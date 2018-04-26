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İmar barışının detayları belli oldu

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 26.04.2018 13:26 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın üzerinde çalıştığı imar barışının detayları netlik kazanmaya başladı. İmar barışı kapsamında çürük olmayan, iskânsız yapılar cüzi bir ücret karşılığında kayıt altına alınarak iskân verilecek.

İmar barışının detayları belli oldu

İmar barışı hakkında merak edilenleri Emlakkulisi'nden Öznur Yaslı derledi. İşte, 10 soruda imar barışı.

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Anahtar Kelimeler:
İmar barışı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

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