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Hobi olarak başladı, çiftlik kurmak istiyor

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 06.06.2018 14:31 | Son Güncelleme

Suşehri ilçesinde Kemalpaşa Mahallesinde tarım ve hayvancılıkla uğraşan Murat Özsoy hindi almaya karar verdi. İnternetten yaptığı araştırmalar sonucu hindi yetiştirmeye başlayan Özsoy, kısa süre içerisinde hindilerinin sayısını 700'e çıkardı. Hindileri doğal yollarla besleyen ve yakından ilgilenen Özsoy çiftlik kurmak istiyor.

Özsoy'un 700 hindisi var ve 14 bin TL'lik sermayeye ulaştı.

İnternetten araştırıp işe başladı

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Hindi yetiştirmeye hobi olarak başladığını ifade eden Özsoy, "Bu işe hobi olarak merak salıp ve yapmaya karar verdim. Çevre il, ilçe, köylerden ve tanıdığım arkadaşlar vasıtasıyla yumurta toplayıp amatör kuluçka makinasından çıkardım.
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Arazide doğal olarak yayılıp besleniyorlar. Bu işin profesyonel olarak yapılması gereken bir iş olduğunu düşünüyorum. Bu işi yapacak genç girişimci arkadaşlarıma tavsiye ediyorum.
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Yetiştirdiğim bu hindilerin cinsi Amerikan bronz olarak geçiyor. Yaylım da 15 ile 18 kilo arasında doğal et verebiliyorlar. Herhangi bir ilaç ve hormon yok, sadece doğal yollardan besleniyorlar. Ayrıca kene ve çekirge gibi zararlı böcekleri yiyerek ortadan kaldırmış oluyorlar" dedi.
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Hindi üretimini geliştirip çiftlik kurmak istediğini anlatan Özsoy, "Şu anda işler iyi gidiyor. Bu işi öğrenmiş durumdayım. Devletten de destek alırsam, üretim amaçlı kuluçka makinası ve üretim tesis imal edip işleri daha iyi duruma getirmek amacındayım.
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Ben 700 kuluçka yumurtadan 600 tanesini ergen hale getirdim. Tamamen kendi uğraşlarımla bunu başarabildim. Şu anda 3 aylık oldular. Doğal olarak büyütüldüğünde 6-7 aylık olduklarında kesime giderler.
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Besi yapıldığında bu daha da erken olabilir." diye konuştu. İHA
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Anahtar Kelimeler:
girişimci tavuk çiftlik hindi

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
7 ay boyunca asgari ücretle bir yerde çalışsa aynı parayı kazanabilirmiş ama yinede üretim için adım atmış tebrikler.
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