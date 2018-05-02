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İmar ve ruhsat için ne kadar ödenecek?

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 02.05.2018 14:10 | Son Güncelleme

Bakanlar Kurulu’nda kabul edilen imar barışı düzenlemesiyle 13 milyon konutun imar ve ruhsat sorunu çözüme kavuşacak. İmar barışından elde edilen gelir Türkiye’deki 7 milyonu aşkın riskli yapının dönüşümünde kullanılacak.

Düzenleme ile hem tüm yapıların kayıt altına alınması hem de elde edilen gelir sayesinde kentsel dönüşüm sürecinin hızlanması hedefleniyor.

İmar barışından kim nasıl faydalanacak? İşte cevabı...

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1- Hangi yapılar imar barışından faydalanacak?

1- Hangi yapılar imar barışından faydalanacak?
31 Aralık 2017 tarihinden önce ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapılmış yapılar imar barışına başvurabilecek ve Yapı Kayıt Belgesi alacak.
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2- İmar barışının vatandaşa ne yararı var?

2- İmar barışının vatandaşa ne yararı var?
İmar barışı kapsamında, iskânsız yapılar kayıt altına alınarak iskân verilecek. Su, elektrik ve doğalgaz bağlanabilecek. Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarla ilgili alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen idari para cezaları iptal edilecek.
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3- İmar barışı ile kat mülkiyeti alınabilecek mi?

3- İmar barışı ile kat mülkiyeti alınabilecek mi?
Yapı ruhsatı alıp da yapı kullanma izin belgesi almamış veya yapı ruhsatı bulunmayan yapılarda, Yapı Kayıt Belgesi’nin ve maliklerin yarısının muvafakatinin bulunması halinde yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edilebilir.
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4- İmar barışı için vatandaş ne zaman nereye başvurulacak? İmar barışında son başvuru tarihi nedir?

4- İmar barışı için vatandaş ne zaman nereye başvurulacak? İmar barışında son başvuru tarihi nedir?
İmar barışı için, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve yetkilendireceği kuruluşlara başvurulabilecek. İmar barışı için son gün 31 Aralık 2018 olarak belirlenmiş olup, bu tarihe kadar başvuru yapılabilecek. Bakanlar Kurulu’nun bu süreyi 1 yıl uzatma hakkı olacak.
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5- Vatandaş ne kadar ödeme yapacak?

5- Vatandaş ne kadar ödeme yapacak?
Yapılan tespit sonucunda arsa emlak değeri ile yapı yaklaşık maliyeti toplamı üzerinden yüzde üç oranında kayıt bedeli alınacak. 100 metrekarelik bir ev için ödenecek tutar 2 bin 250 liradan başlayacak. Lüks konutta Yapı Kayıt Belgesi alma bedeli 5 bin liraya kadar çıkacak. Ancak, cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis işlemi için bedelin iki katı ödenecek.
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6- İmar barışı sonrası alınacak Yapı Kayıt Belgesi ne zamana kadar geçerli olacak?

6- İmar barışı sonrası alınacak Yapı Kayıt Belgesi ne zamana kadar geçerli olacak?
Yapı Kayıt Belgesi, yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerli. Yapı Kayıt Belgesi düzenlenen yapıların yenilenmesi durumunda yürürlükte olan imar mevzuatı hükümleri uygulanacak.
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7- Bina, Hazine arazisi üzerindeyse ne olacak?

7- Bina, Hazine arazisi üzerindeyse ne olacak?
Hâzine’ye ait taşınmazlar üzerine inşa edilmiş olması halinde, bu taşınmazlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na tahsis edilecek. Yapı Kayıt Belgesi sahipleri ile bunların kanunî veya akdi haleflerinin talepleri üzerine taşınmazlar Bakanlıkça rayiç bedel üzerinden doğrudan satılacak. Bu durumda elde edilen gelirler bu maddenin ikinci fıkrasına göre genel bütçeye gelir kaydedilecek.
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Anahtar Kelimeler:
İmar barışı ruhsat

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Şener şen, "namuslu" filminde diyor ya: "okuyup da eşek olacağına, baban gibi hırsız ol ki itibar göresin". Ne güzel söylemiş. Bu ülkede kanunlara uyan en büyük enayi zaten. Ev sahibi olucam diye köle gibi çalışıp yıllarca kredi borcu ödeyeceğinize devlet arazisine dikin binayı, çıkın kaçak katı keyfinize bakın. Kişi kendinden bilir işi demişler ya, devlet de hırsızın halinden çok iyi anlıyor, seçim öncesi affediveriyor "garibanları".
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