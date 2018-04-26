İşte 2018 yılı resmi tatil

Resmi tatil takviminde değişiklik yapılmazsa bu yıl hafta sonları ve resmi tatiller ile birlikte toplam 116 gün izin yapılacak.
İşte yılın resmi tatilleri
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2018 yılında kaç gün resmi tatil var? İşte 2018 resmi tatil takvimi
Milyonlarca çalışanı ve öğrenciyi ilgilendiren 2018 resmi tatiller takvimi belli olduKurban Bayramı'nın arefesi 20 Ağustos Pazartesi gününe denk geliyor. Takip eden Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma ise resmi tatil. Dolayısıyla bu sene Kurban Bayramı'nda yine 9 günlük bir tatil gözüküyor.
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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü (Salı günü) resmi tatil
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Resmi tatil takviminde değişiklik yapılmazsa bu yıl hafta sonları ve resmi tatiller ile birlikte toplam 116 gün izin yapılacak.
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15 Haziran Ramazan Bayramı 1.gün (Cuma günü) resmi tatil
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– 20 Ağustos Kurban Bayramı Arifesi (Pazartesi günü) resmi tatil – 21 Ağustos Kurban Bayramı 1.gün (Salı günü) resmi tatil – 22 Ağustos Kurban Bayramı 2.gün (Çarşamba günü) resmi tatil – 23 Ağustos Kurban Bayramı 3.gün (Perşembe günü) resmi tatil – 24
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30 Ağustos Zafer Bayramı (Perşembe günü) resmi tatil
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– 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı (Pazartesi günü)
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