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İstanbul'da alarm! Otoparklar doldu taştı

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 26.06.2018 09:31 | Son Güncelleme

Kuvvetli yağmur ve dolu yağış uyarılarının ardından İstanbullular alarma geçti.

Galeriler ve vatandaşları araçları için önlem alırken, sigorta şirketlerinden de cep telefonlarına uyarı mesajları geliyor.

Sigorta şirketleri mesajla uyardı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış açıklamasının ardından uzmanlardan gelen dolu uyarısı İstanbulluları alarma geçirdi.
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Geçen yıl ceviz büyüklüğündeki dolu araçlara zarar vermişti.
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Bu nedenle çoğu lüks otomobil satan galericiler, araçların doludan zarar görmemesi için önlemlerini aldı.
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Kimisi araçlarını balonlu naylon ile kapladıktan sonra ön ve arka camlarının üzerine paspas ve strafor koydu.
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Sokaklar halı, kilim ve kartonlar, hatta güneşliklerle örtülü araçlarla doldu
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İstanbul'daki kapalı otoparklarda da yoğunluk yaşanıyor.
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Öte yandan sigorta şirketlerince vatandaşların cep telefonlarına gönderilen mesajlarda, beklenen kuvvetli yağmur ve dolu yağışı için tedbir alınması istendi.
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Anahtar Kelimeler:
otopark Dolu önlem

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