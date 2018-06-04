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Herkes o ehliyetin peşinde

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 04.06.2018 12:06 | Son Güncelleme

Hobi ve ticari amaçlı kullanılan drone'lar artık birçok farklı iş kolunun ayrılmaz parçası. Türkiye'de 20'ye yakın alanda, dünyada ise 100'ün üzerinde iş kolunda kullanılan drone'ların gelecekte daha fazla alanda yer alması ön görülüyor. Nitekim Türkiye'deki kayıtlı drone ve drone ehliyeti alanların sayısındaki artış drone'lara olan ilginin arttığını gösteriyor.

Rakamlara bakıldığında 2016 yılı verilerine göre 3 bin 357 olan kayıtlı drone sayısının 2017 yılında 25 bine çıktığı görülüyor. Drone ehliyeti olanların sayısı ise 4 bin 754'den 20 binlere yükselmiş durumda.

Türklerin çığ gibi artan drone merakı

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İKİ ÇEŞİT DRONE EHLİYETİ, 12 SAATLİK EĞİTİM VAR

İKİ ÇEŞİT DRONE EHLİYETİ, 12 SAATLİK EĞİTİM VAR
Drone ehliyetleri hakkında bilgi veren Türkiye Drone Ligi (TDL) kurucularından Can Tayfun iki çeşit drone ehliyeti olduğunu söyledi ve şöyle devam etti: "İlk olarak ticari olarak drone kullanmak isteyenlerin 12 saatlik bir eğitimi olan bu ehliyete sahip olması gerekiyor. Hobi amaçlı olanlarda böyle bir zorunluluk yok. Drone kullanırken de belli başlı kurallara uyulması gerekiyor. Kalabalık alanlarda, havaalanı yakınlarında, spor müsabakalarını oynandığı alanlarda uçmak yasak. Bunların bilgisi zaten eğitimde veriliyor. Şayet bu kurallara uyulmazsa çok ağır cezalarla karşılaşılabilir. İkinci olarak ise sporcu lisansı var. Türkiye'de drone sporu regüle oldu. Türkiye Hava Sporları Federasyonu'na bağlandı. Buraya bağlı çeşitli kulüpler var. İsteyenler buralardan drone pilotu lisansı alabiliyor. Bunun için de öncelikle yeterliliklere bakılıyor" diye konuştu.
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Drone'ların fotoğraf ve video çekimlerinin yanı sıra askeri alanda, tarımda, ulaşılamayan bölgelerin haritalanması, enerji hatlarının bakımları veya izlenmesi gibi alanlarda kullanıldığı söyleyen Tayfun, "Drone'lar artık birçok iş kolunda kullanılıyor. Ülkemizde 20'ye yakın, yurtdışında 100'den fazla iş kolunda kullanılan drone'lar ilerleyen zamanlarda daha fazla alanda kullanılacak. Ancak şu anda önemli olan drone pilotu yetiştirmek. Bu noktada biraz eksiğiz. Yurtdışında drone sayısı ile beraber pilot sayısı da artıyor. Biz TDL olarak bu sayısının artmasını istiyoruz. Şu anda drone'lar 20'ye yakın alanda kullanıyor ve şimdi bile pilot sıkıntımız var. Drone kullanılan alanların sayısı artınca yeterli sayıda pilotumuz olmayacak. Bunun için şimdiden önlem almamız lazım" dedi.
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2018'İN İLK 4 AYI GEÇEN YILIN SATIŞLARINI İKİYE KATLADI

2018'İN İLK 4 AYI GEÇEN YILIN SATIŞLARINI İKİYE KATLADI
Drone satışları hakkında bilgi veren MediaMarkt Türkiye Satın Alma Müdürü Faruk Kocabaş ise, "Drone'ların satın alınma durumları kullanım amaçlarına bağlı olarak değişiyor. Ülke genelindeki mağazalarımıza baktığımızda drone satışlarının her sene büyüdüğünü görüyoruz. Tedarikçilerimizle yaptığımız çalışmalarda pazarın her sene adet bazında yüzde 70 civarında büyüdüğünü görüyoruz" diye konuştu.
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EN FAZLA DRONE SATILAN İLLER LİSTESİNDE ADANA VE KAYSERİ İLK 5'TE

EN FAZLA DRONE SATILAN İLLER LİSTESİNDE ADANA VE KAYSERİ İLK 5'TE
En çok satış yapılan illeri de sıralayan Kocabaş, "İlk sırada İstanbul, ikinci sırada Ankara, üçüncü sırada ise İzmir var. Bu illerimizi Adana ve Kayseri izliyor. Büyüme oranlarına baktığımızda 2018'in ilk 4 ayında, 2017 yılının tamamında sattığımız drone'nun iki katı satış yaptık. Bu oran drone'lara olan talebin ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor" dedi.
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drone ehliyet

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