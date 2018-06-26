İstanbul'da alarm! Otoparklar doldu taştı

Galeriler ve vatandaşları araçları için önlem alırken, sigorta şirketlerinden de cep telefonlarına uyarı mesajları geliyor.
Sigorta şirketleri mesajla uyardı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış açıklamasının ardından uzmanlardan gelen dolu uyarısı İstanbulluları alarma geçirdi.
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Geçen yıl ceviz büyüklüğündeki dolu araçlara zarar vermişti.
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Bu nedenle çoğu lüks otomobil satan galericiler, araçların doludan zarar görmemesi için önlemlerini aldı.
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Kimisi araçlarını balonlu naylon ile kapladıktan sonra ön ve arka camlarının üzerine paspas ve strafor koydu.
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Sokaklar halı, kilim ve kartonlar, hatta güneşliklerle örtülü araçlarla doldu
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İstanbul'daki kapalı otoparklarda da yoğunluk yaşanıyor.
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Öte yandan sigorta şirketlerince vatandaşların cep telefonlarına gönderilen mesajlarda, beklenen kuvvetli yağmur ve dolu yağışı için tedbir alınması istendi.
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