek dalında finans ve yöneticilik kavramları bir bütün oluşturuyor. Herhangi bir kurumda finans yöneticisi olarak çalışan kişi, o kurumun tüm finansal işlemlerini gerçekleştiren kişidir. Finans yöneticisi, kurumun parasal ve kredi gibi ihtiyaçlarını yönetir. İlerleyen yıllarda finans sektörünün daha da gelişeceğini düşünürsek finans yöneticiliği de gözde meslekler arasında yerini alacak.
28 / 30

Mobil Uygulama Geliştiricisi

Mobil Uygulama Geliştiricisi
29 / 30

Mobil uygulama geliştiricileri mobil platformlar için uygulamalar ve oyunlar hazırlar. Günlük hayatta kişilerin masaüstü platformlardan çok mobil platformlar ile vakit geçirmesi bu meslek dalına olan ihtiyacı her geçen gün daha da artırıyor.
30 / 30

Epidemiyolog

Epidemiyolog
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
meslek kazandıran

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Mahir Ünal'dan kritik 'Muharrem İnce' açıklaması

Son dakika! Mahir Ünal'dan kritik 'Muharrem İnce' açıklaması

Son dakika! CHP'de istifa depremi

Son dakika! CHP'de istifa depremi

Mobius: TL ucuz alım tavsiye ediyorum

Mobius: TL ucuz alım tavsiye ediyorum

ABD ürünlerinin ithalatına ek mali yükümlülük

ABD ürünlerinin ithalatına ek mali yükümlülük

Kanada yıllık 80 bin dolar maaşla çalışacak 48 bin tır şoförü arıyor

Kanada yıllık 80 bin dolar maaşla çalışacak 48 bin tır şoförü arıyor

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyrek altında son durum

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyrek altında son durum

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'da alarm! Otoparklar doldu taştı

İstanbul'da alarm! Otoparklar doldu taştı

Sigara içmeyenlere mesai düzenlemesi

Sigara içmeyenlere mesai düzenlemesi

Seçim bitti, gözler ekonomi vaatlerine döndü

Seçim bitti, gözler ekonomi vaatlerine döndü

Göktaşı umut kapısı oldu

Göktaşı umut kapısı oldu

Otomobillerde yeni dönem!

Otomobillerde yeni dönem!

Tarlada kilosu 50 TL'den satıldı

Tarlada kilosu 50 TL'den satıldı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.