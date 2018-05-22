Genç çiftçilere 503 milyon lira hibe

Fakıbaba, yazılı açıklamasında, genç çiftçi projelerine 30'ar bin lira hibe verilmesini öngören Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programına bu yıl da devam edildiğini belirtti.

Bakan müjdeyi verdi! Yarın açıklanıyor

1 / 8 Genç çiftçi proje başvurularının, illerde vali veya vali yardımcısı başkanlığında kurulan "İl Proje Değerlendirme Komisyonları" tarafından sonuçlandırıldığını ifade eden Fakıbaba, yarından başlamak üzere 23-29 Mayıs 2018 tarihlerinde asil listelerin ilan edileceğini bildirdi.

2 / 8 Fakıbaba, "Bu kapsamda Genç Çiftçi Projesi 2018 uygulama yılında yaklaşık 16 bin 733 genç çiftçimize hibe desteği vereceğiz. Proje uygulamaya hak kazanan genç çiftçiler, 30 Mayıs-5 Haziran 2018 tarihlerinde sözleşmelerini imzalayacak. İş yapımı için ise 6 Haziran 2018'den itibaren mahallinde uygulamaya başlanacak. Projeler, uygulamanın her aşamasında Bakanlığımızın ilgili birimleri tarafından takip ve kontrol edilecek." değerlendirmesinde bulundu.

3 / 8 "Projelerin yüzde 75'i hayvancılık alanında" Fakıbaba, 2018 yılı programı kapsamında genç çiftçilere, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık, arı ve arı ürünleri, serbest sistem yumurta tavuğu, ipek böceği, örtü altı sebze ve süs bitkisi, tıbbi ve aromatik bitki, coğrafi işaretli ürün yetiştiricilikleri ile meyve, bağ ve diğer üzümsü bitkilerden bahçe tesisi ve mantar (beyaz şapkalı/istiridye mantarı) üretimi konularında hibe desteği vereceklerini vurguladı.

4 / 8 Bu yıl, "çok yıllık yem bitkisi üretimi" ile "arı sütü ve ana arı yetiştiriciliği"nin de projeler içinde yer alacağına değinen Fakıbaba, "Toplam projelerin yüzde 75'ine tekabül eden 12 bin 605 proje, hayvancılık projelerinden oluşuyor.

5 / 8 Büyükbaş (sığır ve manda) ve küçükbaş (koyun ve keçi) yetiştiriciliği için verilecek hayvanlar, geçen yıllarda olduğu gibi genç çiftçilere yine TİGEM tarafından temin ve teslim edilecek. Genç çiftçilerin bazı projelerde temin sorunu yaşamaması için çalışmalarımızı, TİGEM’in yanı sıra Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği ve Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği ile koordineli bir şekilde yürüteceğiz." ifadelerine yer verdi.

6 / 8 Fakıbaba, 2016 ve 2017 yıllarında yaklaşık 31 bin genç çiftçiye, proje karşılığı 933 milyon liralık hibe verdiklerini anımsatarak, "Bu yıl da 16 bin 733 genç çiftçimize 503 milyon lira hibe vereceğiz.

7 / 8 Bu hibeler, kırsal kalkınma kapsamındaki desteklerimizin sadece bir parçası. Bu destekteki amacımız, hem tarımsal nüfusu gençleştirmek hem de kırsal kalkınmanın gençlerle beraber daha dinamik ve kalıcı bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak.