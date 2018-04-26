İmar barışının detayları belli oldu

İmar barışı hakkında merak edilenleri Emlakkulisi'nden Öznur Yaslı derledi. İşte, 10 soruda imar barışı.
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