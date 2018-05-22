İşte 10 yıl içinde hayatımızdan silinecek 5 şey

İşte McQueen'a göre, 10 yıl içinde hayatımızdan silinecek 5 şey

Artık bunlar tarihe karışıyor!

1 / 5 iTUNES Apple 17 yıldır kullanımda olan uygulaması iTunes'un fişini çekmeye hazırlandığı iddiası bir süredir basında kendisine sıklıkla yer buluyordu. McQueen'a göre, iTunes'un fişini çekecek olan Apple tüm mesaisini Apple Music'e harcayacak.

2 / 5 KREDİ KARTLARI Yüz tanıma teknolojilerindeki gelişmelere dikkat çeken McQueen, 10 yıl içinde insanoğlunun ödeme yapmak için kredi kartı taşıma zorunluluğundan kurtulacağı iddiasında.

3 / 5 OTOPARKLAR Sürücüsüz otomobillerin sıklaşması ile otoparkların yok olacağını düşünen McQueen'a göre, 10 yıl içinde her 10 ABD'liden 9'u bu araçları tercih edecek. Aynı yıl UBER gibi hizmetler toplumun yüzde 60'ı tarafından kullanılacak ve bu da otoparklara duyulan ihtiyacı ortadan kaldıracak.

4 / 5 ÇAĞRI MERKEZLERİ Yapay zekanın gelişişimi en çok çağrı merkezlerinde işsizliğe neden olacak. İddianın sahibi McQueen, yapay zekaya sahip robotların çağrı merkezlerinin yerini alacağını ve bu tarz ofislere de ihtiyaç kalmayacağı görüşünde.