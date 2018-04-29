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İstanbul trafiğini rahatlatacak hatta ilk raylar döşendi

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 29.04.2018 15:48 | Son Güncelleme

Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattındaki çalışmaların yüzde 90'ı tamamlandı. Sürücüsüz olarak çalışması ve yıl sonunda hizmete girmesi planlanan metroda ilk raylar döşendi.

Mecidiyeköy ve Alibeyköy istasyonları yer altından ve havadan da görüntülendi.

Yıl sonunda hizmete girmesi planlanıyor

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İlk açılışta günde yaklaşık 300 bin kişinin Mecidiyeköy istasyonundan geçmesi beklenirken, 240 bin kişinin Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey hattı ile Yenikapı-Hacıosman arasında seyahat etmesi bekleniyor.
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2014'te temeli atılan M7 olarak adlandırılan metro hattı açıldığında, Mecidiyeköy istasyonu aktarma merkezi olacak. Kabataş ve Mahmutbey yönlerinden gelen yolcular, Yenikapı ve Hacıosman yönlerine metroyla; Söğütlüçeşme ve Beylikdüzü yönlerine ise metrobüsle aktarma yapabilecek.
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Çalışmalar tamamlandığında, Mecidiyeköy istasyonu yer altı meydanına dönüşecek. Metrobüs ile Yenikapı-Hacıosman metro hattının aktarma noktası olan istasyonda 2 bin metrekarelik bir yer altı meydanı da oluşturulacak. Metrobüsten metroya geçiş koridorları ise 25 metre genişliğinde olacak.
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PERONLARDAN DÜŞME İHTİMALİ OLMAYACAK

PERONLARDAN DÜŞME İHTİMALİ OLMAYACAK
Sürücüsüz metronun geçtiği yeni hatların duraklarında tekerlekli sandalyeler için şarj noktaları, peron ayırıcı kapı sistemi, mescitler, görme engelli yolcular için "braille" alfabesi ile yönlendirme ve tren bilgisine ait sesli bilgilendirme yapılacak.
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Tren beklenen peronları ve gelen trenleri ayıran "peron ayırıcı otomatik kapı sistemi" sayesinde, sürücüsüz trenlerin geldiği raylara düşme, eşya, çanta ve puset düşürme, intihar gibi istenmeyen olayların önüne geçilmesi hedefleniyor.
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Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey hattı açıldığında, Yenikapı-Hacıosman ve metrobüs hatları ile entegrasyon sağlanacak.
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GÜNDE 300 BİN KİŞİ KULLANACAK

GÜNDE 300 BİN KİŞİ KULLANACAK
İlk açılışta günde yaklaşık 300 bin kişinin Mecidiyeköy istasyonundan geçmesi beklenirken, 240 bin kişinin Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey hattı ile Yenikapı-Hacıosman arasında seyahat etmesi bekleniyor. 30 bin kişinin metrobüse, 30 bin kişinin de Mecidiyeköy bölgesindeki iş alanlarına dağılması tahmin ediliyor.
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Metronun yıl sonunda hizmete girmesiyle, ilçeler arasındaki mesafeler de kısalacak. Bazı mesafelerin dakika aralığı şöyle:
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Bağcılar-Mecidiyeköy: 41 dk. / Kağıthane-Mecidiyeköy: 4,5 dk. / Tekstilkent-Mecidiyeköy: 20,5 dk. / Beşiktaş-Mecidiyeköy: 5,5 dk. / Başakşehir-Mecidiyeköy: 35,5 dk. / Sancaktepe-Mecidiyeköy:55 dk. / Mecidiyeköy-Mahmutbey: 26 dk.
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ASANSÖRLERİN İÇLERİ KAMERAYLA İZLENECEK

ASANSÖRLERİN İÇLERİ KAMERAYLA İZLENECEK
Tüm istasyonların dolaşım alanları, peronlar, trenlerin içleri, yürüyen merdivenler, asansör içleri ve çıkışları dahil tüm metro alanları kapalı devre kamera sistemiyle kör nokta kalmayacak şekilde izlenecek.
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Yolcular istasyon girişlerinde güvenlik birimleri tarafından X-Ray cihazları ve detektörler ile taranacak. 4K çözünürlükte, 360 derece dönebilen ve hareketli zoom yapabilen kameralar ile şüpheli durumlar anbean görüntülebilecek.
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Şüpheli paket, kargaşa, yasak bölge ihlal girişimleri, şüpheli kişi analizleri yapılarak anında kumanda merkezi operatörlerine sesli ve görsel uyarı verilecek.
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Anahtar Kelimeler:
Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosu İstanbul metro

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