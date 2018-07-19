İşçiye 5.434 lira tazminat

Kıdem tazminatı, SSK'lı çalışanların güvencesi niteliğinde. Bu tazminata hak kazanmak için bir işyerinde kesintisiz en az bir yıl çalışmak gerekiyor.
Tüm çalışanları ilgilendiriyor
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Bu tazminata hak kazanmak için bir işyerinde kesintisiz en az bir yıl çalışmak gerekiyor.
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Tazminat her bir yıl için 1 aylık brüt ücret kadar oluyor.
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Çalışana ödenecek tazminatın tavanı memur maaşlarına endeksli. Temmuz'da memur maaşı zamlandığı için bu tavan da yükseldi.
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Tazminat tavanı memur zammı olan yüzde 8.65 oranında artarak, 5 bin 2 liradan 432 lira artışla 5 bin 434 liraya çıktı. Bu tutar 31 Aralık'a kadar geçerli olacak.
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Bu tutar 31 Aralık'a kadar geçerli olacak. Buna göre, çalışanın maaşı 10 bin lira da olsa kıdem tazminatı her yıl için 5 bin 434 lira olarak ödenecek.
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Brüt maaşı 6 bin lira olan ve 10 yıldır aynı işyerinde çalışan işçinin kıdem tazminatı, 1 Temmuz öncesine göre 4 bin 320 lira arttı.
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Bir çalışanın kıdem tazminatı alabilmesi için kendi isteği dışında işten ayrılması gerekiyor. Bunun istisnaları da var. Erkek işçi askerlik, kadın evliliği nedeniyle (1 yıl içinde) işten ayrılırsa kıdemini alabilir.
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Emekli olmak için işten çıkanlar kıdem tazminatı alır. Haklı fesihle işten ayrılana da kıdem tazminatı ödenir.
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