İstanbul'da alarm! Otoparklar doldu taştı

Galeriler ve vatandaşları araçları için önlem alırken, sigorta şirketlerinden de cep telefonlarına uyarı mesajları geliyor.

Sigorta şirketleri mesajla uyardı

1 / 13 Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış açıklamasının ardından uzmanlardan gelen dolu uyarısı İstanbulluları alarma geçirdi.

2 / 13 Geçen yıl ceviz büyüklüğündeki dolu araçlara zarar vermişti.

3 / 13 galeri-onlem2 Bu nedenle çoğu lüks otomobil satan galericiler, araçların doludan zarar görmemesi için önlemlerini aldı.

4 / 13 Kimisi araçlarını balonlu naylon ile kapladıktan sonra ön ve arka camlarının üzerine paspas ve strafor koydu.

5 / 13 Sokaklar halı, kilim ve kartonlar, hatta güneşliklerle örtülü araçlarla doldu

6 / 13 İstanbul'daki kapalı otoparklarda da yoğunluk yaşanıyor.

7 / 13 Öte yandan sigorta şirketlerince vatandaşların cep telefonlarına gönderilen mesajlarda, beklenen kuvvetli yağmur ve dolu yağışı için tedbir alınması istendi.

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