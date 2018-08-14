FİNANS

Hurdalıktaki klasik araçları servete dönüştürüyor

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 14.08.2018 14:44 | Son Güncelleme

İzmir'de, hurdalıktan aldığı klasik otomobilleri yenileyen Bülent Palabıyık, farklı modelde 230 aracı tutkunlarıyla buluşturdu.

Hafta sonları dahil zamanının neredeyse tamamını Gaziemir 6. Sanayi Sitesi'ndeki atölyesinde geçiren Palabıyık, en büyük mutluluğu yenilediği araçların deneme sürüşünde yaşıyor.

Hurdadan inanılmaz değişim

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Bülent Palabıyık: "İyi bir arabaya ortalama 150 ila 200 bin lira masraf gidiyor. Klasik otomobilleri restore ederken hiç yorulmuyorum. Onlarla zaman zaman dertleşiyorum, sattığı zaman ise vedalaşırken gözyaşlarına hakim olamıyorum" dedi.
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Hurdadan temin ettiği klasik araçları restore eden İzmirli Bülent Palabıyık, yenilediği otomobilleri 200 bin liraya kadar satışa sunuyor.
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Almanya'da dünyaya gelen 54 yaşındaki 2 çocuk babası Palabıyık, 9 yaşında ailesiyle İzmir'e yerleşti. İlkokul eğitimi sonrası babasının isteğiyle oto tamircisinde çıraklık yapmaya başlayan Palabıyık, bu dönemde klasik araçlara ilgilenmeye başladı.
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Klasik arabaların hurdalıklarda yok olmasına gönlü razı olmayan Palabıyık, 29 yıl önce açtığı atölyesinde bu araçları restore etmeye başladı.
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Restore ettiği araçların çoğunu hurdalıklardan temin ettiği için "hurdacı Bülent" olarak anılan Palabıyık, farklı modelde 230 klasik otomobili tutkunlarıyla buluşturdu.
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Hafta sonları dahil zamanının neredeyse tamamını Gaziemir 6. Sanayi Sitesi'ndeki atölyesinde geçiren Palabıyık, en büyük mutluluğu da restore ettiği araçların deneme sürüşünde yaşıyor.
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"Klasik arabaları sevdirdi"

"Klasik arabaları sevdirdi"
Klasik araç tutkunu Gökçen Gökçen de Palabıyık ile babasına ait klasik otomobilin restorasyonu nedeniyle tanıştıklarını ve kısa sürede samimi olduklarını söyledi.
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Klasik araçlardan bir bölümünü atölyesinin önünde sergileyen Bülent Palabıyık, arabaların başta bakımları olmak üzere temizliklerini de kendisi yapıyor.
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Bülent Palabıyık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, klasik araçların zamanla yaşam tarzı olduğunu, yenilediği arabaları görmeden bir gün bile geçiremediğini söyledi.
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Bazı geceler uykusu kaçınca atölyesine geldiğini belirten Palabıyık, "Klasik arabalar deyince aklıma sevgi, aşk ve güzellikler geliyor. Çok seviyorum. Stresli bir günümde elime bez alıp sildiğim zaman üzerimdeki elektrik gidiyor. Onlarla tur atttığım zaman egzoz sesi ve horultusu bütün sıkıntıları unutuyorum." dedi.
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Eşinin zaman zaman otomobilleri kıskandığını anlatan Bülent Palabıyık, mutlu olduğu için ailesinin bu işi bırakmasını istemediğini dile getirdi.
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Restore işlemlerini yanında çalışan bir ustayla beraber sürdürdüklerini anlatan Palabıyık, şunları kaydetti:
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"Bazen bir klasik araçla bir yıl bile uğraştığımız olabiliyor. Uzun sürmesinin nedeni bu konuda yetişmiş usta olmaması ve yedek parçaların yurt dışından gelmesi. Örneğin 1970 model bir aracın restorasyonu 115 bin liraya mal oldu. Yine arabalardan birine 200 bin lira harcadım. İyi bir arabaya ortalama 150 ila 200 bin lira masraf gidiyor. Klasik otomobilleri restore ederken hiç yorulmuyorum. Onlarla zaman zaman dertleşiyorum, sattığım zaman ise vedalaşırken gözyaşlarına hakim olamıyorum."
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Palabıyık, araçlarını, Türkiye'de ve yabancı ülkelerde düzenlenen klasik otomobil fuarlarında sergilediğini dile getirdi.
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Palabıyık'ın işinde çok disiplinli olduğunu anlatan Gökçen, "Restore ettiği klasik araçlar onun her şeyi. Otomobilleri sıfırdan ortaya çıkarıyor. Onun için 'zor' diye bir şey yok. Klasik otomobil sevdalıları onu görmeye atölyesine geliyor. Bülent abi bir çok kişiye klasik arabaları sevdirdi." sözlerine yer verdi.
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