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İstanbul'un ilçelerindeki konut fiyatları açıklandı

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 13.07.2018 14:39 | Son Güncelleme

TUVİMER'in açıkladığı konut metrekare fiyatlarına göre, en ucuz ilçe ile en pahalı ilçe arasında 6 katı fark mevcut.

Türkiye Veri İşleme Merkezi'nin (TUVİMER) gayrimenkul sektöründeki nitelikli veri eksikliğini giderebilmek amacıyla geliştirdiği Tapusor.com verilerinden hazırladığı "İstanbul'da ve İlçelerinde Ortalama Konut Metrekare Fiyatları" başlıklı araştırmanın sonuçları yayınlandı.

İşte ilçelerdeki konut metrekare fiyatları:

Bu ilçelerde konut sahibi olan yaşadı!

1 / 39

1 - Esenyurt

1 - Esenyurt
2.204
2 / 39

2 - Çatalca

2 - Çatalca
2.312
3 / 39

3 - Sultanbeyli

3 - Sultanbeyli
2.378
4 / 39

4 - Silivri

4 - Silivri
2.460
5 / 39

5 - Arnavutköy

5 - Arnavutköy
2.466
6 / 39

6 - Sultangazi

6 - Sultangazi
-2.524
7 / 39

7 - Sancaktepe

7 - Sancaktepe
2.766
8 / 39

8 - Beylikdüzü

8 - Beylikdüzü
2.814
9 / 39

9 - Esenler

9 - Esenler
2.861
10 / 39

10 - Pendik

10 - Pendik
3.100
11 / 39

11 - Gaziosmanpaşa

11 - Gaziosmanpaşa
3.115
12 / 39

12 - Bağcılar

12 - Bağcılar
3.157
13 / 39

13 - Tuzla

13 - Tuzla
3.201
14 / 39

14 - Güngören

14 - Güngören
3.241
15 / 39

15 - Avcılar

15 - Avcılar
3.261
16 / 39

16 - Büyükçekmece

16 - Büyükçekmece
3.275
17 / 39

17 - Başakşehir

17 - Başakşehir
3.317
18 / 39

18 - Küçükçekmece

18 - Küçükçekmece
3.354
19 / 39

19 - Çekmeköy

19 - Çekmeköy
3.357
20 / 39

20 - Bahçelievler

20 - Bahçelievler
3.375
21 / 39

21 - Bayrampaşa

21 - Bayrampaşa
3.518
22 / 39

22 - Maltepe

22 - Maltepe
3.614
23 / 39

23 - Ümraniye

23 - Ümraniye
3.670
24 / 39

24 - Şile

24 - Şile
3.684
25 / 39

25 - Kartal

25 - Kartal
3.713
26 / 39

26 - Kağıthane

26 - Kağıthane
3.744
27 / 39

27 - Zeytinburnu

27 - Zeytinburnu
3.801
28 / 39

28 - Fatih

28 - Fatih
4.187
29 / 39

29 - Eyüp

29 - Eyüp
4.261
30 / 39

30 - Ataşehir

30 - Ataşehir
4.406
31 / 39

31 - Beyoğlu

31 - Beyoğlu
4.972
32 / 39

32 - Beykoz

32 - Beykoz
5.453
33 / 39

33 - Üsküdar

33 - Üsküdar
6.527
34 / 39

34 - Şişli

34 - Şişli
6.780
35 / 39

35 - Adalar

35 - Adalar
6.916
36 / 39

36 - Kadıköy

36 - Kadıköy
7.062
37 / 39

37 - Bakırköy

37 - Bakırköy
7.925
38 / 39

38 - Sarıyer

38 - Sarıyer
9.879
39 / 39

39 - Beşiktaş

39 - Beşiktaş
11.409
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emlak konut fiyatı ilce

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