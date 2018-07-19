FİNANS

İşçiye 5.434 lira tazminat

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 19.07.2018 09:54 | Son Güncelleme

Milyonlarca işçinin sigortası niteliğindeki kıdem tazminatında tavan 432 lira arttı. Tazminat tavanı yüzde 8.65 artışla 5 bin 434 liraya çıktı.

Kıdem tazminatı, SSK'lı çalışanların güvencesi niteliğinde. Bu tazminata hak kazanmak için bir işyerinde kesintisiz en az bir yıl çalışmak gerekiyor.

Tüm çalışanları ilgilendiriyor

1 / 10

Bu tazminata hak kazanmak için bir işyerinde kesintisiz en az bir yıl çalışmak gerekiyor.
2 / 10

Tazminat her bir yıl için 1 aylık brüt ücret kadar oluyor.
3 / 10

Çalışana ödenecek tazminatın tavanı memur maaşlarına endeksli. Temmuz'da memur maaşı zamlandığı için bu tavan da yükseldi.
4 / 10

Tazminat tavanı memur zammı olan yüzde 8.65 oranında artarak, 5 bin 2 liradan 432 lira artışla 5 bin 434 liraya çıktı. Bu tutar 31 Aralık'a kadar geçerli olacak.
5 / 10

Bu tutar 31 Aralık'a kadar geçerli olacak. Buna göre, çalışanın maaşı 10 bin lira da olsa kıdem tazminatı her yıl için 5 bin 434 lira olarak ödenecek.
6 / 10

Brüt maaşı 6 bin lira olan ve 10 yıldır aynı işyerinde çalışan işçinin kıdem tazminatı, 1 Temmuz öncesine göre 4 bin 320 lira arttı.
7 / 10

Bir çalışanın kıdem tazminatı alabilmesi için kendi isteği dışında işten ayrılması gerekiyor. Bunun istisnaları da var. Erkek işçi askerlik, kadın evliliği nedeniyle (1 yıl içinde) işten ayrılırsa kıdemini alabilir.
8 / 10

Emekli olmak için işten çıkanlar kıdem tazminatı alır. Haklı fesihle işten ayrılana da kıdem tazminatı ödenir.
9 / 10

10 / 10

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
işçi tazminat zam

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Adnan Oktar tutuklandı

Son dakika! Adnan Oktar tutuklandı

Adnan Oktar suç örgütüne ikinci dalga operasyon! İş ve sanat dünyasından tanınmış isimler

Adnan Oktar suç örgütüne ikinci dalga operasyon! İş ve sanat dünyasından tanınmış isimler

Sabancı üç fabrikasını satıyor iddiası

Sabancı üç fabrikasını satıyor iddiası

Dolar/TL ne kadar? (19 Temmuz 2018 dolar kuru)

Dolar/TL ne kadar? (19 Temmuz 2018 dolar kuru)

“Bedelli askerlik” ikinci el piyasasını canlandırdı

“Bedelli askerlik” ikinci el piyasasını canlandırdı

Ustalık belgesi olmayan lokanta açamayacak

Ustalık belgesi olmayan lokanta açamayacak

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Emekliye 3’lü fırsat

Emekliye 3’lü fırsat

İşte ülkelerin haftalık çalışma saatleri

İşte ülkelerin haftalık çalışma saatleri

Kapıkule'de gurbetçi yoğunluğu

Kapıkule'de gurbetçi yoğunluğu

İstanbul'un ilçelerindeki konut fiyatları açıklandı

İstanbul'un ilçelerindeki konut fiyatları açıklandı

Van Gölü'nün mavi bayraklı plajına tatilci akını

Van Gölü'nün mavi bayraklı plajına tatilci akını

Dünya üzerinde en fazla altına sahip olan 25 ülke

Dünya üzerinde en fazla altına sahip olan 25 ülke

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.