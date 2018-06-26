Gelecekte popüler olacak meslekler!

Çoğu insan bu önemin farkına varmadan tercih ettiği meslek dallarında daha sonra mutsuz olabiliyor. Meslek seçimlerimizde bir diğer önemli nokta da söz konusu mesleğin günümüzde ve gelecekte iyi bir getirisi olup olmayacağı.

Bu meslekler paraya para demeyecek

1 / 30 Kimi meslekler her daim kendini geliştiren teknoloji nedeniyle eriyip giderken kimi meslekler de bu rüzgâra kendilerini adapte edebiliyor. İşte gelecekte adını daha sık duyacağımız meslekler...

2 / 30 Aktüerya Uzmanlığı

3 / 30 Aktüerya uzmanları insanların yaşamını etkileyen ölüm, hastalık, sakatlık, emeklilik gibi durumlar için ve bununla birlikte mal varlığını etkileyen hırsızlık, yangın, kaza, sel ve deprem gibi öngörülemeyen durumlar için risk analizi yapar. Yaşanan olayların finansal etkilerini gidermek için güvenlik önlemi olan programlar hazırlar. Gelecek yıllarda da finans sektörünün önü oldukça açık gözüküyor.

4 / 30 Yapay Zeka Uzmanları

5 / 30 Gelişen teknolojiyle birlikte robotların hayatımıza dahil olması artık kaçınılmaz. Önümüzdeki 30 yılda bu alanda büyük bir ilerleme kaydedileceğini düşünürsek robot yazılımları ve modelleme yapmak için yapay zeka uzmanlarına ihtiyaç doğuyor.

6 / 30 Robot Mühendisliği

7 / 30 Robot mühendisleri düşük maliyetli, daha hızlı ve teknolojiyi yakalayan robotlar yaratırken onların bakım ve onarımlarını da unutmamak gerek. Bu nedenle robot bakım teknisyenlerine de ileride ihtiyaç duyulacağına kesin bir gözle bakılıyor.

8 / 30 3D Yazıcı Mühendisliği

9 / 30 3D yazıcılar bilgisayarlarda çizilmiş objeleri tabir-i caizse elle tutulur hale getiren cihazlar. Bu cihazların yaratıcısı 3D yazıcı mühendisleri önümüzdeki yıllarda en çok aranan meslek gruplarından biri olacak.

10 / 30 Bulut Hesaplama Uzmanlığı

11 / 30 Bulut hesaplama, bilişim teknolojileri kaynak ve kabiliyetlerinin servis olarak sunulmasıdır. Bu işlemi yapacak olan kişiler de bulut hesaplama uzmanları olarak karşımıza çıkıyor. En çok para kazandıracak mesleklerden biri olması bulut hesaplama uzmanlığını cazip kılıyor.

12 / 30 Giyilebilir Teknoloji Tasarımcılığı

13 / 30 Giyilebilir teknoloji terimi aksesuar olarak kullanabildiğimiz teknolojik aletleri ifade ediyor. Ürünlerin giyilebilir bir teknolojiye sahip olabilmesi için kablosuz bluetooth ile bağlanabilmesi gerekiyor. Günlük hayata pratiklik kazandıran bu ürünlerin tasarımcısı olmak geleceğin en ideal mesleklerinden biriyle buluşmak demek.

14 / 30 Geriatri ve Gerontoloji Uzmanlığı

15 / 30 Gelişen teknoloji ve tıp sayesinde insan ömrü her geçen gün biraz daha uzuyor. Bu nedenle yaşlılık hastalıkları ve fizyolojik anlamda yaşlanma olgusu sosyo-ekonomik, biyolojik ve sosyolojik bağlamda ele alınarak inceleniyor. Her gün gelişen bu bilim dalı uzman ihtiyacını da beraberinde getiriyor.

16 / 30 Veri Analiz Uzmanı

17 / 30 Üretim yapan şirketler, fabrikalar ve tedarik zincirleri “Büyük Veri”yi analiz edebilecek ve bilgi üretebilecek veri analiz uzmanlarına ihtiyaç duyacak. 5 yıl sonra veri analiz uzmanlığı sektörünün %20’ye varan bir artış göstermesi bekleniyor.

18 / 30 Web Tasarımcılığı

19 / 30 İnternetin bu derece gelişip yaygınlaşması daha çok web tasarımcısı ihtiyacını doğurdu. İlerleyen yıllarda da bu ihtiyacın daha da artacağı öngörülüyor.

20 / 30 Veri Güvenliği Uzmanlığı

21 / 30 Teknolojinin gelişmesiyle sanal dünyada daha aktif olan yaşamlarımıza sanal dünyadaki siber saldırılar da dâhil oldu. Hal böyleyken veri güvenliği uzmanları hangi tip bilginin gizli olacağını belirleyip bilginin türüne göre bilgiyi gizleme ve imha etme işlevini üstlenecek.

22 / 30 Robot Koordinatörlüğü

23 / 30 Gelecekte hayatımızın büyük bir kısmını kaplayacak gibi gözüken robotların hayatımıza yeni meslekler de dahil edeceği öngörülüyor. Robot koordinatörlerinin de gelecekteki görevi robotların tamir ve bakımlarını yapmak, yeni robot ihtiyaçlarını belirleyerek, robotlara yeni yetenekler kazandırmak olacak.

24 / 30 Endüstriyel Veri Bilimciliği

25 / 30 Günümüzde veri bilimciliği e-ticaret şirketlerinde büyük önem kazanmış durumda. Endüstriyel veri bilimcileri veriyi çıkarıp hazırlamak, analizler oluşturmak ve elde edilen sonuç sayesinde ürünlerin üretim sürecini sağlamak gibi görevlerle yükümlü. Önümüzdeki yıllarda bu alanda yetkin kişilere daha fazla ihtiyaç duyulacak.

26 / 30 Finans Yöneticisi

27 / 30 Bu meslek dalında finans ve yöneticilik kavramları bir bütün oluşturuyor. Herhangi bir kurumda finans yöneticisi olarak çalışan kişi, o kurumun tüm finansal işlemlerini gerçekleştiren kişidir. Finans yöneticisi, kurumun parasal ve kredi gibi ihtiyaçlarını yönetir. İlerleyen yıllarda finans sektörünün daha da gelişeceğini düşünürsek finans yöneticiliği de gözde meslekler arasında yerini alacak.

28 / 30 Mobil Uygulama Geliştiricisi

29 / 30 Mobil uygulama geliştiricileri mobil platformlar için uygulamalar ve oyunlar hazırlar. Günlük hayatta kişilerin masaüstü platformlardan çok mobil platformlar ile vakit geçirmesi bu meslek dalına olan ihtiyacı her geçen gün daha da artırıyor.