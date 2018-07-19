İşçiye 5.434 lira tazminat

Kıdem tazminatı, SSK'lı çalışanların güvencesi niteliğinde. Bu tazminata hak kazanmak için bir işyerinde kesintisiz en az bir yıl çalışmak gerekiyor.

Tüm çalışanları ilgilendiriyor

1 / 10 Bu tazminata hak kazanmak için bir işyerinde kesintisiz en az bir yıl çalışmak gerekiyor.

2 / 10 Tazminat her bir yıl için 1 aylık brüt ücret kadar oluyor.

3 / 10 Çalışana ödenecek tazminatın tavanı memur maaşlarına endeksli. Temmuz'da memur maaşı zamlandığı için bu tavan da yükseldi.

4 / 10 Tazminat tavanı memur zammı olan yüzde 8.65 oranında artarak, 5 bin 2 liradan 432 lira artışla 5 bin 434 liraya çıktı. Bu tutar 31 Aralık'a kadar geçerli olacak.

5 / 10 Bu tutar 31 Aralık'a kadar geçerli olacak. Buna göre, çalışanın maaşı 10 bin lira da olsa kıdem tazminatı her yıl için 5 bin 434 lira olarak ödenecek.

6 / 10 Brüt maaşı 6 bin lira olan ve 10 yıldır aynı işyerinde çalışan işçinin kıdem tazminatı, 1 Temmuz öncesine göre 4 bin 320 lira arttı.

7 / 10 Bir çalışanın kıdem tazminatı alabilmesi için kendi isteği dışında işten ayrılması gerekiyor. Bunun istisnaları da var. Erkek işçi askerlik, kadın evliliği nedeniyle (1 yıl içinde) işten ayrılırsa kıdemini alabilir.

8 / 10 Emekli olmak için işten çıkanlar kıdem tazminatı alır. Haklı fesihle işten ayrılana da kıdem tazminatı ödenir.

9 / 10